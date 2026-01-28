將軍澳美食｜寶琳新開「西人茶檔」全港最熱愛食字嘅茶記？大推豬荽撈丁+鵝肝慕絲西多士 Threads友笑言「西人服務」

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
雖然茶餐廳是香港傳統餐飲，但不代表一成不變，近日有Threads友發現寶琳有間新開的茶餐廳，用料不簡單，可以說是顛覆傳統茶餐廳，即睇Yahoo Food內文：
茶餐廳是港人日常醫肚好地方，而大部份茶餐廳的餐牌都一式一樣，但最近將軍澳寶琳就出現了間話題度極高的茶餐廳「西人茶檔」！單單這個店名，就知道店主是玩得之人。餐廳社交平台寫明「食唔係為咗填飽個肚，要食就食好西」的旗號，並打破傳統茶記「平價食材」的形象，引入高級餐廳才見到的封門柳、鵝肝等食材，菜名更大玩食字！
常餐不正常
細看「西人茶檔」的餐牌，實在令人目不暇給，因為單單常餐（餐牌上將常餐名為「任砌」）已經「不正常」，平時的沙嗲牛公仔麵升級做沙嗲封門柳牛肉，雪菜肉絲亦要加入XO醬，想高級點？還可以加$10變成西人法式洋蔥牛骨湯，配2款配料再加送熱飲，看似特色的鬼佬摩卡都不用額外加錢，凍飲只加$3，最後埋單$58，價錢跟平時的茶記價錢相差不遠。
加入大量高級食材
但相比起其他餐點，常餐好像已經是店主最忍手的創作，因為其他餐點無論名字還是配搭都顯得更瘋狂，好像將平民西多士升格，加入鵝肝慕絲跟自家製無花果醬；澳洲和牛滑蛋菠蘿包，把澳洲和牛夾入香脆鬆軟菠蘿包，鹹香味美，口感味覺雙重享受。另外餐廳還有不少西餐供應，好像酒香腐乳雞絲扁意粉、懶係正宗卡邦尼扁意粉、海鮮蝦湯湯飯等等。
最熱愛食字的茶記？
除了食物喜歡有創新配搭，「西人茶檔」更幽默感爆燈，看得出店主平時有「食字癮」，餐牌中最搶眼的食字定必是「豬荽撈丁」，其實是自家芫荽醬加芝麻配出前一叮，「荽客」們記得別錯過。法蘭西人蝦湯煎腸粉捨棄傳統甜醬麻醬，改用極濃郁的法式蝦湯底，再加入酥脆炸春卷皮，口感更加香脆。
Threads友笑談西人式服務
餐廳自12月開業，話題不斷，在Threads友試完表示不過不失，亦會想再試試其他菜式，但服務卻一般般，認為「呢個價錢有啲貴，而且冇主動俾水亦都冇紙巾。」。而其他Threads友則笑指「佢都話明係西人啦，重點會有服務？」
