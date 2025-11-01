專為 ROG Phone 9 系列打造的 ROG x《崩壞3rd》「愛莉希雅限定禮盒」正式登場！

專為 ROG Phone 9 系列 打造的 ROG x《崩壞3rd》「愛莉希雅限定禮盒」正式登場！

ROG 香港與人氣手遊《崩壞 3rd》攜手合作，為旗艦級 AI 電競手機 ROG Phone 9 系列推出充滿粉色浪漫風格的「愛莉希雅限定禮盒」，以「電競 × 二次元」主題帶來全新視覺與體驗驚喜。由 11 月 1 日至 11 月 30 日期間，於 ASUS Store、ROG Pro Shop 及豐澤選購 ROG Phone 9 系列，即可獲贈價值 $ 885 元的限量版「愛莉希雅限定禮盒」。

禮盒內容豐富，包括壓克力立牌、徽章、保護套、小卡、信封、貼紙、手機殼、充電線保護套及 SIM 卡針，從外盒到每項細節均精心設計。愛莉希雅造型以柔和粉色為主調，搭配蕾絲、絲帶與玫瑰裝飾，營造出如夢似幻的浪漫氛圍。每組禮盒更附有專屬序號，可於活動網站兌換遊戲內虛寶：兩部「魔法手機」（體力藥水）與 2,000 星石，實現虛實整合的沉浸體驗。ROG Phone 用戶還能獨家下載愛莉希雅典藏主題禮包，內容涵蓋動態桌布、來電顯示、充電狀態動畫、隨顯螢幕及 AniMe Vision 動畫，讓手機從內到外都充滿愛莉希雅的迷人魅力。

ROG Phone 9 系列不僅外觀獨特，更在 AI 電競性能上全面進化。全系列配備可自訂動畫的 AniMe Vision 機背螢幕，標準版具備 85 顆可編程 mini-LED，而 ROG Phone 9 Pro 更升級至 648 顆並加入紅色燈效，讓用戶隨心切換低調或潮流風格。此外，機背的 AirTrigger 功能還可暢玩經典小遊戲，增添使用趣味。核心效能方面，搭載 Snapdragon® 8 Elite 台積電 3nm 製程處理器，CPU、NPU 與 GPU 效能最高提升 45%，配合中置架構與六層散熱系統，實現 360° 高效降溫，即使長時間遊戲也能保持穩定流暢。

ROG Phone 9 系列亦支援多項 AI 娛樂功能，包括遊戲幫手 3.0、精華錄影 2.0、辨識快搜 2.0 及語音降噪，打造更智慧的遊戲與日常使用體驗。音效與續航同樣出色，保留雙正面立體聲揚聲器，結合 Dirac Virtuo™ 空間音效，呈現臨場感十足的聽覺效果。電池方面則配備 5,800mAh 超大容量，支援 65W 有線快充與無線充電，續航力再度突破。螢幕採用 185Hz / 1ms AMOLED 面板，亮度高達 2,500 尼特並支援 LTPO 動態更新率，畫面流暢且清晰。攝影系統則配備 5,000 萬畫素 Sony Lytia 700 主鏡頭、超廣角及長焦（或微距）三鏡組合，搭配六軸防手震 Hybrid 雲台 4.0，無論遊戲或拍攝，皆展現極致旗艦實力。