黑色星期五優惠大合集！
專家料明起降溫流感病毒活躍 回落時間或延長 冬夏季高峰恐重疊
【on.cc東網專訊】一道冷鋒會在明晚(17日)至本周二(18日)初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，周二顯著轉涼，周三(18日)氣溫下降至攝氏13、14度左右。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(16日)在電視節目表示，未來數日將降溫，料流感病毒會較活躍，市民亦較多留在室內，空氣未必流通，有機會將病毒活躍情況再延長，流感個案將不跌反升。現有流感疫苗未能覆蓋傳播性提高的情況，但仍可以預防重症，對2至17歲人士的保護率達7成至7成半，至於對成年人的保護率亦有3至4成。
許樹昌引述英國數據，現時H3N2出現變種，傳播性較高，若有100人感染未變種的H3N2病毒可傳播120人，變種後將可傳播至140人。參考夏季流感10月中到達高峰，需時約6至8周方回落，惟冬季氣溫下降，傳播性提高，回落時間有機會延長，冬季流感通常在1至3月爆發，夏季及冬季流感有機會重疊。
許又提到，流感病毒株出現較大規模變異的情況並不常見，對上一次出現是2014/15年度。目前難以預計病毒會否再變異，但世衞會收集世界各地相關實驗室的數據，持續監察情況。
另外，許樹昌表示，基孔肯雅熱個案的傳播期約2至12日，涉及鳳德邨及青衣曉峰園的本地個案至今已過兩星期，相信相關個案傳播鏈已暫時截斷，相信未有大型爆發風險。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
45歲女從69kg減到60kg！多吃一餐反而變更瘦，秘訣在於「早上選這4樣食物」
一位45歲女性透過調整早餐習慣，在短時間內從69公斤降到60公斤，成功減掉9公斤。她身高165公分，過去雖有減重意識，但效果不佳。經過分析發現，問題關鍵在於「不吃早餐」。姊妹淘 ・ 1 天前
世界糖尿病日 籲早預防早發現早治療
【on.cc東網專訊】今日為「世界糖尿病日」(11月14日)，衞生署呼籲市民實踐健康生活模式，通過「早預防、早發現、早治療」，以有效減低患上糖尿病及相關併發症。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生表示，糖尿病是一種常見慢性疾病，特徵為血液中葡萄糖含量過高。若控制不當on.cc 東網 ・ 1 天前
東京流感疫情嚴重 16年來首次於11月發警報
日本東京都流感疫情嚴重，當局自2009年以來，首次於11月發布流感流行警報，呼籲民眾採取預防措施，包括勤洗手、佩戴口罩，以及避免前往人多的地方。東京都政府指，在過去一周，當地各間醫療機構平均收治29.03宗流感病例，較對上一周增加5.34宗，患者人數超過指定的參考水平。由9月至今，有1125間幼兒園、小學及中學，因應流感疫情而全面或局部停課，數目是去年同期的11倍。 (ST)infocast ・ 1 天前
默克(MRK.US)斥92億美元收購Cidara Therapeutics(CDTX.US) 後者盤前股價飆一倍
默克(MRK.US)周五表示，將以92億美元收購流感藥物公司Cidara Therapeutics(CDTX.US)，後者盤前股價飆升105%。 據協議，默克將以每股221.5美元的現金收購Cidara，較其周四收市價溢價108.9%。Cidara正在研發其長效抗病毒藥物CD388，該藥物有望成為一種單劑量、通用的預防所有流感病毒株的藥物。(sw/m) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
復星醫藥(02196.HK)子公司POHERDY注射液生物製品許可申請獲美國FDA批准
復星醫藥(02196.HK)公布，控股子公司復宏漢霖自主研發的POHERDY注射液(帕妥珠單抗，項目代號：HLX11)的生物製品許可申請(BLA)獲美國食品藥品監督管理局(FDA)批准。截至2025年10月，集團現階段針對HLX11的累計研發投入約為2.25億元人民幣。 是次獲批適應症包括與曲妥珠單抗和多西他賽聯合，用於治療既往未接受過針對轉移性疾病抗HER2治療或化療的HER2陽性、轉移性乳腺癌(MBC)成人患者；與曲妥珠單抗和化療聯合，作為早期乳腺癌整體治療方案的一部分，用於HER2陽性、局部晚期、炎性或早期乳腺癌成人患者的新輔助治療，以及用於具有高復發風險的HER2陽性早期乳腺癌成人患者的輔助治療。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
復宏漢霖(02696.HK)帕妥珠單抗獲美FDA准用於乳腺癌治療
復宏漢霖(02696.HK)公布，近日收到美國食品藥品管理局(FDA)的批准函，POHERDY(帕妥珠單抗)420mg/14mL(30mg/mL)注射液的生物製品許可申請(BLA)獲FDA批准，該商品名由N.V.Organon於美國註冊商標。 是次獲批適應症為與曲妥珠單抗和多西他賽聯合，用於治療既往未接受過針對轉移性疾病抗HER2治療或化療的HER2陽性、轉移性乳腺癌(MBC)成人患者；與曲妥珠單抗和化療聯合，作為早期乳腺癌整體治療方案的一部分，用於HER2陽性、局部晚期、炎性或早期乳腺癌成人患者的新輔助治療；及用於具有高複發風險的HER2陽性早期乳腺癌成人患者的輔助治療。 POHERDY獲批上市之後，集團累計已有七款產品於海外獲批上市，其中，四款產品於美國獲批上市。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋
TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜男子不惜「犧牲色相」 公審髮型師經手後變河童
每次剪髮都是一場考驗，近日有網民發現一張離奇「街招」，有市民不惜「犧牲色相」，上載自己剪髮後的髮型，提醒大家切勿光顧大圍某間剪髮店。 有網民「相認」 街招上寫上剪髮店的地址及名稱，指是「垃圾單剪，剪5分鐘變河童！剪完連個師父(傅)都走出鋪(舖)頭笑」。有網民「相認」，指「終於有人話佢，我上次都俾佢剪到成個Xam730 ・ 17 小時前
海豹被殺人鯨追殺 驚險「登船」逃生 美國攝影師拍下驚險一幕︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國華盛頓州一名野生動物攝影愛好者 Charvet Drucker 近日在西雅圖外海拍攝鯨魚時，意外成為一隻海豹的救星。該海豹為逃避一群殺人鯨（又稱虎鯨）追捕，竟跳上她的遊艇躲避，驚險場面被她全程拍下。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 52 分鐘前
上水59歲婦打斜亂過馬路被埋伏警員「斷正」 警：不使用天橋發出傳票(更新)
社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。 警方回覆《am730》查詢時表示，周三(11月12日)於上水彩園路一帶進行交通執法行動，一名59歲女子違am730 ・ 1 天前
將軍澳男子家中暈倒 妻子揭發證當場氣絕
【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒亡。今早(15日)9時24分，康城路1號私人屋苑一名女子報案，指其姓金(43歲)丈夫在單位內暈倒。救護員接報到場，經檢驗後證實事主已當場氣絕。案件列作「屍體發現」處理，事主死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 23 小時前
車Cam直擊｜光頭男子車內狂毆女伴至昏厥 網民譁然「謀殺咁嘅款」
一名光頭男子疑將女伴打至暈倒。 今日（14日）早上網上流出一段長約2分43秒車Cam影片，根據片段顯示日期為昨日（13日）晚上10時，從影片中可見，一輛私家車停泊在路旁，一對男女疑在車廂前座發生激烈爭執，坐在男司機位的光頭男子狂毆隔鄰白衣女伴，有時打向頭部和面部，更將她頭部撼向軚盤。 白衣女遭狂毆毫無反抗能am730 ・ 1 天前
木村拓哉53歲生日，愛女甜曬爸爸靚仔相！由20靚到50歲，用顏值駕馭GU的男神獨有魅力
木村拓哉53歲生日！一如以往一到11月13日，木村的愛女們，心美及光希都會在社交平台上，發布跟爸爸說生日快樂的慶生貼文。照片中的木村魅力沒法擋，這麼多年看回，木村的顏值還是頂流！Yahoo Style HK ・ 1 天前
賽馬事故｜馬匹拋下騎師反方向跑 沙田第8場賽果無效退款
【Now新聞台】沙田馬場今日第八場賽事發生事故，馬會宣布賽事無效。 14號馬匹「超越夢想」在1200米賽事起步階段，就拋下騎師潘明輝往反方向奔跑。馬會指，騎師和馬匹在事件中均無受傷，惟基於安全理由，宣布賽果無效，投注均可獲退款。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
中國遭遇空前投資滑坡 威脅經濟的同時也令經濟學家大為不解
【彭博】— 中國投資的滑坡既前所未有，又難以解釋。 周五公佈的官方數據顯示，10月投資估計同比驟降逾11%，創下2020年初新冠疫情最初封控以來的最差單月表現。投資若進一步滑坡，可能動搖占中國國內生產毛額近半壁江山的經濟支柱，加劇本已面臨出口下滑壓力的經濟風險。Bloomberg ・ 1 天前
鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈 大讚老公110分
藝人鍾嘉欣（Linda) 今日現身馬場擔任賽馬日主禮嘉賓，她表示裙身有點重，透露12月25日是她與老公結婚10周年，興奮表示：「我做到了。」每年都好感恩，與老公愈來愈穩定，恩愛昇華。活動前都有同老公facetime，十分Sweet，她說任何婚姻都會經歷好多不同風浪，她分享最大難關是生完大女後，感受到整個世界都變了，需要時間管理及學習重新規劃自己未來。慶祝周年紀念交由老公安排，可能明年3月去一個短途旅行。笑言：「希望收到10卡鑽石，講吓笑啫！」自言不會回禮，表示好愛老公又生了3個小朋友已經是最好的禮物。東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」
被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高市早苗涉台論引發北京憤怒 中國對日本祭出反制第一招
【彭博】-- 中國外交部敦促本國公民近期避免前往日本旅行，給出的原因之一就是首相高市早苗發表涉及台灣的」露骨挑釁言論」對中國公民的人身和生命安全構成「重大風險」。周五的這項提醒是高市上周說台灣如有衝突對日本可能構成「存亡危機事態後的最新進展。高市在國會答辯時的這一表態可能為日本干預台海局勢提供法律基礎。北京方面多次要求高市收回此番言論。《人民日報》周五的評論指出，此論是1945年日本戰敗以來該國領導人首次對中國發出「武力威脅」。原文標題China Warns Citizen to Avoid Traveling to Japan Amid Taiwan Row\--聯合報導 Li Liu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
長者日2025丨11月16日長者日優惠合集！免費交通／餐飲／超市／景點等過百間商戶優惠懶人包
今年11月16日就是長者日2025，每年長者日，全港多家商戶、餐廳也會推出長者及同行者免費優惠或折扣！著數專員集合各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一齊享受週末！YAHOO著數 ・ 1 小時前