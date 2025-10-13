專訪︱大埔沐恩中學健美比賽 中學生學習自律操肌 副校長：校風自由 鼓勵嘗試︱Yahoo

大埔沐恩中學舉辦男子形體健美比賽，圖為今屆四個組別冠軍合照。（受訪者提供、攝影 Cyrus Lee）

【Yahoo新聞報道】大埔南亞路德會沐恩中學近年舉辦男子形體健美比賽，成為區內學界「盛事」。參賽學生認真操肌、嚴控飲食，在中學禮堂舞台上擺出各種專業形體姿勢。校方去年首次舉辦，引起廣泛迴響，今年廣邀大埔區中學校友參戰，更獲眾多體育會聯手支持，擔任教練、評審或贊助人，連「中國古典健美第一人」金士程及三屆亞運金牌得主陳潤韜也驚喜現身。搞手兼副校長王俊文形容學校風氣自由，鼓勵學生在不同崗位嘗試，「成件事好夢幻，三、四年前都無諗過搞到依家咁。」他預告明年賽事將擴展至全新界，並增設學長學弟、父子合作賽，發揮健美運動的夥伴精神。

學校健身室設有健美訓練基本器材，學生會相約一起鍛練，互相提點。

五位參與健美比賽的沐恩中學學生，左起為參賽者 Steven、影音製作團隊主席 Matthew、參賽者 Sunny、負責影音製作的校友熊一然及擔任司儀的校友蔣正。

學校體育推廣計劃 埋下健身種子

教育局在 2013 年推行「學校體育計劃推廣主任」計劃，資助學校聘請退役運動員在校內推廣體育。沐恩中學在 2015 年首次獲批資助，聘請前三鐵港隊代表譚祖迪協助學校增建健身室和教授健身課程，進一步推動校內健身風氣。該校副校長王俊文也是一份子，「我為咗減肥，但好似依家都未成功」。他不時往離校僅 2 分鐘步程、有 56 年歷史的李福林體育館運動，在健身室認識不少高手名師。在學校增添健身室後，他順勢提議成立健美學會，聘請健身教練到校指導，學會由最初三四人發展至現在十幾名會員。

校風自由 校董會家教會支持

經過幾年資助，是時候展示訓練成果。王sir 去年在 47 周年校慶綜藝表演試水溫，安排 30 分鐘形體健美比賽：「其實都驚㗎，究竟坊間係咪接受到喺中學禮堂搞健美比賽呢？」他最擔心校董會是否接受學生僅穿沙灘褲站上舞台，「我記得當時校長問究竟係咩沙灘褲呢，千祈唔好係三角㗎。我用水運會做例子，游水梗係唔著衫，健美都一樣」。他指近年社會對健美認識漸多，最終校董會和家教會也支持比賽，「依家社會風氣唔同，我相信如果 10 年前搞，阻力會大好多。」他續指學校向來鼓勵學生發展興趣，校風自由，「由第一任校長開始已經覺得同學要成長，老師都應該有自己發展空間，所以佢畀好多空間同學去做好多嘢」。

沐恩中學副校長王俊文指學校成立至今，校風自由，鼓勵學生嘗試發展不同技能，例如健美比賽大部份崗位都是由學生一手包辦。（受訪者提供、攝影 Cyrus Lee）

沐恩中學早年成立學生影音團隊 Wow Production，今次在比賽中負責音樂、投影、拍攝及直播。

兩屆比賽司儀蔣正透露，因為贊助商不斷增加而要頻頻改寫司儀稿，比賽當日更要爆肚安排驚喜到場的嘉賓上台。

連鎖健身室 CEO 也是校友 贊助首屆比賽

短短 30 分鐘比賽，參賽學生認真對待，控制飲食，還用兼職收入自掏腰包請教練，依正規比賽按表操肌，學習擺專業形體姿勢。消息引起健身界注意，甚至獲連鎖健身室龍頭 247 Fitness 贊助。王sir 最初邀請該公司大埔區負責人贊助，「佢話正呀，即刻請示CEO，點知CEO話佢係呢間中學畢業㗎喎，原來我教過佢㗎。」說的是 247 Fitness 行政總裁黃靜怡，她不但贊助首屆健美比賽，還到場擔任頒獎嘉賓。比賽經媒體報道後引起廣大迴響，尤其學生認真備戰的態度獲網民讚賞，連司儀、拍攝、紀念品等都由學生一手包辦，表現專業，吸引更多健身界人士主動聯繫。

每位參賽者有 20 秒出場初步展示，之後依指示做出 4 個指定造型和 2 個自選造型，最後有 30 秒時間自由動態展示。（受訪者提供、攝影 Cyrus Lee）

國際及健美運動員金士程詢眾要求上台示範，掀起全場高潮。（受訪者提供、攝影 Cyrus Lee）

健美名人雲集 重量級評判嘉賓現身

今年第二屆比賽也因此成為健美界的大型聚會，除了來自區內各中學的參賽者，評判席上有獲獎運動員和知名健身教練陳潤韜、宋國文、李雁瑜、黃耀洪、林子峰及香港健體專業人員總會會長王曉山，司儀則由三位學生夥拍前演員、健身教練李綺雯擔任。「有朋友話通常每個會都有自己比賽，居然有唔同會嘅人坐埋一齊做評判」。頒獎嘉賓同樣陣容鼎盛，包括247 Fitness CEO 黃靜怡、李福林體育會副主席溫官球等等。黃sir 透露部份嘉賓當日驚喜現身，臨時獲邀上台頒獎仍未有推卻，一眾學生司儀亦隨機應變，臨時更改講稿和流程。其中一位參賽者的教練竟是國際健美選手、被稱為「中國健美第一人」的金士程，他更應邀上台展示健美成果，掀起全場高潮。

評判席陣容鼎盛，左起為知名健身教練陳潤韜、宋國文、香港健體專業人員總會會長王曉山、獲獎運動員黃耀洪、李雁瑜及OTS 創辦人林子峰。（受訪者提供、攝影 Cyrus Lee）

比賽明年將由大埔區邀請賽躍升為新界區邀請賽。（受訪者提供、攝影 Cyrus Lee）

被首屆健美比賽參賽者的熱情感染，就讀中五的 Sunny 也開始健身習慣，今年報名參賽。

受同學熱情感染入會：健身強化自己

奪得第三名的中六生 Steven 表示賽前約三個月開始有規律地鍛練，包括灌水、缺水的循環，上台一刻非常緊張，「嗰日比賽前無飲過一滴水，所以個腦運作唔好，連教練指示都好似接收唔到，直情擺錯動作。」屈居第四的中五生 Sunny 則由觀眾變選手，「舊年喺台下睇，覺得大家好熱情先至加入健美學會，覺得健身可以透過訓練去強化自己，令體形更好睇。」當他比賽時看到媽媽和弟弟在台下觀賽，雖心情緊張，但反而更盡力表現，「企喺台上面最緊要自己畀信心自己，努力完成比賽。」被問到比賽最快樂一刻，二人皆同聲說是賽後與朋友拍照慶祝的時候，與同學的友誼也因為健身越來越緊密。

相比健身訓練，運用肌肉擺出健美比賽姿勢的難度更高。

依國際健美總會規定動作擺出「Quarter Turn Right」姿勢。

「經歷一下，過程令你更加美好」

王 sir 說健身不但強身健體，也是很好的社交場合，讓學生聯誼，認識世界，「我覺得比賽其中一個意義，就係令到唔係咁有膽量去其他比賽嘅同學都可以參加，唔摻大人玩係好唔同」。他又指出參賽同學必須維持有紀律的生活，學習為目標計劃，對年輕人是很好的嘗試，「佢哋未必做得好，但唔緊要。你唔做過，又點算係人生呢？你去經歷一下，過程令你更加美好」。他計劃明年將賽事擴展至新界區，廣邀區內學生和校友參賽，並增設師兄師弟組別和父子合作賽，「喺李福林健身室，有位 Uncle 提出點解佢無份，我即刻靈機一觸——親子組！」可惜一提到女子組，王 sir 斷言拒絕，「唔使諗啦，始終女性我哋要小心啲處理，要顧及家長睇法」。他續指健身的女同學較少，即使有女生參賽，學校禮堂亦無足夠空間分開男女子預備室，相信未來都不可能在校內舉辦女子形體比賽。