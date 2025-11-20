婁小君(右)估計，心理虐待和性虐待等因較難察覺而未有人舉報；旁為張志雄。(羅庸軒攝)

防止虐待兒童會的求助及親子支援熱線，上年度共接獲1,144宗熱線舉報及諮詢服務，當中207宗屬懷疑虐兒個案，涉及241名兒童。最多受害兒童年齡介乎6至8歲，其次為3至5歲，而整體主要涉及身體虐待，該會估計心理虐待和性虐待等因較難察覺而未有人舉報。

在2024至25年度，防止虐待兒童會接獲的207宗懷疑虐兒個案當中，共涉及234名懷疑施虐者，近七成都是家庭成員，亦有13宗個案雙親都有份施虐。除佔五成六的身體虐待個案，疏忽照顧和心理虐待亦各自佔一成多，該會解釋身體虐待數字較高，緣於兒童身上傷痕較易被發現，而疏忽照顧、性侵犯和心理虐待等，料因問題較難辨識或察覺其嚴重性而未有人舉報。

促正面非暴力處理兒童情緒

家長照顧子女期間或面對龐大壓力，防止虐待兒童會總幹事婁小君提醒家長，應以正面和非暴力方式處理兒童情緒和行為，多種形式情感傷害等心理虐待，行為不易被察覺但會對兒童影響十分深遠，如導致兒童認為自己沒有價值、不值得被愛等，甚至學到以暴易暴將體罰施加到其下一代。

廣告 廣告

《強制舉報虐待兒童條例》去年7月獲立法會通過、明年1月實施。防止虐待兒童會稱，過去兩年接獲來自專業人士求助的數字明顯上升，上年度增至211宗，比過去兩個年度的183宗及80宗高。

防止虐待兒童會主席張志雄表示，不同界別專業人士在《條例》醞釀至立法後都會感疑惑，因此接獲來電數字會增加，亦預期明年會進一步上升。該會並建議，政府在《條例》生效後要繼續完善相關支援配套，以及考慮就「沒有保護罪」立法，向沒有保護兒童免受傷害的旁觀者施加刑事法律責任。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/專業人士來電數目增-防虐兒會去年錄207懷疑個案/620724?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral