將軍澳道6車連環相撞 11人受傷意外原因待查

中美兩軍召開磋商會議 商討改進海上軍事安全措施
【on.cc東網專訊】中國海軍周六（22日）公布，中國和美國兩軍周二（18日）至周四（20日）在美國夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤。on.cc 東網 ・ 7 小時前
華囚犯涉買通曼谷獄警 獲安排性服務
【on.cc東網專訊】泰國曼谷中央監獄近日爆出懷疑貪污案件，有獄警收取高達7位數字賄賂，向被關押在內中國重犯提供各種VIP待遇，甚至安排華籍性工作者提供性服務。泰國獄政廳周五（21日）公布已調離相關人員，同時聯同多個部門調查。on.cc 東網 ・ 8 小時前
尹錫悅再被起訴 涉干預海軍陸戰隊員死亡案 施壓推翻軍方調查 11 名前高官同被起訴︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓就一名海軍陸戰隊軍人死亡案件的調查出現新發展，負責調查的特別檢察組表示，已起訴前總統尹錫悅，指他涉嫌向軍方施壓干預調查。同案另外有 11 名前高級安全及國防官員被檢方起訴。尹錫悅否認所有指控。Yahoo新聞 ・ 1 天前
慈善團體連續27年收神秘捐款 累計近1800萬人民幣
【on.cc東網專訊】浙江省寧波市慈善總會周四（20日）收到110萬元（人民幣，下同，約121萬港元）捐款，捐款人署名「其其」。據知，自1999年起，該身份不明的捐款人每年都向總會捐款，今年已是第27年，累計金額高達1,796萬元（約1,980萬港元）。on.cc 東網 ・ 8 小時前
運署智慧交通基金資助2項目 涉款1310萬元
【on.cc東網專訊】運輸署今日（21日）公布，智慧交通基金管理委員會已批出第22批共2個項目，涉及總資助金額約1,310萬元。on.cc 東網 ・ 1 天前
黃昏天氣節目(11月21日下午6時) - 科學主任劉子麒
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
清水灣道村屋起火 消防救熄無人傷
【Now新聞台】清水灣大埔仔村一個單位晚上發生火警。 涉事村屋火光熊熊，消防員不斷向單位射水。昨晚近10時，警方接報指大埔仔村一個單位起火，兩名住戶懷疑被困天台，消防員到場協助他們離開並動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，約30名村民疏散到安全位置，至晚上11時半大致將火救熄，火警中無人受傷。消防員調查後，相信有拖板短路引起火警。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
義大利歌后Ornella Vanoni逝世 享壽91歲
（法新社羅馬21日電） 根據義大利媒體報導，義國長青樹歌手奧內拉‧瓦諾尼（Ornella Vanoni）已於21日逝世，享壽91歲。根據《晚郵報》（Corriere della Sera）和安莎通訊社（Agi）報導，瓦諾尼因心臟驟停於米蘭家中過世。法新社 ・ 7 小時前
聯準會官員：近期仍有降息空間
（法新社紐約21日電） 美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）今天表示，他認為聯準會「近期」仍有降息空間。法新社報導，威廉斯在智利舉行的一場會議上指出，他仍認為近期有進一步降息的空間，以使政策立場更接近中性區間。法新社 ・ 21 小時前
涉刀捅友人致死 地盤工誤殺罪罪成 判囚10年
【on.cc東網專訊】一名地盤工於2022年在其彩虹邨紅蕚樓住所內，疑因金錢糾紛以牛肉刀刺死上門的友人，他否認一項謀殺罪。經審訊後，由4女3男組成的陪審團早前一致裁定他謀殺罪脫，但一致裁定他以非法危險行為誤殺死者的誤殺罪罪成。案件今（21日）於高院進行求情及判刑on.cc 東網 ・ 1 天前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 8 小時前
中國建議民眾不要赴日 有東京業者不以為意
（法新社東京22日電） 北京當局建議公民不要赴日旅遊以來，東京部分店家不以為意，不過有旅宿業者已陸續接到取消中國團客的取消通知，並對此感到擔憂。然而，東京的店家大多不為所動。法新社 ・ 3 小時前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
劉小慧罕談舊愛郭晉安「我對得起呢段感情」 曾被傳劈腿蘇志威致分手
鍾慧冰嘅youtube節目《冰姐的花樣人生》邀請90年代人稱「學生情人」嘅劉小慧接受訪問，除咗談及近年小慧學中醫、當年出道原因之外，小慧仲罕有提及同舊愛郭晉安嘅關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前