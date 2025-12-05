專家警告：塞爾維亞唯一煉油廠關閉恐衝擊經濟多年

（法新社塞爾維亞首都貝爾格勒4日電） 專家告訴法新社，塞爾維亞唯一一座煉油廠關閉所帶來的後果可能持續數年，不僅使數以千計個工作機會和國家預算面臨風險，也讓國家暴露在進一步制裁的威脅之下。

塞爾維亞石油工業公司（NIS）的煉油廠，因俄羅斯大股東受到美國就莫斯科入侵烏克蘭所實施的制裁波及，自10月9日起便無法接收原油。

華府要求俄羅斯股東完全退出，但有關潛在出售的談判陷入僵局，迫使該公司於2日關閉煉油廠。

經濟學教授、前央行總裁索斯基奇（Dejan Soskic）告訴法新社：「其活動的任何減少，都將對整體經濟活動產生重大影響。」

他警告，煉油廠的關閉可能導致經濟增長萎縮多年。