專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL向鄭家穎學「百毒不侵」 三子之母力勸大家生仔前要三思

陳凱琳（Grace）自離開TVB後轉型，是近年冒起得最快的KOL之一，吸金力驚人。同時間，她亦是三子之母，與鄭家穎組織了一個大家庭：「作為媽媽可以見證到佢哋唔同性格去栽培佢哋，我覺得自己係個好幸福嘅女人！」但原來她本人並非鼓勵生育派？「我成日同啲朋友講，如果你哋唔想生小朋友，少少懷疑自己想唔想生，都唔好生住！」而她又因何事要向老公鄭家穎取經，向對方學習「百毒不侵」？

陳凱琳向老公鄭家穎學「百毒不侵」。

港姐轉型KOL學好經營「陳凱琳」

陳凱琳最近盛裝出席活動，她就自爆小時候非常貪靚，反而成為媽媽後就有所改變：「細個時候已經貪靚！我細個去迪士尼樂園一定要著裙去，我媽媽話，去樂園要著波鞋同褲，我就話：『咁我唔去喇！』佢被我激死！但我生完小朋友之後反而冇咁貪靚，因為要照顧小朋友冇咁方便，但去到活動就想展現女性、好靚好自信嘅一面。」

陳凱琳作為近年冒起得最快的KOL之一，深感要「經營自己」是最大學習。

作為近年冒起得最快的KOL之一，陳凱琳深感要「經營自己」，與以前有很大分別：「我覺得做content，最大轉變係要自己諗一啲內容出嚟，以前拍戲通常有劇本、有個角色。但而家呢樣嘢屬於自己，點樣做好『陳凱琳』，（展示）大家未見過嘅一面，或者最真實嘅一面。」至於由港姐轉型，會感到有包袱嗎？「我覺得人係要有變化，如果永遠逗留係一個階段就唔會有成長。」

面對負評要向鄭家穎取經

陳凱琳認為轉型後確有新變化，最明顯的是面對批評的心態：「變化係有嘅，可能我以前聽別人嘅說話唔好聽，應付呢樣嘢都冇咁好。但係而家自己成長，我又冇咁緊張呢件事， 或者會再睇得開啲。可能自己做咗媽媽之後，都想做個榜樣畀小朋友，那怕日後佢哋聽到啲唔好聽嘅說話，有挫敗，佢哋都見到媽咪爹地點樣應付，都可以用喺自己身上。」她更笑言，最厲害的「師傅」就在身邊，她都感到佩服：「佢（鄭家穎）就係我最大嘅榜樣，點解佢好似百毒不侵咁？點解人哋講任何嘢都可以：『算啦，唔關我事，我都唔識佢、唔好理。 』」

身邊老公就是他最厲害的「師傅」。

非時刻「正能量」，但選擇只呈現開心一面

看陳凱琳的社交媒體，非常繽紛而正面，但其實她有些事都會選擇收藏：「好多人話陳凱琳係個正能量者……上一次我飛去紐約見Tom Cruise，中間都穿插咗好多小插曲。大家會睇到我嗰刻post咗嗰張相，就覺得去咗紐約同Tom Cruise影相，就係咁。但你唔知我中間跨咗幾多難關先去到嗰個moment，中間蝦碌、烏龍、委屈嘅事情都有發生。有時又唔使樣樣嘢攞出嚟講，心裏面知道經歷咗，又會更進一步。」

見Tom Cruise之前，都有不少蝦碌、烏龍、委屈。

她之所以選擇只呈現開心一面，亦有一個主要原因：「我記得之前有人講：『睇你嘅IG全部都好開心、好燦爛，到底你係咪真係一個咁嘅人？』當然人係有好多面，social media係個好大嘅平台，我想我擺上嚟嘅嘢係有鼓勵性。雖然我唔post我唔開心，或者喊住咁樣，但唔代表我冇嗰一面。如果我將唔開心嘅嘢發放出嚟，會唔會令到你都唔開心呢？所以我選擇咁樣去行我嘅social media。我都可以話我對得住自己，好多人睇完同埋見到我真人，都覺得係同一個人嚟嘅。」

生足3個「係好幸福嘅女人」，但力勸生仔前要三思

陳凱琳直指，之前在紐約活動被問起她的身份，她想都沒有想，就回答自己是個媽媽：「可能我內心直接表達咗最proud of嘅一個角色，當然有好多媽媽，但得我一個係Yannick、Carlos、Rafael嘅媽媽。呢個角色畀多我最大挑戰，日日都鍛鍊我嘅耐性，但同時間都畀到最多快樂我，滿足感咁係任何嘢都取代唔到。而家睇住三個小朋友，佢哋每一個character都好唔同，作為媽媽可以見證到佢哋唔同性格去栽培佢哋，我覺得自己係個好幸福嘅女人！」

她自豪地表示自己「係好幸福嘅女人」。

然而，她本人卻並非鼓勵生育派！「我成日同啲朋友講，如果你哋唔想生小朋友，少少懷疑自己想唔想生，都唔好生住！因為生小朋友係個一世嘅責任，那怕佢哋四、五十歲，佢哋有任何事發生，你都會仆到去幫佢。呢個責任除非你100%想做，否則都唔好開始！」

她會力勸朋友生仔前要三思。

近年作為KOL非常成功，她又有想過自己的下一步如何嗎？「做Content Creator，very honest都係行多十年，可能遲啲想慢落嚟，畀新一代、年青啲嘅做起佢。咁我會做咩呢？可能係同小朋友，朝住教育嘅方向成長。我而家有同個慈善機構合作，幫自閉症嘅孩子同埋佢哋嘅家庭，會唔會向嗰個方面發展呢？」她笑說自己仍在尋找人生的「終極事業」，希望找到的一刻，再自豪地與大家分享。

陳凱琳直指KOL之路最多行多十年。

採訪：何德