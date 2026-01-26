一個月費用盡10大專業創意app功能 | Apple Creator Studio訂閱計劃登場

men's uno HK

從事各類型創作的Apple用家，應對Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro、Motion、Compressor、MainStage等專業app不會感到陌生了，但以往要逐個購買卻花費甚鉅。Apple最近宣佈推出Apple Creator Studio訂閱計劃，一個月費便可使用上述app，以及Keynote、Pages、Numbers和Freeform的進階功能，全面覆蓋影片、音樂、圖像、文字、簡報等不同創作領域。

每月月費低至$18?

Apple Creator Studio訂閱計劃將於1月28日推出，香港定價為每月$98或每年$980；至於符合資格大專學生及教育工作者，更可以教育折扣優惠每月$18或每年$180訂閱。值得一提，用家仍可選擇單次購買app，而Keynote、Pages、Numbers和Freeform，則繼續免費隨Apple裝置提供。

Apple Creator Studio重點功能一覽

Final Cut Pro

「視覺搜尋」可在搜尋物件或動作時，在錄影片段中精確找出確切時刻。PHOTO / Apple
「視覺搜尋」可在搜尋物件或動作時，在錄影片段中精確找出確切時刻。PHOTO / Apple

利用Mac / iPad版Final Cut Pro的轉寫紀錄搜尋功能，只需輸入短句便可選出最合適的原聲片段，或搜尋特定物件 / 動作即可在所有影片中迅速鎖定準確畫面並加入時間軸。透過採用Logic Pro AI模型的節拍偵測功能，讓用家更易按音樂節奏剪接影片。至於iPad 版的Montage Maker功能，則自動根據材料中最精彩的片段，快速開始剪接流程。

用家可運用iPad版Final Cut Pro的「Montage Maker」等智能工具，從影片材料中精選最出色的畫面片段，快速開始剪接流程。PHOTO / Apple
用家可運用iPad版Final Cut Pro的「Montage Maker」等智能工具，從影片材料中精選最出色的畫面片段，快速開始剪接流程。PHOTO / Apple


Motion / Compressor

強大且簡單易用的「Magnetic Mask」登陸Motion，讓家分離影片中的人與物件，即使無需綠幕亦可度身訂造背景與環境。PHOTO / Apple
強大且簡單易用的「Magnetic Mask」登陸Motion，讓家分離影片中的人與物件，即使無需綠幕亦可度身訂造背景與環境。PHOTO / Apple

Apple Creator Studio同時提供Motion和Compressor的完整取用權，前者的Magnetic Mask功能可在影片沒有綠幕下把人物和物件分離再加入自訂背景，後者則讓用家自訂更詳盡的影片輸出設定。

Logic Pro / MainStage

AI Session Player系列新增「Synth Player」，帶來震撼且逼真的電子音樂演奏，並可直接度身訂造，以切合理想聲音。PHOTO / Apple
AI Session Player系列新增「Synth Player」，帶來震撼且逼真的電子音樂演奏，並可直接度身訂造，以切合理想聲音。PHOTO / Apple

Mac / iPad版Logic Pro備有一系列全新功能，大幅提升音樂創作效率。AI Session Player系列新增Synth Player，帶來震撼且逼真的電子音樂演奏，並可度身訂造出理想聲音；Chord ID功能免除繁瑣人手轉錄步驟，讓用家輕易將任何音訊或MIDI錄音轉為隨時可用的和弦運行模式。套裝亦包括MainStage，可將Mac變成樂器、人聲處理器或結他演奏設備。

iPad版Logic Pro的「Music Understanding」讓用家使用自然語言搜尋，流暢無縫地尋找類似或互補的Loop。PHOTO / Apple
iPad版Logic Pro的「Music Understanding」讓用家使用自然語言搜尋，流暢無縫地尋找類似或互補的Loop。PHOTO / Apple


Pixelmator Pro

Pixelmator Pro首次登陸iPad，帶來全系列深受用家喜愛的功能，並針對觸控和Apple Pencil精心創製。PHOTO / Apple
Pixelmator Pro首次登陸iPad，帶來全系列深受用家喜愛的功能，並針對觸控和Apple Pencil精心創製。PHOTO / Apple

專為圖像編輯而設的Pixelmator Pro不但首次登陸iPad和全面支援Apple Pencil，更可橫跨至Mac同步工作。Layers側邊欄方便運用影像、形狀、文字和影片等獨特元素建立設計，智能選取工具則協助輕鬆分離和編輯圖像的特定部份，還包括智能放大相片的Super Resolution、移除壓縮失真的 Deband，以及提供自動構圖建議的Auto Crop等功能。

用家可運用Layers側邊欄的一系列工具建立設計，透過懸浮感應、輕捏和點兩下等Apple Pencil功能，讓iPad版Pixelmator Pro用家能更準確地編輯設計。PHOTO / Apple
用家可運用Layers側邊欄的一系列工具建立設計，透過懸浮感應、輕捏和點兩下等Apple Pencil功能，讓iPad版Pixelmator Pro用家能更準確地編輯設計。PHOTO / Apple


Keynote / Pages / Numbers / Freeform

Apple Creator Studio訂閱用家可運用Keynote的OpenAI生成式模型以創作和編輯圖像，進一步度身訂造簡報。PHOTO / Apple
Apple Creator Studio訂閱用家可運用Keynote的OpenAI生成式模型以創作和編輯圖像，進一步度身訂造簡報。PHOTO / Apple

訂閱了Apple Creator Studio的用家，可以使用Keynote、Pages、Numbers、Freeform更多的智能功能、特選內容與範本主題。除了以文字製作影像的影像樂園，裝置內置的AI模型可經Super Resolution在保持銳利細節下放大影像，而Auto Crop則提供智能裁剪成最搶眼的構圖。此外，Keynote能夠從文字大綱生成簡報初稿，或從現有幻燈片製作演講者筆記，而Numbers可生成方程式，並根據Magic Fill的圖案識別功能來填寫表格。

Keynote、Pages和Numbers均可取用Content Hub，讓Apple Creator Studio訂閱用家得以使用最新的媒體庫。PHOTO / Apple
Keynote、Pages和Numbers均可取用Content Hub，讓Apple Creator Studio訂閱用家得以使用最新的媒體庫。PHOTO / Apple
