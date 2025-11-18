將軍澳美食2025｜10大將軍澳美食合集推介 爆紅鴨蔥拉麵/警署活化變茶座/隱世村屋西餐

將軍澳區包括寶琳、坑口等地區，近年將軍澳發展蓬勃，除了有多個大型商場，還藏了多間出色餐廳食店。這次Yahoo Food就推介10大將軍澳美食，當中更包括抵食壽司店、人氣拉麵、村屋西餐等等，立即bookmark定同家人朋友去食啦！

將軍澳美食推介1.木馬工房 - 鴨蔥拉麵：Thread爆紅鴨蔥拉麵

日本拉麵湯底各有特色，但說到近年相當受歡迎的，必數鴨湯拉麵！不過香港並沒有太多鴨湯拉麵專門店，但最近網民就發現在將軍澳美食廣場中，就有間小店推出鴨蔥拉麵！標榜用原隻米鴨熬湯，招牌鴨蔥拉麵，鴨肉和蔥份量十足，一碗足有10片慢煮鴨肉，店員會以火槍炙燒，肉質軟嫩帶焦香，奉客前還會加入少量黑松露醬，香氣更濃郁。另一款鴨蔥醬油拉麵 ， 醬油湯底味道清爽甘甜，鴨肉份量同樣大方。不過由於小店在Thread爆紅，現在想試都起碼要排足1小時！

將軍澳木馬工房 - 鴨蔥拉麵

地址：將軍澳唐俊街18號The Parkside Mall 1樓 （地圖按此）

電話：從缺

延伸閱讀：Threads爆紅將軍澳美食廣場鴨蔥拉麵 $68起平均需排一小時

價錢不用$100，份量十足！（Credit：Openrice）

將軍澳美食推介2.Fika：將軍澳坑口村屋高質西餐

雖然將軍澳多商場，但其實有心小店亦多，好像藏於坑口村的Fika，就是區內知名西餐。店內雖然位置不多，但店內有法式黃油雞、醃豬頰肉蕃茄意大利飯、意大利牛肩肉眼配綿羊芝士等，誠意十足，加上位置偏僻，適合喜歡假日想好好放鬆的大家。

Fika

地址：將軍澳坑口坑口村24號地舖（地圖按此）

電話：6313 9286

小店雖然位置偏僻，但餐點一點都不馬虎。

將軍澳美食推介3.印度野：馬田都話正！寶琳屋村商場印度菜館

印度野在寶琳開業多年，一向都是街坊名店，早前美食Youtuber馬田曾親身到訪，食完都話正！店內主廚嚴選20種以上香料製作咖喱，每日新鮮熬製6小時，咖哩香濃美味，而且店內有多種印度小食，初入門的話特別推介香料咖喱軟殼蟹配農夫包。

印度野

地址：將軍澳寶琳毓雅里9號慧安商場1樓66-B67號舖（地圖按此）

電話：9825 5976

雖然是賣正宗印度餐，但是賣相相當精緻。（Credit：Openrice）

將軍澳美食推介4.良記：將軍澳學生最愛 堅持每日自家製餃子

寶琳都可以掃街？位於慧安商場良記每日自家製餃子是不少將軍澳學生的集體回憶，小店餐牌非常簡單，主打煎餃跟蒸餃，餃子每隻飽滿，煎餃即叫即煎，保證熱辣辣，唔夠飽還可以一試現在越見越少的豬油渣粉仔。

良記

地址：將軍澳寶琳毓雅里9號慧安商場地下A117號舖（地圖按此）

電話：2702 2826

餃子即叫即煎，超級香脆。

將軍澳美食推介5.將軍澳風物汛：將軍澳隱世景點 調景嶺警署活化變露天茶座

要說到將軍澳的隱世景點，就不得不提由調景嶺警署活化，變成露天茶座的將軍澳風物汛！大家可以從靈實醫院或健明邨行步行至茶座，店內餐點選擇多，好像有涼拌手撕雞紅薯粉、蒲燒原條鰻魚滑蛋蓋飯、全日早餐等，而最特別的，就是記述過往居民在調景嶺的生活點滴的資料館免費開放讓公眾參觀，非常有意義。

將軍澳風物汛

地址：將軍澳寶琳寶琳南路160號地舖（地圖按此）

電話：6252 6620

秋風起，是親親大自然的好機會！

將軍澳美食推介6.醋頭家：台灣醋飲專門店

想飲手搖飲又怕不健康？來自台灣醋頭家，特別挑選「天然榖物釀造醋」加「植物蔬果酵素」來補充日常飲食短缺的營養，以及增加代謝的速度，希望能讓每一個人都喝的健康，輕鬆無負擔；醋頭家曾在香港有多間分店，但現在就只剩下將軍澳一間分店，喜歡喝果醋的話記得別錯過！

醋頭家

地址：將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期2樓2035-2036號舖（地圖按此）

電話：9249 9413

市面上甚少的果醋專門店。（Credit：Openrice）

將軍澳美食推介7.嚐情味：小儀都大讚！寶琳街市麵包小店

現在飲杯好點的咖啡都要$4、50，但在寶琳景北街市就有間麵包店推出的高質咖啡，一杯美式咖啡都只需$26起，店內主打低糖低油麵包，戚風蛋糕也只需$20，價廉物美，出色到連知名電店DJ小儀亦有訪問過他們。

嚐情味

地址：將軍澳寶琳寶琳北路38號景林街市地下7號舖（地圖按此）

電話：6227 0717

大家可以選擇在戚風蛋糕上配上抹茶忌廉，精美又好食！（Credit：Openrice）

將軍澳美食推介8.蔡記重慶小食：自選多款重慶小食 必選涼皮

四川麻辣美食令人上癮，但只想簡簡單單享受麻辣美食？推介大家可以一試蔡記重慶小食，小店好像車仔麵一樣，可以先選要涼麵、涼皮或酸辣粉，之後再選配料，好像麻辣豬大腸、口水雞、蒜泥白肉等等，特別推介涼皮，口感超滑溜！而且寶琳街市還有設置餐桌，大家可以到不同店家購買喜愛美食，再一次過坐低享用！

蔡記重慶小食

地址：將軍澳寶琳村寶琳街市T-PL15號舖（地圖按此）

每款配料都分得清清楚楚，衛生又乾淨。

將軍澳美食推介9.清心齋：多款中式糕點 坑口、寶琳都有分店！

喜歡吃中式糕點的話，就不能錯過在坑口跟寶琳都有分店的清心齋！店內除了有芝麻卷、紅豆糕、桂花糕、紅棗糕等，更有期間限定的懷舊欒樨餅，以欒樨葉（闊苞菊）為主要原料，與糯米粉、澄粉、粘米粉和糖等製成，見到的話記得買一個來試！

清心齋分店：寶琳新都城中心、坑口厚德邨商場

除了賣糕點外，店家還有愛心派米活動，值得支持。

將軍澳美食推介10.Hama Sushi：日本連鎖壽司店 海膽三文魚籽軍艦低至$17

說到抵食壽司店，大家第一時間可能想起壽司郎，但其實在坑口東港城亦有來自日本，擁有700間以上的壽司連鎖店Hama Sushi！店內壽司亦非常抵食，好像期間限定的海膽三文魚籽軍艦只需$17，特盛海膽海苔包也只是$22，不少壽司都只需十幾元起，而且平時等位時間亦較短，值得一試！

Hama Sushi

地址：將軍澳坑口重華路8號東港城2樓223及225號舖（地圖按此）

電話：從缺

店內不時會推出限定壽司，價錢都相當優惠！

