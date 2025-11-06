專訪︱赤麂引領攝影師追尋野生動物 苦等五年終遇穿山甲：身披甲殼 像港人般堅韌不拔︱Yahoo

攝影師 Chris 是專頁「WILD About HK」創辦人，拍片紀錄香港野生動物，他手持的是野外監視器（Trail Camera）。

【Yahoo新聞報道】十年前，攝影師 Chris 在前往攀石時，瞥見草叢中有一雙眼晴凝望自己。他起初以為是山羊，仔細一看 — 一隻赤麂活在眼前。牠隨即轉身跑了數步，又停下來回眸，與 Chris 四目交投。他怔住，全身長起雞皮疙瘩，「這令我大吃一驚，那一刻只有數秒，但對我來說像一分鐘，我從來沒有見過牠們，甚至不知道香港有牠們的存在」。

一隻赤麂引領他到更廣闊的山野。Chris 萌生拍片紀錄香港野生動物的念頭，開設專頁「WILD About HK」，利用野外監視器（Trail Camera）拍攝在山野生活的哺乳類動物，目前已捕捉到至少 10 種動物的珍貴足跡，包括全球極度瀕危的穿山甲。「香港比人們想像的更好，但我不知道這情況會持續多久。如果大家都不知道這裡有動物，你又怎會着緊保護牠們呢？」

Chris 兩歲起來港定居，至今居港 35 年 他笑稱以往是城市男孩，對香港的動物一無所知。

城市男孩因「爆肺」走進山野 巧遇赤麂

Chris 與動物的緣份，深深刻在血脈之中。他於非洲馬拉威出生，父母都是英國人。本是地質學家的父親需來港工作，因此 2 歲時隨家人定居香港，至今 35 年。每逢假期，Chris 都會隨父親回到出生地，學習如何追蹤動物，包括辨認牠們的痕跡、喜歡的食物等。不過，他原本與野外的接觸只限於非洲，在香港卻是一位不折不扣的城市男孩，年少時的夜夜笙歌，終令他一夜「爆肺」，「醫生說我要運動、要外出才能恢復健康，我以往有學習過攀石，因此我嘗試重拾攀石」。

「前往攀石的地點，大多要穿過叢林。我稍微偏離山徑，才開始發現有動物的足跡」，造就與赤麂的相遇。Chris 碰見赤麂後，曾帶同長焦鏡頭深入叢林，等待牠再度現身，「我靜靜地等待，但沒有事發生，牠們在公里外就能嗅到我的氣味，可能是我流太多汗了！」於是，Chris 為利用野外監視器作拍攝工具。

Chris 指，由於香港的動物愛藏身叢林，以野外監視器（Trail Camera）拍攝是最佳選擇。

最高峰擁 16 部野外監視器

野外監視器（Trail Camera）原是用作狩獵的相機，讓獵人得知動物的出現位置和移動方向，「假如他們想獵鹿，但不肯定牠們在這個時候會走哪條路線，就會把相機放在各路線監察」。Chris 認為，在香港拍攝野生動物，野外監視器必不可少，「香港的動物喜歡待在茂密的森林裡，所以你無法從遠處看到牠們，這就是香港和非洲最大的差別。在非洲，動物喜歡待在寬敞的露天地方，你可以坐在車裡，然後一里外就有很多動物，可以坐在那裡拍照，但你在這裡不可以這樣做」。

監視器由三個主要部份組成，前方有移動感測器（Motion Sensor），「機中有 3 個點會發出激光，當動物在它前面移動時，就會觸發它，攝影機會開始錄製」。相機配有紅外線燈，「當它們打開時，動物不會看到光線，只有鏡頭會看到光線，這樣不會打擾到動物，亦不會嚇到牠們」。不過，由於沒有閃光燈輔助，黑夜中拍攝的相片會變成黑白色，只有在日光下拍攝的相片才會是彩色。監視器中亦可放置記憶咭，拍攝者可即時在相機中翻看影像，部分較昂貴的更可透過 Wi-Fi 發送影像至手機。野外監視器多由數百至數千元不等。

Chris 每次尋找到拍攝地點後，會將監視器綁在樹幹上，從高位拍攝。

Chris 最高峰時曾擁有 16 部野外監視器，惟部份已被偷或被人弄壞。以往監視器不時拍到有趣影像，「如果牠們在我設置相機後不久就來，相機仍有我的味道，牠們會嗅嗅相機然後離開」，更會有動物誤以為相機是食物，一口咬下去便失望而回，「一隻熊才能弄壞相機，但在香港的動物都不可能咬爛它」。Chris 目前只餘 4 部野外監視器，但認為拍攝者其實用一部就能「走天下」，「識別痕跡是最困難的部份，如果你清楚自己在尋找甚麼，你用一台攝影機就能拍到很多素材」。

野外監視器讓用戶可以即時翻看錄到的影像，訪問當天記者隨他到其中一個地點，他隨即緊張地翻看錄像，可惜未有收獲。

靠腳印、排泄物尋找動物蹤影

器材俱備，只欠選址。為保護動物，Chris 未有透露拍攝動物的實際位置，「我可以告訴你，在香港的任何地方，有郊外的就有動物，而大多都是遠離山徑和人群」。每逢攀山，他都聚精會神看路上的各種痕跡，包括腳印和排泄物，當中野豬的習慣較易辨認，「牠們會留下很多痕跡，牠們會踩出一條路，所以如果你看到一條不是人踩出來的路，那很可能就是野豬踩出來，牠們亦會挖土」。不過，野豬的腳印與赤麂相似，必須仔細觀察，「野豬的腳趾朝前，赤麂的腳趾是朝內，這是牠們腳印的唯一區別」。豹貓也能靠腳印分辨，「豹貓跟家貓很像，但家貓並不會深入叢林，因此如果在森林看到貓的腳印，那很可能就是豹貓」。

為尋找拍攝地點，Chris 每次登山均仔細看路上的動物足跡，訪問當天則看到疑為野豬咀嚼野草的痕跡。

Chris 目前捕捉到至少 10 種動物：野豬、赤麂、獼猴、馬來箭豬、果子狸、鼬獾等。他指，大多動物會生活在陡峭山坡上，箭豬則愛在山頂；亞洲小型獴則喜歡地形平坦、靠近海平面的地方，食蟹獴則愛待在河流的高處。除了生活習性，季節同樣影響動物移動，Chris 認為夏天是最佳拍攝時機，「動物的活動範圍大得多，冬天的時候，牠們會待在一小片區域內，不會走得太遠」。如遇雨季，動物亦會暫停移動，靜待雨後再活動。

Chris 目前至少捕捉到 10 種動物，包括赤麂（Barking Deer）。（受訪者提供圖片）

馬來箭豬（Malayan Porcupine）。（受訪者提供圖片）

歐亞野豬（Eurasian Wildboar）。（受訪者提供圖片）

食蟹獴（Crab-eating Mongoose）。（受訪者提供圖片）

果子狸（Masked-Palm Civet）。（受訪者提供圖片）

皇天不負有心人

Chris 拍攝野生動物的十年間，過半時間都在覓尋穿山甲的身影。中華穿山甲於香港受《野生動物保護條例》（第170章）以及《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）保護，在港僅有零星分佈，但 Chris 要儲齊所有哺乳類動物的影像，就必須捕捉到穿山甲。五年間，他每次特地尋找穿山甲均失望而回，一度令他懷疑香港是否仍存在穿山甲。

一天，Chris 在山野設置相機途中，看到一顆像貝殼般剔透的物體，拿上手一看，才發現與穿山甲的鱗片相似，「我想好吧，牠們肯定在這裡，所以我把香港各地拍攝的所有相機都搬到這裡」。由於路段太陡峭，Chris 需游繩落山，在一個疑似是穿山甲挖的洞附近設置監視器。放置一個多月後，皇天不負有心人，「穿山甲走了出來，用後腿站起來環顧四周，剛好都在鏡頭裡，我拍到時非常開心，而且拍得完美極了！」

Chris 尋找穿山甲五年，最終靠牠身上剝落的鱗片成功捕捉其影像。（ig@wild_about_hk）

對 Chris 而言，最珍貴的穿山甲，同時代表著香港的價值，「穿山甲非常強壯，牠們身披甲殼、體型細小，放眼世界數量亦不多。香港有 800 萬人，但這並不算多，就像穿山甲一樣，牠們堅韌不拔、適應力強，雖然通常比其他地方的動物體型小，但牠們確實地存在」。

說好「小非洲」故事

回望山野間的十年，Chris 驚覺在香港竟能重拾與家鄉的淵源，「我從小把所有時間花在城市、泡在酒吧之類，但後來我發現了香港的魅力，我意識到我可以像我家人在非洲時那樣生活，去尋找動物的蹤跡，這讓香港感覺更加充滿活力」。他形容香港是「小非洲」，「如果把非洲所有動物都縮小一些，牠們就非常適合香港。非洲有大型鹿，我們有小型鹿；他們有犀牛、大象，我們有野豬；他們有獅子、老虎，我們有豹（貓）。非洲所有的生態，我們都有」。

Chris 家中掛滿以往拍攝到的動物影像，形容香港有如「迷你版非洲」。

抓緊時間 留住最美一面

如斯光景能維持多久，卻是未知之數。目前香港有約四成土地為郊野公園，全港有逾七成土地有植被覆蓋，包括林地、灌木林和草地，Chris 認為現時分佈剛好，「但這麼多的建設和開發，我認為這一切都可能會崩潰」。他建議港府建設時「向上發展」，「不要向外擴張，不過香港已經在這樣做了，還是不斷佔用越來越多的空間。土地開墾對陸地動物有好處，但對水生動物有害，因此你必須選擇傷害哪一類動物，沒有別的辦法」。

正因受推土機的威脅，Chris 更望抓緊時間拍低香港的動物，未來想以紀錄片的形式呈現這片土地的故事，亦在每年的春、秋季節開辦工作坊，教大眾使用野外監視器和尋找動物痕跡的技巧，集眾人之力，留住「小非洲」最美一面，「現在記錄這些動物很重要，這樣將來我們至少可以說，我們曾經擁有過牠們」。

Chris 希望將來可拍攝紀錄片，記錄香港動物的足跡和故事。

