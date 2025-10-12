張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
專訪︱「小樹靈」藏身路邊樹牌待「收服」 玩家達3000人 創辦人因遊戲愛上樹木︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】全港有約 20 萬棵樹都掛著一塊綠色樹牌，由發展局策劃管理，原意為讓市民認識樹木和匯報問題的實用設計。 IT 工程師 Oscar Yiu 遇然看見，用一個月創造遊戲網站「我的小樹靈」。玩家只要用手機掃瞄樹牌的二維碼，無言無語的路邊樹即變可「收服」的虛擬角色，讓玩家從新角度重新發現城市植物，具教育意義又增社區歸屬感，數月就有 3000 人登記做玩家，足證創意的影響力。
小樹靈分屬性 先答問題再捕捉
「我的小樹靈」是一個遊戲網站，玩家可用手機登入，以鏡頭掃瞄樹牌上的二維碼，回答與該樹木有關的三條是非題。例如高山榕的氣根是否能夠入藥、白千層是否香港本土樹、大花紫薇是否落葉喬木。答中至少兩條，可愛的小樹靈便會現身跟你走。根據植物的特性，小樹靈還分為「果園」、「花靈」、「守護」、「藥癒」等不同屬性，玩家為捕捉到的小樹靈改名，閱讀該樹種的詳細資料，亦可從地圖中尋找未收服的小樹靈。
公開構建過程 吸引公眾支持
創造小樹靈的「魔法師」Oscar Yiu 是一位 29 歲的 IT 工程師，原先全職開發網頁及區塊鍊項目，自言對植物興趣不大。今年初離開全職崗位後，他走上獨立開發者（Indie Hacker）之路，學習外國知名開發者如 Marc Lou 的概念，每個項目以一個月為限時，不斷開發軟體式服務（SaaS）新產品，直到獲得資金。關鍵概念是 Build in Public （公開構建）及 Most Viable Product（最可行產品），前者強調面向公眾、透明分享幕後製作解難過程，以換取早期關注、即時社群回饋、吸引公眾支持和尋找潛在合作機會，後者指用最少功能同資源，快速製作產品原型去驗證想法。
AI 工具設題目、生成小樹靈圖象
可是，Oscar 首個開發、專為表演者和餐廳管理班表的網站 Staff Echo 並不成功，「都算有個商業模式，你可以免費用呢個軟件，超過咗某個範圍我就收你錢。我諗得好完美，但都無人有需要，有人分享但無人真正畀錢」。他某日跑步途中，偶然看見樹上刻有二維碼的樹牌，發現可藉此讀到樹木資訊，純粹「覺得幾得意」，在社交媒體 Threads 和 Instagram 公開將樹牌發展成遊戲的想法，收到大量正面評價和意見。他利用 AI 工具為每種樹設定 30 條題目，以及生成小樹靈的圖像，順利在一個月內製成網站「我的小樹靈」網站。
對樹木增親切感
遊戲由 6 月推出至今累積 3000 名玩家，大受歡迎，最瘋狂一位在一周內捉到 4000 隻小樹靈，還幫地圖掃瞄新增 13000 塊樹牌，目前系統收錄全港近 54000 棵樹，連為發展局生產樹牌的外判公司亦有留意到，傳來訊息鼓勵。Oscar 因應意見持續改良和新增功能，如推出英文版，在樹木位置增設留言版建立社群，另有意在地圖劃出賣白蘭花的小販位置。「你認識棵樹嘅話，感覺好唔同，你行過見到呢棵樹就係石栗，點解佢唔開花？掉落嚟果實係咩樣？有無感情我唔敢講，但對身邊熟悉多咗，有親切感。」他亦被小樹靈帶領，認識香港的本地樹、發現山頂的瀕危樹種、認識東涌櫻花園，成為愛樹之人，「幾得意㗎，行過會摸吓佢哋」。
回歸全職減壓力 探索營利模式
不過，產品成功後，Oscar 再次回到全職工作。「因為我唔想做小樹靈做到咁大壓力，唔想諗幾時賺到錢，有份全職令自己喺錢銀上少啲擔心」。小樹靈至今仍是免費遊戲，Oscar 獨立開發期間沒有收入，擔心會因財政壓力而做錯決定。他不諱言以商業模式經營產品是個人弱項，「最難嘅係我點樣組織一班人同我一齊工作」。他將繼續新增小樹靈角色，並嘗試開發對戰模式、節日限定造型等 Minimum Lovable Product （最簡可愛產品），期望發展玩家可接受又願意課金的模式，近日亦先後與非牟利團體如長春社、嘉道理農場合作舉辦社群活動，繼續尋找發展機會，「如果外界有興趣，加上有營運模式，咁就恭喜你，可以全情投入呢件事，但好可惜暫時仲未做到」。
