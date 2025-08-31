將軍澳醫院有員工涉洩露病人資料 院方已報警

【Now新聞台】將軍澳醫院有員工涉嫌未經授權閱覽及洩露病人資料，事件可能涉及刑事及違反專業操守，院方已報警及通報醫委會。

將軍澳醫院表示，調查後證實有醫生涉及未經授權閱覽一位病人的住址及電話等個人資料後，懷疑將列有其他病人資料的內部文件在未經授權下，不恰當地洩露予第三方。

院方高度重視事件，已通報私隱專員公署。由於事件可能涉及刑事及違反專業操守，院方已經報警以及向醫務委員會報告，會配合相關調查。

據了解，涉事的顧問醫生級別外科醫生懷疑向一名病人洩露其他病人的個人資料，並建議該名病人投訴另一名醫生，事件涉及私人利益，涉事的兩名醫生一人已離職，另一人已經停職。

院方強調，醫療病歷關係個人私隱，員工因職位身份而獲授權使用醫管局臨床醫療管理系統，只可作核准用途使用，除非事先獲得批准，否則不可隨意閱覽病人資料，更不應向外披露。在任何情況下，員工不應藉著這些資料或紀錄獲取個人利益、侵犯他人權益或作任何未經許可個人目的用途。

院方不會容忍任何員工未經授權閱覽病人資料，甚至不恰當地將病人資料洩露予第三方，強調有關行為嚴重破壞醫護人員專業誠信及損害醫患關係，更可能違法及違反專業操守，調查後若發現違規違法行為，必定嚴肅跟進。

