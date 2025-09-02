將軍澳490呎單位，黑白灰設計打造型格居所

Stay Living Ltd.以黑白灰設計打造將軍澳490呎型格居所。

Client Brief

屋主夫婦希望家居設計以簡約型格為主，但不想過於制式化的黑白灰配搭，而是在簡潔中融入細膩的設計細節。功能上，他們需要大量隱藏式收納空間，並且因工作需要，兩人都需要獨立的Home Office。

Concept & Style

整體設計以精緻簡約為核心，在黑白灰之上加入溫潤質感。設計師於電視牆上方加入鏡面元素，增強空間感。廚房以黑白細格瓷磚為主調，線條俐落、層次分明，搭配灰色櫥櫃，從玄關望去即展現強烈的現代感。主人房的床頭牆面加入柔和弧形線條，成為房間的設計亮點。大門、書房與廚房均採用通透玻璃門設計，讓自然光穿透各個區域，改善玄關與走廊光線不足的問題。





Challenges

項目的最大挑戰在於如何在簡約風格中加入豐富的細節，達到設計與實用的平衡。Stay Living Ltd.設計師Lawrence Chan表示:「屋主不希望設計只是簡單的白牆配黑櫃，像是千篇一律的模板。我們的目標是在保持整體簡潔的前提下，於每個角落都加入用心的細節與獨特元素，讓空間散發精緻、經過深思熟慮的設計感。」

Solutions

Lawrence指，兩位屋主需要在家工作，且不常在家用餐，因此除設置寬敞書桌外，客廳的餐桌亦兼作工作桌，並預留打印機空間，讓生活區同時具備工作功能。客廳與飯廳以L形斜角燈槽連接，透過漸變光暈柔和過渡，模糊區域界線。Lawrence補充:「燈槽採斜角設計，營造上下滲光的層次感。」針對大量收納需求，飯廳設有全高櫃，睡房與書房亦配置充足儲物空間。電視靠近露台，為減少陽光反光，特別加設屏風牆身，既遮光也增添空間層次與美感。

Tips

選用細格黑白磚配對比色填縫，營造清晰線條與強烈對比，設計感更突出，亦有助放大空間感。

斜拼地板與幾何設計呼應，增添活潑感；惟不建議用於日系或北歐風，避免風格衝突。

書櫃底部懸空約20cm，嵌腳設計方便清潔，視覺更輕盈，空間感更佳。

天花燈槽以斜角設計取代傳統直角，展現幾何語言，提升空間個性。

Stay Living Ltd.

電話：+852 69050553

網址：https://www.stayliving.net/

地址：香港荃灣海盛路11號One Midtown41樓03室



想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】