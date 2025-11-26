小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
專家：華促美約束盟友 為中日緊張關係降溫
【on.cc東網專訊】中美元首香港時間周一（24日）通電話談及台灣等問題後，美國總統特朗普周二（25日）即與日本首相高市早苗通話，引起關注。特朗普周三（26日）對自己與高市的電話會談給予肯定，稱進行了非常棒的對話。內地專家分析指，中方通過與美方直接溝通，實質上是在外交框架內敦促美方約束其盟友相關行為、為當前緊張的中日關係降溫。
特朗普與高市通話後未有即時說明會談內容，事隔一天後，他在總統專機空軍一號上對媒體表示，兩人關係非常好。特朗普形容高市非常聰明、非常堅強，又稱她將成為一位傑出的領導人。對於中美元首通話內容，他亦主動提及，表示進行了非常好的對話，強調東亞地區進展順利，但未為此言提供依據。
上海國際問題研究院東北亞研究中心主任蔡亮認為，從目前高市介紹的美日通話內容來看，最重要的訊息是特朗普介紹了中美元首通話相關情況。他指出，中美元首會晤不足一個月再通話實屬罕見，本質上是美方既看到當前局勢緊張，也認清中方決心，之後特朗普主動提出與高市通話的舉動，其背後信號不言自明。
