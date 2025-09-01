CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
將軍澳醫院兩醫生被捕涉洩露病人資料｜美網搶帽男被揭是波蘭富豪｜張學友唱到一半聲帶出事｜9 月 1 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 1 日（星期一）。天文台預測本港明日大致天晴，局部地區有驟雨；早上約 28 度，日間酷熱，市區最高約 34 度，新界再高一兩度，吹微風。隨後數日部分時間有陽光，持續酷熱並有幾陣驟雨；最高紫外線指數約 11，屬極高，外出請做好防曬與補水。
【今日重點新聞】
將軍澳醫院兩醫生被捕 涉洩露病人資料指控操刀醫生失誤 院方：調查完成 無個人失誤
【Yahoo 新聞】警方指，將軍澳醫院兩名醫生涉嫌未經授權進入醫管局臨床醫護系統，閱覽並向第三方洩露病人資料，包括住址及電話，昨以「不誠實取用電腦」拘捕兩人，年齡分別為 35 歲及 57 歲。院方稱接獲內部投訴後展開調查，其中一名涉事顧問醫生已於調查期間提出辭職，另一名副顧問醫生被停職；至於早前一名女病人於接受「內窺鏡超聲波穿刺」後離世的個案，由資深顧問帶領小組多次審視，結論屬「已知併發症」，不涉醫生「個人失誤」，並已交死因庭跟進。院方強調設有舉報機制，但須在合法合規前提下啟動。
美國據報擬接管加沙至少 10 年 200 萬巴人面臨逼遷 國際救援船隊圖破以軍封鎖
【Yahoo 新聞】《華盛頓郵報》據稱檢視一份長 38 頁文件並引述消息指，美國計劃戰後接管加沙至少 10 年，期間巴勒斯坦人可「自願」遷往他國或搬入加沙受管制區域；文件提及以「數碼代幣」分配土地與住房，並建設 6 至 8 個「 AI 主導智慧城市」。白宮未回應相關說法。另一方面，由超過 50 艘船、 44 國代表組成的 The Global Sumud Flotilla 自 8 月 31 日自巴塞隆拿出發，擬以海路運送人道物資入加沙；瑞典環保人士通貝里亦參與。以軍過往曾在公海截停救援船並驅逐。
華富邨盂蘭勝會復辦 「大士王」矗立天井中庭 面臨重建恐不復再
【Yahoo 新聞】停辦 5 年的華富邨盂蘭勝會於 8 月 31 日在華泰樓天井復辦，近一層樓高的紙紮「大士王」矗立中庭，居民於各層走廊圍觀。儀式由喃嘸師傅開壇、灑淨，入夜後進行「破地獄」等科儀，引領先靈超度。活動自 70 年代舉辦，列入香港非物質文化遺產清單；惟邨內重建在即，今年或成最後一次舉行。
【今日重點財經新聞】
CEO 蝦細路｜美網搶帽男被揭是波蘭富豪 累公司狂收劣評剩 1.8 星 網民：衰過 Coldplay 演唱會偷食
【BossMind】美網賽後，波蘭球手馬卓錫向場邊一名男童送帽時，被身旁男子搶走並塞入同伴手袋，影片瘋傳後網民起底指該男子為波蘭地磚建材商 Drogbruk 創辦人兼 CEO Piotr Szczerek。其公司 Google 評分 reportedly 由約 4.5 星急跌至 1.8 星；涉事 CEO 關閉社交平台留言。馬卓錫其後在 IG 尋人，已補贈禮物予該名男童，並為贊助商解釋稱對方「樂極忘形」，事件持續引發商譽與公關爭議。
英偉達收入近四成都來自「兩大」客戶！高度集中有風險嗎？
【鉅亨網】英偉達於上週公布截至 7 月 27 日第二季收入創新高；其後向美國證交會申報顯示，第二季單一客戶 A 佔總收入 23% 、客戶 B 佔 16% ，合計近 40% 。今年上半年兩者分別佔 20% 與 15% 。另有四家客戶在第二季各佔 14% 、 11% 、 11% 與 10% 。市場關注高集中度對供應、議價與監管風險的潛在影響，但申報未揭示客戶身份。
入稟亞視｜亞視大埔總部拖欠電費遭入稟 涉嫌欠款逾 150 萬 早前公佈已接獲聯交復牌指引
【BossMind】自上月起停牌的亞洲電視控股（ 00707 ）再遇負面消息。中電依合約及《供電則例》入稟追討其大埔總部截至 7 月 29 日電費合共 1,499,577 港元，並索取利息與訟費。亞視同時披露已接獲聯交所復牌指引，須就董事會運作、遵守上市規則第 13.24 條及重大資料披露三方面整改；如未能於 2027 年 2 月 10 日前恢復買賣，或面臨除牌風險。
【今日重點娛樂新聞】
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！
【東方日報】張學友東莞站改期至 8 月 29 至 31 日舉行，昨晚尾場期間，他在台上指「控制唔到聲帶」，難以達至演出要求，哽咽宣布終止當晚演出，向台前幕後致歉。其表示可跳舞甚至表演一字馬無礙，但聲線沙啞，建議「唱到我唱唔到為止」獲觀眾鼓勵。主辦方安排與後續補償尚待公布。
李連杰自爆已切除右頸良性腫塊 強調自己只係普通人：你們把我塑造的太了不起
【Yahoo 娛樂圈】李連杰透露今年 4 月 26 日生日當天照鏡發現右頸腫塊，經 B 超、 CT 及穿刺檢查後基本判定為良性，於 8 月動手術切除；術後病理確認為良性。他提到醫學上手術分 1 至 7 級、各級再分 A 至 D 共 28 個等級，本次為「 5D 」。李強調自己只是普通人，近年因甲狀腺問題減產，並持續於社交平台分享近況。
香港小姐 2025丨TVB 主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51 歲狀態絕佳再婚 5 年恩愛如初
【Yahoo 娛樂圈】《 2025 香港小姐競選決賽》昨晚舉行，冠軍為陳詠詩、亞軍施宇琪、季軍袁文靜。賽前紅地毯環節， TVB 行政主席許濤與太太陳祉妤一同亮相成焦點；陳祉妤曾為 1993 年澳門小姐季軍兼最佳儀態獎，身穿白色禮服現身，被形容狀態不輸佳麗。她與許濤於 2020 年再婚後一向低調，偶爾於社交平台分享活動合照。
