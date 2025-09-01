將軍澳醫院洩露病人資料案捲內部權鬥 兩醫生被捕一辭職一停職（更新）

將軍澳醫院。(資料圖片)

將軍澳醫院昨日（31日）晚上公布，有員工涉嫌未經授權閱覽及洩露病人資料，包括住址及電話，並懷疑將列有病人資料的內部文件，未經授權不恰當地洩露予第三方。院方指事件或涉刑事成分及違反專業操守，已經報警及向醫委會報告事件。醫院管理局表示，將軍澳醫院行政總監袁家兒醫生，聯同警務處東九龍總區刑事總部（行動）黃奕隆警司，今日（1日）早上11時會見傳媒交代事件。

兩名醫生涉 不誠實使用電腦 被捕

黃奕隆警司表示，於今年8月27日，警方收到將軍澳醫院場的報告，稱有員工於今年3月中旬，在未經授權情況之下進入醫管局臨床醫療系統閱覧病人個人資料，並懷疑將列有其他病人資料的內部文件在未經授權情況之下，不恰當地洩露予第三方。東九龍總區刑事總部接手調查，於審視證據後，警方昨日（31日）於火炭及何文田，以「犯罪及不誠實使用電腦」罪名拘捕兩名涉案男子，兩人報稱為醫生，年齡分別35歲及57歲，現正被扣留調查。

行動中，檢獲電腦及相關電子器材作進一步調查，為何將資料交予第3方，為主要調查方向之一，亦會調查死者死因、病歷等等，會將調查結果交由法庭決定是否展開死因研訊。案件仍在調查中，不方便透露被捕人有否認罪。

將軍澳醫院行政總監：1 人辭職1人停職

袁家兒醫生指，事件涉及一名顧問醫生及一名副顧問醫生，顧問醫生在院方揭發事件後，已即時提出辭職，院方亦已將副顧問醫生停職。他又指，院方早前接獲內部投訴，在調查後證實有員工未經授權閱覽一位病人個人資料，包括住址及電話後，並懷疑將列有其他病人資料的內部文件未經授權不恰當地洩露予第三方。院方高度重視事件，立即將個案通報個人資料私隱專員公署。而由於事件可能涉及刑事成分及違反專業操守，院方亦已報警及向醫務委員會報告事件。院方強調，醫院有既定舉報政策，根據良好意願舉報涉及醫療程序的事宜，絕不可披露給第三方。任何人都不可以意獲取個人利益，侵犯他人利益。

所涉及事件定性為「已知併發症」

被問到事件是否涉及洪姓醫生的醫療事故，袁家兒醫生指3月收到查詢個案後，經內部作出多次審視，包括由醫療專家，院內院外得出結果一致，將事件定性為「已知併發症」，亦已將個案轉交死因庭。他又指，而涉事的洪醫生於會議上曾承認「失誤」的說法並不正確，當時上級亦已即時糾正；又指醫管局有手術成效檢討，若醫生於手術上有失誤，會有相關機制去處理。關於此案，與洪醫生相關部分的調查已完結。

寄匿名信呼籲死者家屬追究

據了解，兩名涉案醫生擅閱一名術後死亡女病人的個人資料，有人私自向病人家屬寄匿名信，當中包括死者的内部醫療紀錄，指操刀手術的洪姓女醫生曾經多次發生類似事故，呼籲死者家屬追究。有指事件涉及醫院內部權鬥。據悉，涉事顧問醫生與洪醫生不咬弦，長期不和，事件又涉及個人利益問題，成為一場「白色巨塔」事件。

死者家屬張先生早前接受《東張西望》訪問時，曾透露事件始末。其母生前因患胰臟癌入將軍澳醫院接受治療，於今年2月在內視鏡超聲波穿刺手術後離世。張先生其後接獲匿名電話及信件，指「類似事故在涉事洪XX醫生操刀下已多次出現」，呼籲他向醫務委員會舉報。涉事醫生曾在錄音承認事件屬其個人失誤，惟其後院方指事件屬於手術併發症，並非醫療事故。

