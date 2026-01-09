專為直播主而設「我是惡魔」於「東京遊戲地下城11」登場！開發者大賽「Game No.1決定戰」亦會舉行

株式會社UNCHAIN宣布將參加2026年2月8日(日)舉行，日本最大的獨立遊戲展覽會「東京遊戲地下城11」。

在UNCHAIN展位上，玩家可以試玩其獨特的遊戲系統「THIRD」，包括「我是惡魔」、「妄想少女」和「奇幻鬼怪動作（暫定名）」。

株式會社UNCHAIN將於「東東京遊戲地下城11」設立「THIRD」展位！

廣告 廣告

株式會社UNCHAIN將參加東京遊戲於 2026年2月8日(日) 舉行，日本最大的獨立遊戲展覽「東京遊戲地下城11」！

株式會社UNCHAIN推出一款專為直播主而設，引入名為「THIRD」的系統，允許第三方介入，名為「我是惡魔」的動作恐怖遊戲，玩家需要在遊戲中逃離怪物的追捕，目前已獲得熱烈迴響。

在「東京遊戲地下城11」上，直播主們將有機會試玩「我是惡魔」、「妄想少女」以及「我是惡魔》的衍生作品「奇幻鬼怪動作（暫定名）」等遊戲。

屆時，「THIRD」的工程師也將親臨展位，歡迎遊戲開發者前來參觀。

展出遊戲一覧

我是惡魔

我是惡魔

為紀念於「東京遊戲地下城11」出展，將於2026年2月4日(三)起進行 ６折優惠 。

遊戲: 我是惡魔

平台: Steam

類型: 動作恐怖遊戲

玩家人數: 1人

優惠期: 2026年2月4日(三) 〜未定

價格: 920日圓→552日買(６折)

妄想少女

妄想少女

遊戲: 妄想少女

平台: Steam

類型：射擊動作

玩家人數: 1人

預計發售日期:1月下旬或之後

遊戲名未定

奇幻鬼怪動作（暫定名）

遊戲: 奇幻鬼怪動作（暫定名）

平台: Steam

類型： 動作

玩家人數: 1人

預計發售日期: 1月下旬

總獎金高達1000萬日圓！THIRD相容「Game No.1決定戰」

THIRD相容「Game No.1決定戰」

以活用THIRD的創新遊戲作品為對象的開發者比賽「Game No.1決定戰」現正舉行！

活動現場將為有意參賽的開發商提供詳細指導。。

總獎金高達 1000萬日圓 ！

適用於在2026年7月31日(五)前實施了THIRD整合功能的作品。

詳情請瀏覽Game No.1決定戰特設網頁。

日程

2026年1月31日(五): 第1次截止(介紹遊戲地下城11中熱門遊戲)

2026年3月31日(二): 第2次截止(介紹於春季舉行的大型活動熱門遊戲)

2026年7月31日(五): 最終期限

2026年9月: 結果發表活動