專家指日本若有需要可於 3 年內研發核武器

根據專家的說法，日本如果想要在短時間內發展自己的核武器，最長可在三年內完成。這一可能性主要源於日本擁有足夠的原材料和專業知識。報導指出，日本擁有大量分離的鈈，並且運營著全球最先進的民用核能產業之一。事實上，早在 2014 年，日本已擁有 9 噸鈈，這足以製造約 5,000 顆核彈。此外，日本還擁有約 1.2 噸的濃縮鈾。

一位不具名的日本官員告訴 NBC News，日本自 1980 年代以來便已具備技術能力，並且一旦政治決策做出，便能迅速建造武器。日本同時擁有導彈、太空發射和精密工程的能力，並擁有精英的科學和工業基礎。在核能方面，日本被視為典型的「潛在核國」，意味著它並不擁有核武器，但可以在短時間內獲得。

根據專家的估算，三年內的計劃包括設計基本的戰鬥部並與現有的投送系統進行配對。這樣的發展還包括進行有限的（可能未經測試的）部署。需要注意的是，這一說法並不意味著要建立冷戰時期的武器庫，而是指獲得自己的有限核能力。這一預測的提出也正值美國前外交官亨利·基辛格於 2023 年警告日本可能在五年內成為核國的背景下。

