Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
專為 ROG Phone 9 系列打造的 ROG x《崩壞3rd》「愛莉希雅限定禮盒」正式登場！
ROG 香港與人氣手遊《崩壞 3rd》攜手合作，為旗艦級 AI 電競手機 ROG Phone 9 系列推出充滿粉色浪漫風格的「愛莉希雅限定禮盒」，以「電競 × 二次元」主題帶來全新視覺與體驗驚喜。由 11 月 1 日至 11 月 30 日期間，於 ASUS Store、ROG Pro Shop 及豐澤選購 ROG Phone 9 系列，即可獲贈價值 $ 885 元的限量版「愛莉希雅限定禮盒」。
禮盒內容豐富，包括壓克力立牌、徽章、保護套、小卡、信封、貼紙、手機殼、充電線保護套及 SIM 卡針，從外盒到每項細節均精心設計。愛莉希雅造型以柔和粉色為主調，搭配蕾絲、絲帶與玫瑰裝飾，營造出如夢似幻的浪漫氛圍。每組禮盒更附有專屬序號，可於活動網站兌換遊戲內虛寶：兩部「魔法手機」（體力藥水）與 2,000 星石，實現虛實整合的沉浸體驗。ROG Phone 用戶還能獨家下載愛莉希雅典藏主題禮包，內容涵蓋動態桌布、來電顯示、充電狀態動畫、隨顯螢幕及 AniMe Vision 動畫，讓手機從內到外都充滿愛莉希雅的迷人魅力。
ROG Phone 9 系列不僅外觀獨特，更在 AI 電競性能上全面進化。全系列配備可自訂動畫的 AniMe Vision 機背螢幕，標準版具備 85 顆可編程 mini-LED，而 ROG Phone 9 Pro 更升級至 648 顆並加入紅色燈效，讓用戶隨心切換低調或潮流風格。此外，機背的 AirTrigger 功能還可暢玩經典小遊戲，增添使用趣味。核心效能方面，搭載 Snapdragon® 8 Elite 台積電 3nm 製程處理器，CPU、NPU 與 GPU 效能最高提升 45%，配合中置架構與六層散熱系統，實現 360° 高效降溫，即使長時間遊戲也能保持穩定流暢。
ROG Phone 9 系列亦支援多項 AI 娛樂功能，包括遊戲幫手 3.0、精華錄影 2.0、辨識快搜 2.0 及語音降噪，打造更智慧的遊戲與日常使用體驗。音效與續航同樣出色，保留雙正面立體聲揚聲器，結合 Dirac Virtuo™ 空間音效，呈現臨場感十足的聽覺效果。電池方面則配備 5,800mAh 超大容量，支援 65W 有線快充與無線充電，續航力再度突破。螢幕採用 185Hz / 1ms AMOLED 面板，亮度高達 2,500 尼特並支援 LTPO 動態更新率，畫面流暢且清晰。攝影系統則配備 5,000 萬畫素 Sony Lytia 700 主鏡頭、超廣角及長焦（或微距）三鏡組合，搭配六軸防手震 Hybrid 雲台 4.0，無論遊戲或拍攝，皆展現極致旗艦實力。
其他人也在看
Tesla Robotaxi 測試單位現身新地區準備啟動
Tesla 的驗證單元被用來收集額外數據，這些數據主要供公司內部使用，甚至可能用於法規遵從的目的，這些信息將與 […]TechRitual ・ 18 小時前
Tesla Cybercab 新內裝設計提升進出便利性
根據最近拍攝的圖片顯示，Tesla 為 Cybercab 的車艙設計進行了改進，使得進出車輛變得更加方便。這一 […]TechRitual ・ 17 小時前
美國 FDA 限制兒童使用未經批准的氟化物藥物
美國 FDA 限制兒童使用未經批准的氟化物藥物TechRitual ・ 13 小時前
科學家發現新技術可提升太陽能板效率至 45%
科學家發現新技術可提升太陽能板效率至 45%TechRitual ・ 12 小時前
Oppo Find N6 規格洩露，將比非摺疊 Ultra 更輕薄
Oppo Find N6 規格洩露，將比非摺疊 Ultra 更輕薄TechRitual ・ 13 小時前
HUAWEI Mate 80 全系配色、儲存容量曝光！頂配增 24+2TB 版本、Mate X7 大摺資訊同流出
預計 11 月發佈的 HUAWEI 年度重點手機 Mate 80 系列，早前有全系機型配色、跟儲存配置選擇流出。其中頂配機型將新增 24+2TB 版本，讓重視儲存空間用家徹底告別容量焦慮、同時效能表現將更出眾。Mobile Magazine ・ 10 小時前
Tesla 副總裁強調即將到來的 Elon Musk 股東投票的重要性
Elluswamy 重申了 Tesla 在其歷史上正處於一個關鍵時刻的觀點。隨著全球對電動車需求的增加，Tes […]TechRitual ・ 11 小時前
MIT 科學家研發納米顆粒 助力癌症免疫療法對抗卵巢腫瘤
MIT 科學家研發納米顆粒 助力癌症免疫療法對抗卵巢腫瘤TechRitual ・ 12 小時前
Elon Musk 談 Tesla Roadster 的未來願景
Elon Musk 最近在一場訪談中提到，無論未來的科技發展是好是壞，都將成為歷史的一部分。他的朋友彼得·蒂爾 […]TechRitual ・ 15 小時前
雙11優惠2025｜電訊商雙11限時月費計劃，月費$111起 ，低至 HK$111 出機（SmarTone、CMHK）
雙11的大日子，Yahoo Tech 除了搜羅各樣產品優惠外，更加為你深度解鎖電訊服務限時優惠。今年雙11香港兩大電訊巨頭 SmarTone 與 CMHK 正面交鋒，如果你還以為 5G 月費停留在二百元時，CMHK 雙11只需 HK$111 月費即可上台，享受 100GB 5G 服務。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Elon Musk 旗下 AI 公司 xAI 在 Palo Alto 租用空間，擴大業務版圖
Elon Musk 旗下公司的影響力在帕洛阿爾托不斷擴大，這對於這位 CEO 在該地區的計劃來說，無疑是一個正 […]TechRitual ・ 21 小時前
Neuralink 首位病人或將獲得升級
Elon Musk 表示，Arbaugh 可能成為首位接受 Neuralink 升級的病人。這一消息引起了科技 […]TechRitual ・ 7 小時前
RAM、SSD同HDD瘋狂加價！最大影響係低預算砌機？關稅戰再打我怕下次到CPU加價 【林仔分析】
半年後的林仔分析，最近RAM、SSD同HDD加價幅度太大，令到砌機成本上升咗唔少，最大影響睇怕係預算5000-8000嘅朋友仔，睇來要睇定一個啱時間砌機都幾難，不過我最擔心係下個月CPU又陰D陰D加價呢..林仔 ・ 20 小時前
Elon Musk：預計 2025 年底 Austin 將有 500 輛 Robotaxis，灣區達 1,000 輛
最近，Tesla 首席執行官 Elon Musk 在參加 All-In 播客時，對公司未來的展望發表了一些令人 […]TechRitual ・ 7 小時前
Tesla 在洛杉磯成功後計劃開設兩間新餐廳
經過數年的開發與建設，Tesla 終於在 7 月 21 日當地時間下午 4:20 正式向公眾推出其新設施——D […]TechRitual ・ 20 小時前
Michael Dell 評論 Elon Musk 的薪酬方案具實際好處
根據 Dell Technologies 的 CEO 指出，Elon Musk 只有在為股東帶來卓越價值的情況 […]TechRitual ・ 9 小時前
中國展示四足機器犬搭載爆炸物與無人機於兩棲演習中
中國展示四足機器犬搭載爆炸物與無人機於兩棲演習中TechRitual ・ 2 小時前
Ayaneo 宣布將推出專為遊戲玩家設計的手機
Ayaneo 現在正從手持遊戲機和迷你電腦拓展到競爭激烈的智能手機市場，並且明確將這一新產品定位於遊戲玩家。該 […]TechRitual ・ 10 小時前
Tesla Cybercab 現身 In-and-Out 餐廳 驚豔全場
Tesla 的人工智能團隊最近在社交媒體上分享了一張圖片，展示了 Cybercab 在 In-and-Out […]TechRitual ・ 7 小時前
Samsung Galaxy A06 4G 和 Galaxy A07 4G 獲得穩定的 One UI 8 更新
Samsung 最近為兩款 Galaxy A 系列智能手機發佈了基於 Android 16 的穩定版本 One […]TechRitual ・ 3 小時前