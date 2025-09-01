將軍澳醫院員工擅閱兼洩露病人資料事件 2名涉案醫生被捕

【on.cc東網專訊】將軍澳醫院有員工未經授權閱覽一名病人的個人資料，包括住址及電話，並懷疑將列有其他病人資料的內部文件，未經授權不恰當地洩露予第三方。執法部門表示，事件中有醫生查閱醫院內部的病人臨床系統，經調查後，於昨日(8月31日)拘捕兩名涉案醫生(分別35歲及57歲)，並檢獲電腦作進一步調查。涉事其中一位副顧問醫生已被停職，另一位顧問醫生於調查時即時離職。

將軍澳醫院早前爆出懷疑醫療事故，有醫生被指手術失誤令病人死亡，更有人匿名提供懷疑內部文件。將軍澳醫院今日公布，院方接獲內部投訴，查證後發現有醫生洩漏病人資料予第三方，包括病人電話及住址，已向私隱署、醫委會投訴及報案。醫院表示譴責，強調有內部舉報機制。

