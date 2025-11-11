專訪︱台女機上高空拍攝香港地貌 標註山脈島嶼：挑戰「香港很無聊」的偏見︱Yahoo

台灣女生Vivian在航機上拍下香港地貌，對比Google地圖，逐一標記照片中的山脈、海岸輪廓與建築物。

【Yahoo新聞報道】在即將降落香港的航班上，一次偶然拍下窗外的高空景色，讓台灣女生Vivian展開了一場橫跨地理、歷史與文化的深度城市探索。她接受《Yahoo新聞》訪問分享，因港人男友認出照片中獅子山等地標，激發了其好奇心，展開這次「標註計劃」——利用手機對比Google地圖，逐一標記照片中的山脈、海岸輪廓與建築物。過程中不僅讓她對香港的地理面貌有更深認識，透過地名查找，更意外發現棺材角、馬灣等地名背後的故事，挑戰不少台灣人認定「香港很無聊」的偏見，強調香港的面貌值得細看。

台灣旅客Vivian是香港的常客，每兩三個月便會來港一次。然而，八月底一次偶然的飛機座位安排，讓她以全新的「高空視角」重新認識了這座城市。她接受《Yahoo新聞》訪問時表示，平日乘搭廉航來港習慣不選座位，多被安排在通道座位。直至一次她被分配到靠窗座位，原先還擔心陽光刺眼，但正正是在晴朗的好天氣下，讓她拍下了令網民讚嘆的香港高空照片。

Vivian八月底一次來港時遇上晴朗天氣，在機上拍攝了多張高空照片，並標註相中地標。（受訪者提供圖片）

Vivian因男友看到相中獅子山等地標，激發了她的興趣，查找相中地理資訊，並在社交平台分享附有地標標註的照片。（受訪者提供圖片）

標註考眼力 全用手機完成

Vivian原本只將照片分享其港人男友，沒想到他一看到照片，就指出照片中可見獅子山等地標。這激發了她的興趣，促使她特地查找地理資訊，並在照片加上地標的標註，分享到社交平台上，沒料到在Threads獲得了許多迴響。

她憶述，當時利用手機製作照片，對比Google地圖，將照片中的山脈、海岸線與建築物逐一標記。容易標註的地點如西貢，只需十幾分鐘完成製圖，但遇到九龍、將軍澳等複雜地區，她則需花上一至兩個小時，「我有點強迫症，希望那個點剛好就是可以點在那個建築物上面」，Vivian笑說。由於製圖過程全用手機完成，小小的螢幕讓她需不斷放大比對，非常考驗眼力與耐性。

Vivian標註圖片時，都希望能準確標註在相關建築物上，部分地標亦附有資料介紹。（受訪者提供圖片）

Vivian回想，標註九龍、將軍澳等地區時，因較複雜，需花上一至兩個小時。（受訪者提供圖片）

Vivian用手機製圖，過程中需不斷放大比對，考驗眼力與耐性。（受訪者提供圖片）

Vivian也曾嘗試標註台灣和日本的高空照片，始終認為香港最有趣。她解釋，台灣西部多平原、魚塘或農田，建築物較少，地標辨識度低，讓她感到沒趣；對日本的情感連結也不太深，標註起來也缺乏動力。唯獨香港，其複雜而豐富的海岸輪廓和密集的城市景觀，讓她得以從中找到挑戰和樂趣。

Vivian拍攝了苗栗的高空景像。（受訪者提供圖片）

Vivian認為，台灣較多平原、魚塘或農田，建築物較少，標註時感到沒趣。（受訪者提供圖片）

棺材角因柱狀岩形狀得名 馬灣不像馬

對於本身喜歡地理、歷史的Vivian而言，透過地圖標註與資料查找，不僅為辨認地標，更可深入探索香港的歷史與文化。她分享，透過資料得知「棺材角」的地質特徵——因為柱狀岩的形狀像棺材而得名。她原本以為「馬灣」是因為外形像馬，結果發現與島上的媽祖廟有關，深深被這些富故事性的地名所吸引。她留意到不少地名用動物名稱來命名 ，例如：羊洲、馬屎洲等，她感到大為有趣；又意外發現香港曾有鹽田，並查到西貢鹽田仔和大澳都曾是製鹽之地，這讓她覺得非常具有特色。

透過地圖標註與資料查找，Vivian不僅為辨認地標，更可深入探索香港的歷史與文化。（受訪者提供圖片）

Vivian製圖時，都會將查找得來的資料分享作介紹。圖片介紹了燈籠洲上的燈塔。（受訪者提供圖片）

Vivian發現本港不少地名用動物名稱來命名，例如羊洲。（受訪者提供圖片）

最喜歡華富邨 籲旅客別只留觀光區

Vivian坦言，每次來港主要是看展覽或到訪非觀光熱點，例如深水埗配水庫、龍脊等，避開擠擁的觀光客區。她近年得知一些舊屋邨將清拆，也喜歡到屋邨拍攝。若要數最喜歡的地方，她提到華富邨，「除了海景之外，那邊會讓人家就是整個時間有放慢的感覺。」

談到對香港的感覺，Vivian稱，不少台灣人批評「香港很無聊」，她認為這是一種誤解，許多人對香港的認識或僅限於尖沙咀或港島的一小部分。「香港她很漂亮，她有很豐富的海岸線，然後很多不同的建築」，並融合了港英政府時期留下的特色，極具魅力。她鼓勵其他旅客不要只停留在觀光客區，「值得去細看」香港豐富的海岸線和多元的城市面貌。

Vivian未來計劃繼續探索這些從高空照片或標註中發現的特別地點，例如她非常想去的千島湖，繼續她的香港深度之旅。

Vivian坦言，現時喜歡到訪一些非觀光熱點，例如深水埗配水庫、龍脊等，避開擠擁的觀光客區。（受訪者提供圖片）

Vivian近年也喜歡到舊屋邨拍攝。（受訪者提供圖片）