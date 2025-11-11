專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
專訪︱台女機上高空拍攝香港地貌 標註山脈島嶼：挑戰「香港很無聊」的偏見︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在即將降落香港的航班上，一次偶然拍下窗外的高空景色，讓台灣女生Vivian展開了一場橫跨地理、歷史與文化的深度城市探索。她接受《Yahoo新聞》訪問分享，因港人男友認出照片中獅子山等地標，激發了其好奇心，展開這次「標註計劃」——利用手機對比Google地圖，逐一標記照片中的山脈、海岸輪廓與建築物。過程中不僅讓她對香港的地理面貌有更深認識，透過地名查找，更意外發現棺材角、馬灣等地名背後的故事，挑戰不少台灣人認定「香港很無聊」的偏見，強調香港的面貌值得細看。
台灣旅客Vivian是香港的常客，每兩三個月便會來港一次。然而，八月底一次偶然的飛機座位安排，讓她以全新的「高空視角」重新認識了這座城市。她接受《Yahoo新聞》訪問時表示，平日乘搭廉航來港習慣不選座位，多被安排在通道座位。直至一次她被分配到靠窗座位，原先還擔心陽光刺眼，但正正是在晴朗的好天氣下，讓她拍下了令網民讚嘆的香港高空照片。
標註考眼力 全用手機完成
Vivian原本只將照片分享其港人男友，沒想到他一看到照片，就指出照片中可見獅子山等地標。這激發了她的興趣，促使她特地查找地理資訊，並在照片加上地標的標註，分享到社交平台上，沒料到在Threads獲得了許多迴響。
她憶述，當時利用手機製作照片，對比Google地圖，將照片中的山脈、海岸線與建築物逐一標記。容易標註的地點如西貢，只需十幾分鐘完成製圖，但遇到九龍、將軍澳等複雜地區，她則需花上一至兩個小時，「我有點強迫症，希望那個點剛好就是可以點在那個建築物上面」，Vivian笑說。由於製圖過程全用手機完成，小小的螢幕讓她需不斷放大比對，非常考驗眼力與耐性。
Vivian也曾嘗試標註台灣和日本的高空照片，始終認為香港最有趣。她解釋，台灣西部多平原、魚塘或農田，建築物較少，地標辨識度低，讓她感到沒趣；對日本的情感連結也不太深，標註起來也缺乏動力。唯獨香港，其複雜而豐富的海岸輪廓和密集的城市景觀，讓她得以從中找到挑戰和樂趣。
棺材角因柱狀岩形狀得名 馬灣不像馬
對於本身喜歡地理、歷史的Vivian而言，透過地圖標註與資料查找，不僅為辨認地標，更可深入探索香港的歷史與文化。她分享，透過資料得知「棺材角」的地質特徵——因為柱狀岩的形狀像棺材而得名。她原本以為「馬灣」是因為外形像馬，結果發現與島上的媽祖廟有關，深深被這些富故事性的地名所吸引。她留意到不少地名用動物名稱來命名 ，例如：羊洲、馬屎洲等，她感到大為有趣；又意外發現香港曾有鹽田，並查到西貢鹽田仔和大澳都曾是製鹽之地，這讓她覺得非常具有特色。
最喜歡華富邨 籲旅客別只留觀光區
Vivian坦言，每次來港主要是看展覽或到訪非觀光熱點，例如深水埗配水庫、龍脊等，避開擠擁的觀光客區。她近年得知一些舊屋邨將清拆，也喜歡到屋邨拍攝。若要數最喜歡的地方，她提到華富邨，「除了海景之外，那邊會讓人家就是整個時間有放慢的感覺。」
談到對香港的感覺，Vivian稱，不少台灣人批評「香港很無聊」，她認為這是一種誤解，許多人對香港的認識或僅限於尖沙咀或港島的一小部分。「香港她很漂亮，她有很豐富的海岸線，然後很多不同的建築」，並融合了港英政府時期留下的特色，極具魅力。她鼓勵其他旅客不要只停留在觀光客區，「值得去細看」香港豐富的海岸線和多元的城市面貌。
Vivian未來計劃繼續探索這些從高空照片或標註中發現的特別地點，例如她非常想去的千島湖，繼續她的香港深度之旅。
其他人也在看
林心如國中氣質美照曝光！ 網驚呼「完全沒變」：真的從小美到大
49歲女星林心如以《還珠格格》中「紫薇」一角走紅多年，至今仍活躍於影視圈。近日她在社群平台分享一張國中時期的制服舊照，引起粉絲熱烈討論，不僅被讚「從小美到大」，連照片背後意外出現的大咖男神也掀起話題。姊妹淘 ・ 11 小時前
全運會・游泳｜由頭帶到尾！何詩蓓200米自由泳封后 奪生涯首面全運會金牌 港隊今屆第三金
「第十五屆全國運動會」游泳項目今晚（12日）在深圳上演第4個決賽日，首次參加全運的香港「混血」女飛魚何詩蓓（Siobhan）出戰女子200米自由泳決賽，盡顯世界冠軍本色，由頭帶到尾下游出1分54秒85力壓勁敵李冰潔封后，贏得生涯第一面全運會金牌，亦是香港代表團今屆全運競賽項目第3金。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 11 小時前
88歲「順嫂」梁葆貞返港與昔日好友聚首精神狀況佳 去年曾兩度跌倒
資深藝人梁葆貞出生自演藝世家，爸爸係已故演藝名宿梁醒波，其兩名姊妹係知名藝人文蘭及梁寶珠。梁葆貞自50年代開始其演藝生涯，早年因TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角及《餐餐有宋家》宋家子女姑媽而家喻戶曉，親切形象深入人心。梁葆貞現已淡出幕前超過30年並定居加拿大，現時已有曾孫，四代同堂，不過每年仍會回港住喺兒子家中並與昔日好友聚首。日前，梁葆貞有份出席70年代著名花旦蘇淑萍舉行嘅感恩晚宴，胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等人皆有到場共襄盛舉。喺梅小青社交平台所分享嘅合照中睇到，曾經於去年兩度跌倒，後腦受傷入院嘅梁葆貞對鏡頭露出燦爛笑容及擺出心心手勢，精神奕奕，神采飛揚。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 19 小時前
試當真遊戲節目《試玩毛》團隊宣布創辦「一齊玩」 阿慈留言支持：姣婆守唔到寡
YouTube頻道「試當真」已於10月26日正式停運，由試當真製作嘅大型遊戲節目《試玩毛》於2021年初開播，深受觀眾喜愛，唔少集數更錄得破百萬收看，告別之作《墨魚遊戲2》邀請到100位藝人、KOL、演藝界人士參與遊戲，規模前所未有，成為社會熱話；對於停運，唔少網民都表示好唔捨得。昨日（12日），《試玩毛》遊戲設計團隊於社交平台宣布創辦全新組織「一齊玩」，再次引起討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
毛記葵涌發盈警半年賺少過1百萬 由一張紙起家 搞網媒舞台劇 年收入曾接近億元
以《100毛》、《毛記電視》等平台起家嘅媒體集團毛記葵涌近日發出盈警，預計截至9月30日止的6個月內，集團所賺收益少於100萬元，比去年同期嘅420萬明顯回落。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 15 小時前
燒味三拼飯變「賀蘭特餐」？
【Now Sports】賀蘭上周中在歐聯賽後去了當地一間唐人街中菜餐廳吃燒味，如今該餐廳將當日曼城射手的點餐，改名為「賀蘭特餐」。這間名叫「喜相逢」的中菜餐廳，上周三迎來賀蘭（Erling Haaland）這個大名鼎鼎的食客，而且這名前鋒還在用餐後於個人社交平台分享了食物相片，就是燒味三拼飯，分別是燒鴨、叉燒和燒肉。喜相逢餐廳老闆同樣在網上分享了與賀蘭的合照，並宣告將這個燒味三拼飯命名為「賀蘭特餐」，但強調這個碟頭飯本已在菜單上有40年，是他們的招牌，只是在這名曼城前鋒光顧後，決定以他為名招客。同時，老闆也宣稱他自己是曼城的忠實粉絲，並寫道：「看到賀蘭來點燒味三拼，真是太驚喜了！他走入餐廳時，我簡直不敢相信自己的眼睛，哈哈。謝謝你的光臨。」賀蘭今季腳風奇順，球會連國家隊出賽18場，射入28球之多，在這個國際賽周，他已返回挪威國家隊報到，周四的世界盃外圍賽會在主場對愛沙尼亞，爭取替球隊提早取得I組的首名出線資格。now.com 體育 ・ 15 小時前
福建商人｜涉電訊詐騙賭博洗黑錢 新加坡史上最大逃犯 傳在港大量買入物業
新加坡史上最大規模的跨國電訊詐騙及賭博洗黑錢案，涉資高達30億坡元（約171億港元），主要嫌疑人之一的福建商人...BossMind ・ 9 小時前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【直擊】Disney+節目巡禮｜玄彬、池昌旭、朱智勳、朴寶英襲港新劇大晒冷 李棟旭風騷自轉派心
今日（13日）頻道Disney+於香港迪士尼樂園舉行2026年發布會，有齊美、日、韓最新劇目。而當中以韓國劇目最搶眼，更有大量一線紅星親臨香港介紹新作，包括玄彬、池昌旭、李棟旭、D.O.、鄭雨盛、朱智勳、禹棹奐、申敏兒、李世榮、朴寶英 、李賢旭、金慧峻等，場面盛大。而日本代表都有真田廣之、今田美櫻、Travis Japan。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 9 小時前