專家評估「可以就讀」 院校為自閉生辦報到手續
【on.cc東網專訊】廣東省機械技師學院早前傳出勸退一名患有自閉症的學生，引起廣泛爭議。內媒周一（15日）從廣東省殘疾人聯合會處獲悉，兩名被錄取的自閉症學生已通過評估，可以入校就讀，學校已為上述學生辦理報到手續。
19歲的李同學今年4月18日通過廣東省殘聯選拔、推薦，報考廣東省機械技師學院，並被錄取至電腦網絡應用專業。惟上月30日開學報到時，校方在得知李同學是自閉症學生後，沒為其辦理入學手續。除李同學外，另一名自閉症學生也遭遇不予入學的情況。該校上周二（9日）表示，邀請專業機構對學生進行專業評估，如評估認定學生具備入讀學校相關專業的學習和生活能力，校方將盡快辦理入學手續，充分保障學生的受教育權利。
廣東省殘聯上周五（12日）組織4名專家對兩名自閉症學生進行現場評估，一致認為兩人在同類患者中屬於非常輕的程度，可以進入學院就讀，只要給予一定幫助，兩人可順利完成學業。在場的廣東省機械技師學院負責老師得知「可以就讀」的評估結果後，當場為兩名自閉症學生辦理了報到手續。
