專注前置影像！HUAWEI Nova 15 系列升級方向確認，低光自拍表現成亮點

HUAWEI Nova 15 系列即將接棒 Nova 14，據悉新機將聚焦於前置鏡頭的顯著升級，持續強化其標誌性的自拍與人像拍攝能力。作為華為旗下針對年輕與潮流用戶的子旗艦系列，Nova 產品線歷來在影像，特別是前置鏡頭技術上不斷突破，此次新一代機型預計將帶來更具吸引力的拍攝體驗。

回顧前代，Nova 14 標準版配備了 5000 萬像超感知人像鏡頭（F/2.0 光圈）及一顆支援 5 倍變焦的 800 萬像特寫鏡頭。而至 Nova 14 Ultra，更採用了尺寸達 1/2.5 吋的前置超大感光元件，相較 Nova 13 系列提升了 89.6% 的進光量，顯著改善了低光環境下的成像細節，並支援更具立體感的 3D 人像虛化效果。搭配 AI 表情優選、雲端增強等智慧編輯功能，為用戶提供高質量的自拍解決方案。

據最新消息，HUAWEI Nova 15 系列將再次以前置鏡頭升級為重點。新系列中各型號的影像感測器配置可能有所不同，其中標準版是否會首次引入額外的特寫鏡頭，成為關注焦點。預計 Nova 15 系列可能搭載全新的前置鏡頭模組或引入特殊的肖像演算法，旨在無論於何種光線或環境條件下，都能智慧化地提升人物面部的自然美感，呈現真實而精緻的膚質與細節。

此外，HUAWEI Nova 15 系列的後置相機系統同樣預計迎來值得關注的升級，具體規格與技術細節則有待官方進一步公佈。目前供應鏈方面訊息顯示，華為正加速籌備新機所需元件，意味著國內版的 Nova 15 系列的正式發表日期或許已不遙遠。