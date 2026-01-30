專業「骹」導 全方位 加速術後康復

九龍東醫院聯網骨科顧問護師周釗文

撰文: 九龍東醫院聯網骨科顧問護師 周釗文先生

「換骹？我年紀大了，做手術不要預我。」

這是不少患有膝關節退化性關節炎長者，聽到要做手術時的反應。膝關節退化性關節炎常見於長者，因為軟骨磨蝕、退化，導致骨頭之間相互摩擦、發炎及痛楚，甚至關節變形，影響生活質素。

用心解讀長者說「不」

我在護士診所遇過一位七十多歲婆婆，她患上膝關節退化性關節炎多年，膝痛讓她身心困擾。評估她的病情後，我建議她需接受膝關節置換手術。但她多次說「不」，以年紀大婉拒。我便耐心地開導婆婆，讓她說出箇中憂慮。

原來，婆婆年輕時獨力將子女撫養成人，習慣自己照顧自己。她恐怕手術失敗，就無法再走路，更不能照顧自己，最擔心會成為子女的負擔。於是，我換另一個角度解釋：「婆婆，如果你接受手術，康復後就可以自己行去茶樓和女兒飲茶，又可以照顧好自己，不正正是你想做的事嗎？」婆婆最後態度軟化，我便用手術骨骼模型向婆婆和女兒示範手術方法，讓她知道「換骹」不是那麼可怕。

專業「骹」練團隊 加速術後復康

基督教聯合醫院的關節置換術後加速康復團隊，包括骨科醫生及護士、麻醉科醫生、物理治療師、職業治療師、營養師、義肢矯形師、醫務社工及社康護士等等，合力為病人提供由入院到出院、回到社區的「一條龍」服務。

我在婆婆進行手術前，安排了物理治療師為她提供肌肉強化訓練，加強術前復健，配合中醫師進行針灸治療膝痛，多管齊下，訂立復康目標。後來，在門診部與婆婆再碰面，她高興地握著我手，感謝我的鼓勵，因為她不但沒有變成女兒的負擔，手術康復後，還能幫忙照顧孫兒。

顧問護師協助推行中西醫協作計劃，共同為病人評估及轉介針炙治療。

作為九龍東醫院聯網骨科顧問護師，我負責從病人評估、協助病人理解手術流程、術後監察康復進度，確保他們得到全面的身心照顧。我亦會參與制定術後加速康復的指引，確保以同一標準，減少照顧落差，確保病人能依計劃回家。

預防骨折第一步 踏入社區推教育

觀塘區長者人口比例高，亦有很多基層家庭，骨科問題往往與生活環境、工作模式和運動習慣有關。例如，大家常聽見的骨質疏鬆，是一種影響骨骼密度的疾病，尤其常見於女性，但許多病人不知道自己患上骨質疏鬆，直至骨折發生才求診。因此，提高大眾對疾病的認知非常重要。

顧問護師走進社區，提高市民對保護骨骼健康的知識。

我在社區上擔當著推動健康教育的角色，針對不同人士的需要，舉辦各類型講座——向長者推廣針對跌倒風險的預防方法，減少因跌倒導致的髖骨骨折；針對女性組別，宣傳保持適當的運動和均衡飲食，預防患上骨質疏鬆；而上班族和運動愛好者方面，我亦會推廣正確坐姿及搬重物的姿勢、運動創傷的知識，減少急性及重複性勞損。

到社區中心分享保護膝關節健康的知識。

顧問護師指導長者做膝關節保健運動。

骨科顧問護師的工作範圍不僅是骨科專科護理，而是作為病人與骨科團隊之間的橋樑，同時為九龍東醫院聯網的護理人員提供骨科專業培訓及復健護理培訓，提升臨床服務安全及質素。從病房、護士診所到社區，面對病情處於不同階段的病人，我希望提供最好的骨科護理服務，助病人一步步回到自己原來的生活。