專家指若華客銳減 日本損失恐達2萬億日圓
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，中日關係惡化，影響政治、經濟和旅遊等方面交流。內媒周日（23日）引述日本經濟專家指，若中國大陸遊客數量銳減，日本恐有2萬億日圓（約995億港元）以上損失。
日本第一生命研究所經濟師熊野英生表示，若目前的中日關係持續一年以上，將減少2萬億日圓以上的大陸遊客消費，對於日本旅遊產業，特別是地方經濟將造成巨大衝擊。日本政府上周五（21日）敲定規模約為21.3萬億日圓（約1.06萬億港元）的綜合經濟對策，熊野英生認為在日本處於通脹狀態下進行財政刺激，將產生反作用，會導致日圓貶值加劇、物價上升等問題。
中國官媒電視台主持人白岩松上周六（22日）批評高市早苗最近胡言亂語、胡亂搞事，讓本就脆弱的中日關係大踏步後退，日本必定付出極大代價。白岩松認為高市早苗的言論是典型的不了解歷史，不了解中國，也不了解日本的不負責任「口嗨」（只說不做）。
