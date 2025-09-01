香港小姐 2025 決賽 8 大重點
將軍澳醫院兩醫生被捕 涉洩露病人資料指控操刀醫生失誤 院方：調查完成 無個人失誤｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】將軍澳醫院兩名醫生昨因不誠實使用電腦被捕。兩人分別 35 歲與 57 歲，其中一人是顧問醫生，涉未經授權閱覽及洩露病人資料，匿名向病人家屬指控操刀醫生手術失誤。院方聯同警方今天（9月1日）早上會見傳媒稱，已就操刀醫生完成相關調查程序，經審核後未發現「個人失誤」。院方又強調醫院有舉報機制，但前提需合法合規。
一顧問醫生辭職 一副顧問醫生停職
將軍澳醫院行政總監袁家兒聯同警務處東九龍總區刑事總部 (行動) 黃奕隆今早會見傳媒，公布院內兩名醫生涉嫌未經授權閱覽及洩露病人資料予第三方之個案。黃奕隆表示，警方在 8 月 27 日接獲將軍澳醫院報稱，有醫院員工疑在未經授權下進入進入醫管局臨床醫護系統，閱覽病人資料，並在未經授權下將內部文件洩漏予第三方，包括病人住址、電話等資料。警方昨以不誠實意圖取用電腦罪名，在火炭和何文田拘捕兩名分別 35 歲與 57 歲的醫生。
袁家兒表示，醫院在接獲一宗內部投訴後開始調查事件，被捕兩人其中一位為顧問醫生，在調查階段已即時表示要辭職，另外一人為副顧問醫生，現已被停職，未確定兩人犯案動機，又強調今次個案為個別事件。
內部結果指屬「已知併發症」 案件交死因庭
今年 2 月有末期胰臟癌女病人在將軍澳醫院內接受「內窺鏡超聲波穿刺」手術後，因併發症離世。病人家屬其後接獲匿名信既電話，內含多份病人詳細病歷，並對操刀的洪姓女醫生提出多項指控，包括太進取採用新技術把病人當「實驗品」等，籲家屬追究。家屬其後接受《東張西望》訪問披露事件，8月播出。
被捕兩名醫生與洪姓醫生屬同一部門，傳媒在記者會追問今次資料外洩案件是否與洪姓醫生早前一宗疑似醫療事故有關。袁家兒稱，醫院有資深顧問醫生領導的工作小組研究複雜的醫療個案和手術成效，自 3 月收到該個案後已多次審視，結果皆顯示結果為「已知併發症」，認為事件不涉及醫生「個人失誤」，相關調查已完結，個案交由死因庭跟進。
袁家兒今早未有回應洪姓醫生以往曾否牽涉其他醫療事故，但強調醫院有舉報機制，讓在良好意願和為公眾利益的前題下舉報嚴重失當行為，但必須合規合法；任何情況下員工都不應該利用內部資料或記錄獲取個人利益、或作不合法用途。
tko_ppl：將軍澳醫院行政總監袁家兒（左）、警務處東九龍總區刑事總部 (行動) 黃奕隆（右）（香港 01 直播截圖）
其他人也在看
日本人長壽晚餐菜單大公開！「這樣吃」抗炎控糖又延壽，輕鬆維持體重不怕老
人們常說「你吃什麼，就成為什麼」，而日本人的飲食方式正是好好詮釋了這句話的代表。如果希望擁有如日本人般的健康體魄，不妨從今天開始調整晚餐菜單，讓這種簡單而平衡的飲食方式，成為你的日常習慣！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《績後》一文綜合券商於比亞迪(01211.HK)公布業績後最新目標價及觀點
比亞迪(01211.HK)今早(1日)裂口低開8.04%報105.2元，最新報107.4元下滑6.1%，成交額73.35億元。摩根士丹利發表報告指，比亞迪第二季業績低於該行及市場同業預測，第二季毛利率按季跌3.8個百分點至16.3%，錄自2022年第二季以來最低水平，大幅不及預期，未來增長仍受限於中國的不確定性與全球機遇。缺乏可預測性可能會在短期內壓制股價，下調對目標價由146元降至137元，相當預測明年市盈率21倍，維持「增持」評級。AASTOCKS ・ 2 小時前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 23 小時前
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
操盤手札記│3.85厘息銀債 成港股程咬金（割柑人）
新一批銀債保底息3.85厘，浮息同最近6個月通脹掛鈎，以較高者為準，半年派息一次，年期3年，每手10,000元。以發行額達550億元計，相當於一隻大型股份嘅集資額，加上3.85厘息具吸引力，相信會抽走股市唔少資金！Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 2 小時前
阿里績後股價急彈逾16% 首財季業績符預期 研發新AI晶片
阿里巴巴(9988.HK)上周五(29日)收市後公布首財季收入增近2%至2,477億元人民幣，符合預期。研發新AI晶片消息刺激阿里美股(BABA.US)急彈12.9%至135美元，今日(1日)阿里港股高開14.95%，最高見137.5元。現報134.4元，升16.16%，成交7,219.5萬股，涉資97.23億元。AASTOCKS ・ 4 小時前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）
為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！YAHOO著數 ・ 1 天前
點心餐突發$148！中環蓮香樓「豪華十道點心套餐」半價優惠 老香港飲茶體驗暢享經典蝦餃/燒賣/乾蒸牛肉燒賣
位於中區威靈頓街的蓮香樓，作為香港唯一逾百年歷史的老茶樓，今年已踏入第九十七年;這間滿載香港情懷的老字號，憑藉「朝六晚十」的營業時間、無知客的傳統服務、手推點心車，以及牆上的古文詩句與山水字畫，更不設貴賓房、歡迎搭台，還原經典粵式茶樓氛圍！蓮香樓正大推「豪華十道點心套餐」半價優惠，蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣都有，低至$148，即可細嘗充滿歲月感的老香港風味。Yahoo Food ・ 2 小時前
以太坊創辦人大膽預測：ETH將大漲100倍 顛覆比特幣「數位黃金」地位
以太坊聯合創辦人 Joseph Lubin 近日大膽預測，以太幣（ETH）未來有上漲 100 倍的巨大潛力，並有望顛覆比特幣（BTC）在加密貨幣市場中的「數位黃金」地位，預示著機構資金正以前所未有的速度湧入以太坊生態系。鉅亨網 ・ 4 小時前
美國關稅重創印度！大量美國訂單被取消、工廠停工
美國國土安全部公告顯示，美國對印度商品徵收 50% 高額關稅的措施正式生效。這項關稅新政立即對印度出口造成嚴重衝擊，尤其是皮革與鑽石加工行業，訂單被大批取消，不少工廠被迫停工，當地經濟與就業形勢陷入危機。鉅亨網 ・ 1 天前
古佩玲港姐決賽回應樣貌進化傳聞 自爆當年選美爭啲跣低喺台上
古佩玲（Kelly）2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，數度被指疑容貌升級。古佩玲昨晚（8月31日）出席2025香港小姐競選決賽，再次就樣貌疑似再進化指控作出回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
謝霆鋒45歲生日帶父母探店吃大餐 89歲謝賢近況曝光 精靈揮手開心舉杯
早前忙於開演唱會的謝霆鋒，於8月29日迎來45歲生日，當天他在個人微博「鋒味」上載「探店」影片，可見去了一家餐廳吃大餐，同場還有89歲爸爸謝賢（四哥）及73歲媽媽狄波拉(拉姑)，一家三口開心享用美食。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黎宣逝世享年93歲 黎姿姑媽 香港電影之父黎民偉女兒《真情》演阿家深入民心
曾於《真情》演阿家（阮文娟）一角而深受觀眾歡迎嘅甘草演員黎宣驚傳逝世，傳媒向黎宣女兒查詢後證實黎宣於周四（28日）凌晨辭世，暫未知黎宣離世原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
21歲領養成為母親，是選擇、掙扎或是自由？在不婚不生風氣盛行的時代，Millie Bobby Brown「打破傳統」｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
當許多21歲年輕人還在探索人生方向時，Millie彷彿已為自己的人生繪製清晰藍圖。這則領養消息引發熱議：有人讚揚他們的愛心，有人質疑他們「太年輕」。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
仲量聯行：減息救不了港商廈
本港商業房地產市場受壓，仲量聯行香港主席曾煥平表示，雖然市場憧憬美國聯儲局即將減息，惟息口下降只是緩和情況，僅「令債仔稍為舒服，但救不了他」，現時資產價值下跌屬結構性問題，短時間內無法解決，暫時不會因為減息而回升。德勤亞太應急計劃和破產業務主管合夥人何國樑預計，陸續會有更多中小型發展商無法還息及違約的情況出現。信報財經新聞 ・ 9 小時前
鄧麗欣夥拍林峯張繼聰開拉闊 台灣大隻仔男友與未來外母排排坐撐場
鄧麗欣（Stephy）近年事業愛情兩得意，去年被爆與台灣大隻猛男拍拖，她隨即在IG公開戀情，甜甜地留言指「感謝大家的祝福」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
即溶咖啡切忌用滾水沖！日本咖啡達人沖泡技巧全公開 冷熱水並用+黃金比例最緊要
即溶咖啡可說是方便快捷的咖啡選擇，尤其對忙碌的都市人。但原來許多人常常忽視了準確的沖泡技巧，導致咖啡味道不盡如人意。早前日本的電視節目，就公開了咖啡達人的完美沖泡方法，並強調即溶咖啡粉與熱水的黃金比例。更緊要的是切忌用滾水沖！Yahoo Food ・ 6 小時前