專家憂萬塔拉收購瀕危動物 印度面臨國際批評

（法新社曼谷9日電） 野生動物保護專家呼籲印度暫停進口全球最瀕危物種，呼應外界對印度巨型動物園「萬塔拉」（Vantara）大量收購動物的關切。

「萬塔拉」位於古茶拉底邦，由印度富豪安巴尼之子經營，正式名稱為綠色動物救援與復育中心。

「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）專家團隊警告，「萬塔拉」的進口行為可能違反國際規範，並指出進口數據與「附錄一物種」保護原則相矛盾。

CITES禁止國際間交易瀕危物種，但部分被標示為「人工繁殖」的動物可例外進口。「萬塔拉」收容的稀有動物多屬此類，包括一隻源自印尼、後從阿聯進口的塔班努利猩猩。

廣告 廣告

然而，專家指出，印尼並無該物種的人工繁殖計畫，全球僅存約800隻，全數棲息印尼。CITES也質疑其他類似案例，包括來自敘利亞、海地與伊拉克的動物。

印尼紅毛猩猩資訊中心創辦人巴努表示，這份報告是萬塔拉收購問題的明證，並批評「萬塔拉鑽法律漏洞，削弱附錄一的保護目的」。

CITES呼籲印度檢討進口程序並強化審查，否則可能面臨貿易中止等措施。印度及東南亞保育專家約卡南德說，這些爭議「已損及印度保育聲譽」，並敦促政府採取具示範性的行動。