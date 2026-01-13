專訪︱七旬退休社工兩度環台跑 為癌友籌款 譚Sir帶康復者並肩跑：無人渣流攤︱Yahoo

譚Sir在55歲完成了人生首個全馬，及後再跑多5個全馬，在60歲退休之齡，完成人生的六個全馬比賽。

【Yahoo新聞報道】有些路，跑過一次是圓夢，跑第二次則是修行。早在十年前，譚志強（譚Sir）就以61歲之齡，用40天挑戰個人跑步環台，獨自跑過960公里。十年後71歲的譚Sir踏入古稀之年，仍再次籌組環台跑。這兩場相隔十年的環台超長跑，不僅為了挑戰自己，而是希望為癌症病人籌款，「最重要就係做到啲嘢，幫到有需要嘅人……真係自己用個心去做，更加想做好呢件事」。

2025年，譚Sir以71歲之齡，與太太和女兒舉辦「小小環台慈善跑2.0」，為癌症病人籌款。

「小小環台慈善跑2.0」約40人一同環台跑，為癌症病人籌款。

一生人起碼跑一次全馬

採訪這天，譚Sir帶著太太和女兒前來受訪，譚Sir的外型斯文偏瘦、精神飽滿、談吐有禮。他退休前在醫院擔任醫務社工，在決定踏上跑步之路前，譚Sir的人生軌跡與運動並無太多交集，只是「間唔中會跑吓步」。突然在50多歲開始認真跑步，是因當時閱讀著名作家兼傳媒人馮兩努的《從減肥到馬拉松》，書中提及跑步的人一生起碼要跑一次全馬，令他決意用一年時間苦練，更到馮兩努加入過的跑會「宇宙長跑會」學跑，最終在55歲完成了人生首個全馬，及後再跑多5個全馬，在60歲退休之齡，完成人生的六個全馬比賽。

退休前任職腫瘤科社工 一人環台為癌症病友籌款

完成了六個全馬後，譚Sir就想：「退休之後多咗時間，可唔可以keep住做啲對社會有貢獻嘅嘢呢？」十年前正值台灣單車環島熱潮，「我可唔可以跑步環台，做啲公益嘅嘢呢？」退休前曾在伊利沙伯醫院腫瘤科擔任醫務社工多年，旁觀不少病人的痛苦，「有啲人啲藥好貴，標靶藥好貴……」。他希望幫助一眾癌症病友，「佢哋都好辛苦、需要經濟嘅援助，精神上嘅支援」。最終譚Sir決定獨自一人踏上跑步環台征途，面對960公里路，他笑言「我唯一可以講嘅就係，雖然60歲，我可以話有團火，因為好想做一啲嘢，如果再遲啲做，個人（年紀）更加大……不如就真係做」。

2015年環台慈善跑後，譚Sir將經歷寫成書，鼓勵一眾跑友及癌友。

嚴寒下孤軍作戰：未到頂唔順

譚Sir雖說「有團火」，但實際上也用上一整年練跑，才踏上征途，「唔係話你想做嗰樣嘢就即刻做到嘅」。這是考驗意志力的孤軍作戰，在長達九百多公里的旅途中，天氣成了最大的敵人。譚Sir回想當年由2015年12月23日跑到2016年1月31日，中間經歷嚴寒天氣，台灣與香港一樣受世紀寒流侵襲。當時香港大帽山曾低見零下六度），台灣也創下入冬低溫紀錄，多區下雪，譚Sir仍然在冷風中奔跑著，「辛苦得嚟都仲覺得頂得順，未到頂唔順」。

十年前孤身一人跑了960公里，為籌款幫助一眾癌症病友。（受訪者facebook圖片）

中途嚴重感冒未言棄 籌款捐癌症資助計劃

當時四十天的行程，有二十天在雨中度過。最艱難的時刻發生在蘇花公路——那條以險峻見稱的「死亡公路」。當時譚 Sir 不僅要面對大風大雨，還患上了嚴重感冒，發燒發冷，夜晚要蓋兩張棉被才能入睡。支撐他前進的，是與癌症病人的共情。「我諗吓癌症病人去做化療電療，其實仲辛苦，佢哋都可以捱得到過去，我點可以咁樣話怕辛苦就唔去跑？」這次環台跑共籌得25.84萬元，全數捐予「張謝寶英乳癌資助計劃」慈善基金。

2025年，譚Sir第一次環台慈善跑十周年之際，他決意舉辦一次環台慈善跑2.0。

第二次環台跑 不再孤軍作戰

就在2025年，譚Sir第一次環台慈善跑十周年之際，他決意舉辦一次環台慈善跑2.0。今次不再是獨自一人，而是與約40名志同道合的參加者，一同再次征服環台路線，當中更有15位癌症康復者。不過畢竟老了十歲，這趟「2.0 版本」不再強調全程跑足960公里，而是精選路段但依舊環台，14日內跑300公里，「每個地方揀一段路，20公里左右，台北一段路、宜蘭一段路、台東一段路」，22萬台幣經費皆由成員自籌或私人贊助，善款不扣除成本，全數捐予癌症基金會。

跑到花蓮一段時，全日下雨，眾人穿起雨衣繼續跑。（受訪者facebook圖片）

癌症康復者一齊跑：無人偷雞、卸膊、渣流灘

「上次跑步嗰陣時就唔會覺得好辛苦，今次跑起上嚟個人疲勞、有啲攰，無咁快恢復得到……我哋呢啲年紀，爭十年爭好遠」。今次不再是孤身作戰，譚Sir更獲得妻兒陪伴參與，譚家變成「搞手」，安排旅遊巴從後支援40人的環台跑團隊，「希望佢哋真係唔得嘅唔好死頂，上車啦咁樣」。說到這裏譚Sir哽咽，「佢哋話我仲可以跑，睇到佢哋口講就得，之後就噴嘢、搽嘢，其實仲痛緊……過程畀我好大嘅感動，佢哋唔係跑得好好，但佢哋好堅持去做呢樣嘢」。他形容團友是自強不息，「無人偷雞、卸膊、渣流灘」，「好感動，真係好有心」。

譚Sir形容團友自強不息，「無人偷雞、卸膊、渣流灘」，令他相當感動。

妻女陪伴：反對唔嚟就唯有支持

譚太與女兒Chloe在十年後的「2.0」決定一同參與，譚太笑言十年前知道丈夫有意台灣環島跑籌款時，因丈夫不黯普通話、人生路不熟，故每次聽他提及，「我哋都詐帝聽唔到，同佢傾偈就講咗第二啲嘢，望佢忘記，點知佢唔會……我哋反對唔嚟就唯有支持」。不過十年後兩人均決定與譚Sir一同踏上跑途，Chloe直言十年前沒有陪伴「都係有啲遺憾」，直至父親71歲再次舉辦「2.0」，「我係應該要喺隔離支持佢，陪佢做呢樣嘢，唔想佢再單獨一個去做」。譚太就指盡力支援丈夫與環島跑團隊，「盡啲棉力去support佢，同時都話畀癌症病人知佢哋唔係孤獨作戰」。

十年後的環台跑「2.0」，譚太與女兒Chloe決定一同參與。

「我哋個心同在」

最令譚Sir動容的是一對台灣團友夫婦。男團友為了完成妻子參加跑步環台籌款的心願，兩夫婦一同參與活動，但他在跑步期間因關顧後方的隊友而不慎跌倒骨折。雖然他因被逼入院而立即中止跑步環台，但太太為了完成心願，竟在家附近的台北街頭「每一日都跑十幾公里」，追隨大家的步伐，「睇到之後個個人都好感動，我哋個心都同在，一齊做呢件事」。

十年前在台灣認識的老師對譚Sir說，他就像是一個「筒箍」（木桶的鐵圈），把散落在社會各處的好人聚在一起做成一個桶，盛載善意。

「做乜都無所謂，做到乜就做乜！」

退休後的譚Sir，生活似乎比工作時還要忙碌。他將十年前環台故事寫成書，更為了推廣長者運動而去考取「長者健體教練」資格，甚至將跑步環台經歷搬上獨腳戲舞台。對於下一個十年，他笑說不敢預定「環台跑3.0」，「再過十年我81歲喇！」對於他而言，未來沒有甚麼大計，「一直都係順流咁去做，順住個勢，做到乜嘢就做乜嘢」。譚Sir強調，「keep住有個初心，有個心，你做嘅嘢對社會有益、幫到人嘅，咁就好喇！做乜都無所謂，做到乜就做乜！」

譚Sir將環台跑命名為「小小環台慈善跑」，環台960公里路線很長，為甚麼要叫「小小」？他解釋：「我唔係一個知名人士，去籌款我都唔敢定目標好大。我覺得咁樣真係一件小事，我係一個小人物，不如就改『小小環台慈善跑』啦！」譚Sir說得謙卑，但這份「小小」的心願，背後承載為癌症病人籌款的重大希望。

譚Sir的「小小環台慈善跑2.0」已籌逾23萬元，現時仍在籌款中，籌款網址如下：

https://www.cancer-fund.org/diy-page/?pageId=701