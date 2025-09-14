專上院校非本地生限額擬增至5成 教評會指需保障本地生入讀機會

【on.cc東網專訊】港府早前增加八所資助大學非本地生學士學額，由原規定非本地生學額不應超過八大資助學額20%倍增至40%，消息指，新一份施政報告有意進一步放寬上限調高至50%。教資會每年為本地生提供的1.5萬個資助學額維持不變，不受影響。

教育評議會會長何漢權認為，放寬非本地生本港就讀大專院校的政策正確，但先要保障本地生入讀大學的機會，亦建議同時增加本地生升讀八大資助院校及私立大學的佔比。若相關配套及計劃完備，放寬非本地生上限屬可行決定。

廣告 廣告

根據教育局公布，八大於2024/25學年有17,161名非本地學士課程學生，相當於本地學額的23.2%，其中港大收最多非本地生，有4,204人，相當於本地生學額的30.1%，其次為理大，有3,785名非本地生，相當於本地生學額的28.6%。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】