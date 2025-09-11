專家拆解肌膚乾敏痕癢點算好？ Dove全新燕麥舒敏沐浴露 7天舒緩乾敏肌^ 重拾水潤健康！

肌膚乾燥、痕癢、泛紅甚至脫皮，這些不適症狀是否已成為你每次淋花後的日常困擾？在日常的皮膚護理中，不少人都會將重心放在面部肌膚上，卻忽略了身體肌膚的健康與重要性。事實上，沐浴作為每日清潔的關鍵一環，其產品選擇與使用方式對肌膚屏障的完整性有著直接影響。香港理工大學醫療科學博士林嘉良博士指出，不當的沐浴習慣或含有刺激性成分的沐浴產品，不僅未能有效清潔，反而可能進一步損害肌膚屏障，使肌膚敏感問題雪上加霜！

乾敏肌之形成及注意事項 肌膚屏障受損的連鎖反應

肌膚的健康狀態，與其天然保護屏障的完整性息息相關。天氣轉變、濕度降低、過度清潔，或使用含有刺激性成分的產品時，都可能破壞肌膚的屏障。林博士指出一旦皮膚表面的天然油脂層被破壞，皮膚的鎖水功能亦會隨之而減弱，加速水分流失，導致肌膚乾燥、粗糙，甚至出現微細破損。同時，屏障弱化意味著肌膚對外界刺激物，如化學物質、致敏原等的抵禦能力下降，使其更容易入侵肌膚，進而誘發痕癢、泛紅等敏感反應，形成惡性循環。

香港理工大學醫療科學博士林嘉良博士

因此，林博士特別提醒讀者，尤其是敏感肌及乾性肌膚人士，應選擇溫和、具滋養功效且能有效修護肌膚屏障的沐浴產品。他強調，切勿過分追求過強的清潔力，並應盡量避免選用含皂鹼或刺激性化學成分的產品。

Dove全新燕麥舒敏沐浴露 從根源修護 重塑健康肌膚

Dove全新燕麥舒敏沐浴露含有兩大核心成分燕麥提取物以及椰子提取物，能夠深層滋養，溫柔呵護肌膚，7天舒緩乾敏肌^。據林博士分析燕麥可紓緩皮膚敏感，加強皮膚鎖水保濕功能。至於椰子提取物則可滋潤皮膚的脂肪酸，加強保濕鎖水。兩者結合共同溫和滋養肌膚，從源頭緩解乾敏不適。

配方亦蘊含的600萬滋養因子，可讓皮膚鎖水保濕並調節皮膚水分平衡，強化肌膚的鎖水能力，為肌膚提供24小時長效保濕⁺。

要令肌膚保持健康狀態，除保濕外，維持肌膚微生態平衡亦至關重要。Dove全新燕麥舒敏沐浴露特別將親膚益生元小分子融入配方設計，幫助肌膚自我修護，強化保濕屏障，提升肌膚的抵抗力。林博士表示益生元是皮膚天然細菌叢的營養來源，透過提供養分給皮膚上的益生菌，協助維持健康的皮膚微生物群平衡，減少壞菌破壞皮膚，減少水分流失，提升肌膚自我修護能力。皮膚菌叢平衡還可增強皮膚的天然防禦力，對抗外界的刺激，從而提升皮膚的整體抵抗力。

三大無添加 敏感肌的安心之選

對於敏感肌膚而言，沐浴產品的成分選擇尤為重要。作為「No.1 美國皮膚科醫生推薦品牌#」，Dove全新燕麥舒敏沐浴露不含Parabens 防腐劑、皂鹼*、酒精，無添加配方讓沐浴過程更安心，為敏感肌提供最溫柔的呵護。

敏感性肌膚的你，是時候為肌膚選擇一款真正專業的修護產品了！立即體驗Dove全新燕麥舒敏沐浴露，讓肌膚在每一次沐浴後都能恢復天然光澤與舒適感。

立即購買：https://promotion.unilever.hk/brands/dove/bodywash

^聯合利華測試數據，33名受測者使用本產品7天後，認為肌膚敏感有所減輕，能舒緩呵護乾敏肌膚。實際使用效果因人而異。

⁺聯合利華委託第三方機構（加拿大，2018）: 21名受試者使用產品24小時後保濕程度較未使用部位高

#聯合利華於2023年9月委託第三方市調公司訪問300位美國皮膚科醫生所得結果, 多芬為推薦比例最高之身體清潔品牌

*產品不含因皂化反應殘留之鹼性物質

~指硬脂酸