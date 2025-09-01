將軍澳醫院兩醫生被捕 涉洩露病人資料指控操刀醫生失誤 院方：調查完成 無個人失誤｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】將軍澳醫院兩名醫生昨因不誠實使用電腦被捕。兩人分別 35 歲與 57 歲，其中一人是顧問醫生，涉未經授權閱覽及洩露病人資料，匿名向病人家屬指控操刀醫生手術失誤。院方聯同警方今天（9月1日）早上會見傳媒稱，已就操刀醫生完成相關調查程序，經審核後未發現「個人失誤」。院方又強調醫院有舉報機制，但前提需合法合規。

一顧問醫生辭職 一副顧問醫生停職

將軍澳醫院行政總監袁家兒聯同警務處東九龍總區刑事總部 (行動) 黃奕隆今早會見傳媒，公布院內兩名醫生涉嫌未經授權閱覽及洩露病人資料予第三方之個案。黃奕隆表示，警方在 8 月 27 日接獲將軍澳醫院報稱，有醫院員工疑在未經授權下進入進入醫管局臨床醫護系統，閱覽病人資料，並在未經授權下將內部文件洩漏予第三方，包括病人住址、電話等資料。警方昨以不誠實意圖取用電腦罪名，在火炭和何文田拘捕兩名分別 35 歲與 57 歲的醫生。

袁家兒表示，醫院在接獲一宗內部投訴後開始調查事件，被捕兩人其中一位為顧問醫生，在調查階段已即時表示要辭職，另外一人為副顧問醫生，現已被停職，未確定兩人犯案動機，又強調今次個案為個別事件。

內部結果指屬「已知併發症」 案件交死因庭

今年 2 月有末期胰臟癌女病人在將軍澳醫院內接受「內窺鏡超聲波穿刺」手術後，因併發症離世。病人家屬其後接獲匿名信既電話，內含多份病人詳細病歷，並對操刀的洪姓女醫生提出多項指控，包括太進取採用新技術把病人當「實驗品」等，籲家屬追究。家屬其後接受《東張西望》訪問披露事件，8月播出。

被捕兩名醫生與洪姓醫生屬同一部門，傳媒在記者會追問今次資料外洩案件是否與洪姓醫生早前一宗疑似醫療事故有關。袁家兒稱，醫院有資深顧問醫生領導的工作小組研究複雜的醫療個案和手術成效，自 3 月收到該個案後已多次審視，結果皆顯示結果為「已知併發症」，認為事件不涉及醫生「個人失誤」，相關調查已完結，個案交由死因庭跟進。

袁家兒今早未有回應洪姓醫生以往曾否牽涉其他醫療事故，但強調醫院有舉報機制，讓在良好意願和為公眾利益的前題下舉報嚴重失當行為，但必須合規合法；任何情況下員工都不應該利用內部資料或記錄獲取個人利益、或作不合法用途。

tko_ppl：將軍澳醫院行政總監袁家兒（左）、警務處東九龍總區刑事總部 (行動) 黃奕隆（右）（香港 01 直播截圖）