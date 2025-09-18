專訪香水大師Francis Kurkdjian│情感是香氛的唯一基調

Baccarat Rouge 540 Édition Millésime│ 高溫煉就的紅色魅力

這款極致珍稀的版本首度採用真實龍涎香——一種源自抹香鯨消化系統、比黃金更罕見的天然物質，取代原版的合成龍涎香調。其濃郁的麝香與大地氣息為香氣注入「無法言喻的性感張力」，並賦予更豐厚的擴散力與奶油般綿密層次。香檳金瓶身由法國Baccarat水晶工坊耗時500小時手工打造：24K金瓶蓋與八根水晶柱托座，需19名工匠共同完成，整體宛如微型建築傑作。全球年產僅54瓶（每瓶定價28,000美元），收藏家將獲邀加入「Les amis du Rouge」會員圈層，享有專屬活動與訂製禮遇，每瓶附帶獨立編號會員卡，成為真正可傳承的感官藝術。

品牌創辦人及傳奇香水師 Francis Kurkdjian

Dialogue with Francis Kurkdjian

《旭茉JESSICA》: 什麼啟發你在14歲時便選擇投身香水行業？

FK：與其說是靈感，不如說更像是一種直覺與渴望，想深入了解香水背後的故事。四十多年前沒有網路，資訊極其匱乏，一切都充滿神秘感。現在你隨時可以問 ChatGPT 香水是怎麼做的，或誰是最棒的調香師。它未必百分之百正確，但你能立刻獲得大量資訊。從前則完全不同，那時吸引我的是香水本身，著迷於一個小瓶子裡竟能蘊藏整個世界，充滿故事。這對一個一無所知的14歲少年來說，無比迷人。

《旭茉JESSICA》: 可以用三個詞來概括你對香水的理念嗎?

FK： 情感、連結、人性。香氣是一種與人對話的感官，與我們的內在自我緊密相連，能觸發並互動情感。最重要的是保持對自己真誠，忠於最初的直覺。我們有時過度分析，專注於物理香調而忘記了整體，如氣味是否令人愉悅、引人入勝？歸根結底，即是回歸這份純粹的感受。

《旭茉JESSICA》: 這是否意味著你所有作品都是個人回憶的產物嗎？

FK：並非如此。香水本身只是一種氣味，除非你主動賦予它意義，否則它與記憶無關。我創作的香水，例如「OUD Satin Mood」，並非來自回憶。創作關乎的是創造未來與未知。它除了運用我的知識，最重要的是一個我想要表達的願景。我想捕捉一種如絲緞般流動、觸覺般的情感。這與我的感受有關，而這與記憶是截然不同的。

《旭茉JESSICA》: 每個作品的創作時間大概需要多久？

FK：這沒有定數，完全取決於專案的複雜性。例如，我為Dior創作的一個專案就花了四年時間，它將在明年一月推出。時間的長短不僅關乎技術上的難度，更在於故事本身的深度。有些靈感因其背後的涵意而難以處理。正如一句法文俚語所說：「你不能把所有人放進同一個鍋裡」。我們所處的社會並非黑白二元，而是充滿了多樣性與多重性，世界非常複雜。這種時代的複雜性會直接融入創作過程，導致專案需要更長時間來醞釀。就像我目前為MFK進行的創作，因為靈感本身極為複雜，我幾乎已經推遲了一年。這不僅是技術挑戰，更是對當代複雜性的一種回應。

《旭茉JESSICA》: 從某種程度上你更像是一位講故事的人。那麼你是否也會遇到創作瓶頸？

FK： 是的，我也會遇到瓶頸。有時人們期待我提出想法，但我腦中卻一片空白。我的方法是將它放在一邊。當你走進創意的死胡同，最好的方式就是退出，讓思緒沉澱。有時第二天回來就豁然開朗，有時則需要等待一週、一個月，甚至一年。確實有許多樣品曾被暫時擱置。例如2014年推出的Baccarat Rouge 540，其草圖早在2013年就已誕生。它最初是為另一個品牌創作的框架，但當時時機未到。香水終究關乎時機，就像為故事尋找最合適的載體。有些創作需要等待屬於它的時刻真正到來，而當Baccarat的契機出現時，這支香水的靈魂才終於找到了歸屬。

《旭茉JESSICA》: 你從事香水工作多年，你的觀點會否隨著時間改變？例如對市場或整體香水美學的看法？

FK：這對我而言確實是個挑戰。當我看到人們開始嘗試「疊香」（layering），將不同香水混合使用時，我的心情很矛盾。作為創作者，我始終追求每一款香水本身的完美性，因此最初難以接受這種方式。但另一個聲音又告訴我：這何嘗不是一種對作品的熱愛？人們願意疊用你的香水，至少說明他們珍視你的創作。真正讓我猶豫的是工藝價值的體現。我們投入大量心血追求香水的完整性，而疊香在某種程度上模糊了這種初衷。這就像用人工智能混合兩幅名畫，比如讓ChatGPT將《蒙娜麗莎》和另一幅傑作融合，雖然可能產生新東西，但誰能保證結果真正具有原創性與深度？我始終相信每款香水都是一個獨立的世界。

《旭茉JESSICA》: 許多人對香水都會產生一種近乎「上癮」的依賴，多年不願更換。那麼你會建議他們作新嘗試嗎？

FK：我無意評斷任何人。香氛創作的本質在於提供選擇、擁抱多元，不同的品味，不同的渴望。香水為你而存在，如何運用它完全是你個人的自由。我的角色是幫助你發現它們存在的可能性，並讓它成為屬於你的印記。相信你的直覺，若你喜歡就以足夠。不必過度複雜化。香水關乎生活，而生活本該簡單，縱使我們總習慣將一切變得複雜。

《旭茉JESSICA》: 你如何看待市場上湧現大量仿製品的現象？

FK： 這本質上是場「假裝」的遊戲——他們假裝複製了氣味，假裝重現了精髓，但就像我可以假裝自己是女高音，卻根本不會唱歌一樣，仿製品終究無法達到原創的高度。個人而言，我始終無法理解使用仿製品的自豪感。年少時父母教導我：寧可存錢等待擁有真品的時刻，也別屈就廉價的替代品。選擇仿製品時，唯一被欺騙的其實是自己。你假裝擁有了原創，卻心知肚明那只是一場虛幻。

《旭茉JESSICA》: 你覺得社交媒體如何影響香水行業？

FK： 數位平台的本質更像是一種「噪音」，而非真正的市場。香水終究超越網紅、影響者與廣告，核心在於使用者與氣味之間產生的情感交流。我認識一位時尚品牌CEO跟我說過，最終關鍵不在累積按讚數，而是能否將關注轉化為實際收益。但我更在乎團隊健康成長與快樂。當前香水市場規模擴大，卻潛藏危機，過多相似的无聊提案正在扼殺創意。多數香水聞起來雷同，缺乏獨特性。人們表面追求獨特，實際選擇的卻往往是彼此相似的產品。例如近期多個品牌盲目推出紅色香水瓶，卻未思考「為什麼是紅色？」。與其追逐流行色，不如找到自己的道路、講述自己的故事。模仿他人的故事，終將難以真正成功。

《旭茉JESSICA》: 為個人品牌與為Dior創作時，在方法上有何根本區別？

FK： 當我為Dior創作時，框架完全不同——必須根植於Dior的歷史與價值觀，讓Dior的DNA透過我的視角呈現。例如花朵：雖然我個人熱愛鮮花，但在我自己的品牌中未必會強調它；而對Dior而言，花朵是創作的起點與終點，因此我會全心融入這種理念。這就像演員扮演角色：為其他品牌工作時，我將某部分自我極致延伸以契合品牌需求；而為自己的品牌創作時，則是純粹的自由表達。兩者需要不同的創作邏輯，卻同樣需要全情投入。

Maison Francis Kurkdjian 標誌性香水 Baccarat Rouge 540 誕生 10 周年，品牌創辦人Francis Kurkdjian 來到曼谷市中心、滿載文化底蘊的 Nai Lert Park Heritage Home，在這座綠意盎然的百年古宅中，親自分享創作理念與心路歷程，細訴這款傳奇香水背後的靈感與故事。同日晚宴上更公開極珍罕的限量版 Baccarat Rouge 540 Édition Millésime 全貌，讓來賓從多角度感受這款極具代表性香水的魅力！

