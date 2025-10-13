不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
專訪︱大埔沐恩中學健美比賽 中學生學習自律操肌 副校長：校風自由 鼓勵嘗試︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔南亞路德會沐恩中學近年舉辦男子形體健美比賽，成為區內學界「盛事」。參賽學生認真操肌、嚴控飲食，在中學禮堂舞台上擺出各種專業形體姿勢。校方去年首次舉辦，引起廣泛迴響，今年廣邀大埔區中學校友參戰，更獲眾多體育會聯手支持，擔任教練、評審或贊助人，連「中國古典健美第一人」金士程及三屆亞運金牌得主陳潤韜也驚喜現身。搞手兼副校長王俊文形容學校風氣自由，鼓勵學生在不同崗位嘗試，「成件事好夢幻，三、四年前都無諗過搞到依家咁。」他預告明年賽事將擴展至全新界，並增設學長學弟、父子合作賽，發揮健美運動的夥伴精神。
學校體育推廣計劃 埋下健身種子
教育局在 2013 年推行「學校體育計劃推廣主任」計劃，資助學校聘請退役運動員在校內推廣體育。沐恩中學在 2015 年首次獲批資助，聘請前三鐵港隊代表譚祖迪協助學校增建健身室和教授健身課程，進一步推動校內健身風氣。該校副校長王俊文也是一份子，「我為咗減肥，但好似依家都未成功」。他不時往離校僅 2 分鐘步程、有 56 年歷史的李福林體育館運動，在健身室認識不少高手名師。在學校增添健身室後，他順勢提議成立健美學會，聘請健身教練到校指導，學會由最初三四人發展至現在十幾名會員。
校風自由 校董會家教會支持
經過幾年資助，是時候展示訓練成果。王sir 去年在 47 周年校慶綜藝表演試水溫，安排 30 分鐘形體健美比賽：「其實都驚㗎，究竟坊間係咪接受到喺中學禮堂搞健美比賽呢？」他最擔心校董會是否接受學生僅穿沙灘褲站上舞台，「我記得當時校長問究竟係咩沙灘褲呢，千祈唔好係三角㗎。我用水運會做例子，游水梗係唔著衫，健美都一樣」。他指近年社會對健美認識漸多，最終校董會和家教會也支持比賽，「依家社會風氣唔同，我相信如果 10 年前搞，阻力會大好多。」他續指學校向來鼓勵學生發展興趣，校風自由，「由第一任校長開始已經覺得同學要成長，老師都應該有自己發展空間，所以佢畀好多空間同學去做好多嘢」。
連鎖健身室 CEO 也是校友 贊助首屆比賽
短短 30 分鐘比賽，參賽學生認真對待，控制飲食，還用兼職收入自掏腰包請教練，依正規比賽按表操肌，學習擺專業形體姿勢。消息引起健身界注意，甚至獲連鎖健身室龍頭 247 Fitness 贊助。王sir 最初邀請該公司大埔區負責人贊助，「佢話正呀，即刻請示CEO，點知CEO話佢係呢間中學畢業㗎喎，原來我教過佢㗎。」說的是 247 Fitness 行政總裁黃靜怡，她不但贊助首屆健美比賽，還到場擔任頒獎嘉賓。比賽經媒體報道後引起廣大迴響，尤其學生認真備戰的態度獲網民讚賞，連司儀、拍攝、紀念品等都由學生一手包辦，表現專業，吸引更多健身界人士主動聯繫。
健美名人雲集 重量級評判嘉賓現身
今年第二屆比賽也因此成為健美界的大型聚會，除了來自區內各中學的參賽者，評判席上有獲獎運動員和知名健身教練陳潤韜、宋國文、李雁瑜、黃耀洪、林子峰及香港健體專業人員總會會長王曉山，司儀則由三位學生夥拍前演員、健身教練李綺雯擔任。「有朋友話通常每個會都有自己比賽，居然有唔同會嘅人坐埋一齊做評判」。頒獎嘉賓同樣陣容鼎盛，包括247 Fitness CEO 黃靜怡、李福林體育會副主席溫官球等等。黃sir 透露部份嘉賓當日驚喜現身，臨時獲邀上台頒獎仍未有推卻，一眾學生司儀亦隨機應變，臨時更改講稿和流程。其中一位參賽者的教練竟是國際健美選手、被稱為「中國健美第一人」的金士程，他更應邀上台展示健美成果，掀起全場高潮。
受同學熱情感染入會：健身強化自己
奪得第三名的中六生 Steven 表示賽前約三個月開始有規律地鍛練，包括灌水、缺水的循環，上台一刻非常緊張，「嗰日比賽前無飲過一滴水，所以個腦運作唔好，連教練指示都好似接收唔到，直情擺錯動作。」屈居第四的中五生 Sunny 則由觀眾變選手，「舊年喺台下睇，覺得大家好熱情先至加入健美學會，覺得健身可以透過訓練去強化自己，令體形更好睇。」當他比賽時看到媽媽和弟弟在台下觀賽，雖心情緊張，但反而更盡力表現，「企喺台上面最緊要自己畀信心自己，努力完成比賽。」被問到比賽最快樂一刻，二人皆同聲說是賽後與朋友拍照慶祝的時候，與同學的友誼也因為健身越來越緊密。
「經歷一下，過程令你更加美好」
王 sir 說健身不但強身健體，也是很好的社交場合，讓學生聯誼，認識世界，「我覺得比賽其中一個意義，就係令到唔係咁有膽量去其他比賽嘅同學都可以參加，唔摻大人玩係好唔同」。他又指出參賽同學必須維持有紀律的生活，學習為目標計劃，對年輕人是很好的嘗試，「佢哋未必做得好，但唔緊要。你唔做過，又點算係人生呢？你去經歷一下，過程令你更加美好」。他計劃明年將賽事擴展至新界區，廣邀區內學生和校友參賽，並增設師兄師弟組別和父子合作賽，「喺李福林健身室，有位 Uncle 提出點解佢無份，我即刻靈機一觸——親子組！」可惜一提到女子組，王 sir 斷言拒絕，「唔使諗啦，始終女性我哋要小心啲處理，要顧及家長睇法」。他續指健身的女同學較少，即使有女生參賽，學校禮堂亦無足夠空間分開男女子預備室，相信未來都不可能在校內舉辦女子形體比賽。
其他人也在看
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 1 天前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 11 小時前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？
日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流Yahoo財經 ・ 1 天前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 15 小時前
美股日誌｜特朗普又縮 三指數反彈金價狂飈
美股反彈，三大指數升幅超過1%。美國總統特朗普對華態度軟化，暗示不一定實施100%關稅的言論，市場收復上星期五大跌市的失地。然而避險的黃金繼續上升，紐約期油升穿4,100美元的關口，白銀升幅達7%，見1980年以來最高。美國債市休市。Yahoo財經 ・ 1 小時前
陳百祥同TVB友好不再？鄧兆尊分析錢作怪「做乜返嚟做啲無謂嘢？」
炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」，又以佢領軍嘅「精裝明星足球隊」踢一場波點擊率十億百億為例，認為TVB最多人睇時都係講緊百萬幾人，難以相提並論，甚至直插「電視係黃昏事業」，令人相當震驚。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 17 小時前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
在中國水土不服的「小籠包刺客」 在美國卻賣爆了
享譽全球的中式餐飲巨頭鼎泰豐近期在全球兩大市場呈現冰與火的表現，中國市場方面，鼎泰豐業務持續收縮，過去一段時間內關閉了十多家線下門市，日前還公告官方微信商城將於 11 月 30 日停止營業。然而，在美國市場卻勢如破竹，創下驚人業績。鉅亨網 ・ 18 小時前
CHANEL手袋下期爆款多到數不清！Matthieu Blazy時代下的手袋預覽：革新2.55、實用翻蓋包、復古郵差包
CHANEL 2026 春夏手袋大集合！新任創意總監 Matthieu Blazy 帶來首個精彩的春夏系列，除了時裝造型優雅時尚，手袋亦成為大家集中火力的追捧目標。當中包括革新 2.55 手袋、麂皮保齡球包、復古郵差包等，將「復古奶奶」Grandma Chic 時尚推至極致，大家亦超級期待上架！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美銀預測金價高峰在6000美元 企穩4千關！
中美醞釀再爆貿易戰，在美股暴挫之際，近日備受關注的兩大資產——加密貨幣及黃金則各自發展。比特幣在消息公布後一度由逾12萬美元暴挫逾一成，至失守11萬美元關；相反黃金企穩，現貨金價在每安士4千美元水平上落，未見明顯回吐。市場對金價預測愈來愈牛，有分析員以歷年金價牛市表現推算，金價及至明年春天或高見每安士6,000美元。am730 ・ 1 天前
佐敦恆豐酒店自助餐限時51折起！人均$268起豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕
恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、夏日榴槤祭「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，最平只是44折，人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
日本喼神遭殺訂820萬元 商廈爛賬未脫困境
滙控擬斥千億私有化恒生，市場再次關注本地銀行商用物業貸款壞賬風險。港股近月爆升，市場原憧憬股市興旺後，商廈有望獲得「水源」關照。可惜近日有商廈市場有兩項消息，反映商廈市道及相關貸款似乎尚未能由危轉機。Yahoo 地產 ・ 16 小時前
周奕瑋衝出香港登越南新聞 翻譯內容後爆笑 網民：贏咗99%越南人
日本旅遊達人周奕瑋（Jarvis）以「日本通」身份主持日本旅遊節目《周遊》系列，為觀眾介紹抵食好玩攻略而大受歡迎；日前，周奕瑋於個人YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」上載【JM Go@Vietnam】預告篇，與麥美恩及「飛行嘉賓」駱胤鳴遊覽越南胡志明市和富國島，又喺Threads轉發一段越南新聞，留言指發現自己登上越南媒體，不過其報道內容就令一班圈中好友及網民爆笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
恒指午市跌幅收窄 收跌400點報25889 成交4904億
美國總統特朗普要脅對中國貨品加徵100%關稅引發美股動盪，納斯達克中國金龍指數上周五（10日）跌6.1%。中國商務部指稀土出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。特朗普其後貼文安撫市場情緒，美股期貨反彈。港股早市低開，恒生指數 (^HSI) 低開656點或2.5%報25634點，跌幅一度擴大至逾950點低見25336點，收市跌幅收窄至400點或1.5%，收報25889點。國企指數收跌135點報9222點，恒生科技指數 (HSTECH.HK) 跌114點報6145點。大市全日總成交4,904億元。Yahoo財經 ・ 19 小時前