專家指災民正經歷哀悼期 有心人應多陪伴聆聽 不宜發表太多意見

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，造成逾百人死傷，逾千戶居民受影響。香港精神健康促進會主席陳仲謀在電台節目表示，不少受火災影響的人都正經歷哀悼期，非心理輔導的專業人士能為他們做的，是多陪伴和聆聽，讓他們抒發心情，不宜發表太多意見。

陳指出，研究顯示，經歷過大災難的劫後餘生者，約8%男性和12%女性，有機會出現壓力後遺症，一般會出現焦慮、緊張、睡眠情況差等，較嚴重者有機會出現「記憶回閃」，即靜下來時，腦內會再出現火警當日的情景，患者會感覺好辛苦。有些人則會出現逃避現象，例如一看見火或者聽到消防車響號聲，即時變得緊張、發抖等，這些居民必須接受心理輔導。

陳稱，哀悼期分數個階段，最先階段部分人會出現呆滯，思想較亂的情況，這階段好需要家人陪伴，以免他們做錯決定。之後他們會經歷「否定期」和「憤怒期」，有部分人會不承認家人離世或家園被毀的事實，或會對事件出現非理性的嬲怒。第4階段是自責期，這階段最危險，可能會令人產生抑鬱症；最後是接納期，他預期一般起碼要半年時間才能接受事件。

