將軍澳醫院醫生洩病人資料｜病人組織批醫管局「種下禍根」林哲玄：為保護他人才算吹哨｜Yahoo

將軍澳醫院兩名醫生被捕，涉未授權閱覽及洩露病人資料予第三方。(網上圖片)

【Yahoo 新聞報道】將軍澳醫院兩名顧問級醫生因不誠實使用電腦被捕，涉未經授權閱覽及洩露病人資料，匿名向病人家屬指控操刀醫生手術失誤。將軍澳醫院醫院管治委員會成員、醫療衞生界立法會議員林哲玄指出，直接向病人家屬批評其醫生是不恰當。被問作為「吹哨者」揭發事件是否合理，林認為如果披露事件是為了伸張正義及保護其他人，才算吹哨，但今次的匿名舉報者質疑醫生做法，發表其意見和判斷，並加以指控，他反問：「為何你會認為自己正確，而別人不正確？」他說，如果發現其他組別的醫生有做得不妥當之處，應該向對方上司提出，而不是繞過所有程序，向病人家屬投訴。

香港病人政策連線主席林志釉則認為，醫管局新任行政總裁李夏茵上任，聲言要締造敢言文化，然而「這件事卻揭示這個文化只是講出口，落實可能仍有漫長道路」。他說，最遺憾見到兩名醫生因犯法被捕，又說今次事件受大眾關注，持續發酵不理想。

保護病人私隱屬重要操守 「這條紅線不應該觸碰」

林哲玄今早（2日）接受港台節目《千禧年代》訪問，他說醫生與病人的關係並非對立，絕大部分是同行者，而雙方有很多溝通，作出醫療決定，非醫療團隊的醫護人員很難知道當中的討論。他認為，直接找病人家屬作出批評是不恰當的做法，強調保護病人私隱是最重要的操守，不能洩漏或隨便看，「這條紅線不應該觸碰」。

院方指出，任何醫生均可存取臨牀醫療資訊管理系統中的病人資料，但須符合兩大前提，包括醫生屬病人照顧及醫護團隊，或基於「知情原則」，包括用於研究及臨牀教學。被問可否以吹哨者為由查閱資料，林哲玄認為，當遇到一些情況，不發聲會影響其他人的利益，在醫療衛生界有私隱豁免，「例如你不出聲會有大量病人及家人受傷害」。至於今次情況是否屬於吹哨，他質疑該匿名人士加入很多醫學判斷，評論涉事醫生是否做得好、質疑醫生是否練習等，有許多指控和判斷，他認為屬個人思考，「為何你會認為自己正確，別人不正確？」

將軍澳醫院行政總監袁家兒（左）聯同警務處東九龍總區刑事總部（行動）黃奕隆（右）昨日（9月1日）見傳媒交代案情。

林哲玄續說，第三者醫生不會了解醫患關係的密切溝通，「你給予這種意見又是否恰當呢？」他指，如果事前認為醫生不應這樣做，不應進行手術，就應該向其上司說明。醫院有舉報機制，讓在良好意願和為公眾利益的前題下舉報嚴重失當行為，林被問為何醫生不經這渠道投訴。他認為，最簡單就是向涉事醫生的上司說，「連通過機制都無必要，其實大家同一個部門工作，提醒他們留意，這已經可以」，重申不應繞過所有程序，向病人家屬投訴。

林志釉：醫管局敢言文化仍有漫長道路

林志釉在同一節目表示，事件似乎出現羅生門，院方有立場，而涉事醫生有其說法，令病人家屬混亂，而大眾看到這件事，並經過媒體報道，認為事件發酵的情況不理想。他提到李夏茵上任醫管局行政總裁，市民關注醫管局的管治和服務質素，而她曾說過要建立敢言文化，然而「這件事卻揭示這個文化只是講出口，落實可能仍有漫長道路」。

李夏茵 8 月 1 日起正式出任醫管局行政總裁。

被問醫管局有舉報機制，但卻發生今次事件，林志釉形容：「坦白說這是醫管局種下禍根。」他解釋，過去醫管局對嚴重醫療事故的處理比較保守，會延遲申報，令市民大眾質疑是否抱着隱瞞的態度，「如果自己不敢言，如何期望下屬就事件，甚至對上司作出舉報呢？」

事情發展至此，林認為病人家屬可選擇向醫委會舉報；或經醫管局的兩重機制投訴，「但不要太大期望」。此外，他說家屬可以要求召開死因庭，在法庭上全面披露所有資料，知道事件出現什麼問題。