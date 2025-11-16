專家料明起降溫流感病毒活躍 回落時間或延長 冬夏季高峰恐重疊

【on.cc東網專訊】一道冷鋒會在明晚(17日)至本周二(18日)初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，周二顯著轉涼，周三(18日)氣溫下降至攝氏13、14度左右。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(16日)在電視節目表示，未來數日將降溫，料流感病毒會較活躍，市民亦較多留在室內，空氣未必流通，有機會將病毒活躍情況再延長，流感個案將不跌反升。現有流感疫苗未能覆蓋傳播性提高的情況，但仍可以預防重症，對2至17歲人士的保護率達7成至7成半，至於對成年人的保護率亦有3至4成。

許樹昌引述英國數據，現時H3N2出現變種，傳播性較高，若有100人感染未變種的H3N2病毒可傳播120人，變種後將可傳播至140人。參考夏季流感10月中到達高峰，需時約6至8周方回落，惟冬季氣溫下降，傳播性提高，回落時間有機會延長，冬季流感通常在1至3月爆發，夏季及冬季流感有機會重疊。

許又提到，流感病毒株出現較大規模變異的情況並不常見，對上一次出現是2014/15年度。目前難以預計病毒會否再變異，但世衞會收集世界各地相關實驗室的數據，持續監察情況。

另外，許樹昌表示，基孔肯雅熱個案的傳播期約2至12日，涉及鳳德邨及青衣曉峰園的本地個案至今已過兩星期，相信相關個案傳播鏈已暫時截斷，相信未有大型爆發風險。

