將軍澳道3車連環相撞 兩名司機受傷

將軍澳道發生連環車禍。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

今日（11日）早上7時37分，觀塘將軍澳道往將軍澳隧道方向有3車「串燒」連環相撞，涉事車輛零件散落一地。警方和救援人員接報後趕至現場，兩名男司機稱身體疼痛及頭暈，雙雙由救護車送往聯合醫院治理。警方正在調查車禍起因。

現場交通受阻

運輸署宣布，因交通意外，將軍澳道（往將軍澳方向）近翠屏南邨的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通擠塞。

