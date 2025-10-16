專訪︱髮型師情侶颱風下暫託浪浪 與黑唐狗一眼定情：風未走已決定養佢︱Yahoo

Vernice 和未婚夫 Ian 於超強颱風「樺加沙」襲港期間參與暫託，遇上黝黑唐狗「炭治朗」，最終決定收養。

【Yahoo新聞報道】髮型師 Ian 與未婚妻兼助手Vernice 平日兩口子上下班，現在卻多了一位「狗店長」。超強颱風「樺加沙」上月底襲港，他們參與暫託，經義工隨機分配下，遇上黝黑唐狗「炭治朗」，相處數小時，已被其精靈而乖巧性格吸引，決定收養，「佢望住我嘅眼神，好似係第一次有人抱佢，有種得到愛嘅眼神」。一眼定情，託付終身，改變「炭治朗」的生命軌跡。

「炭治朗」非常喜愛在洗頭的梳化椅攤坐。

「我哋而家已經跳過結完婚二人世界嘅階段，直接去咗湊女！」Vernice 嘟嘴「投訴」著，語氣卻有一絲甜蜜。取名自動漫《鬼滅之刃》主角炭治郎，除了配襯黑炭般的毛色，亦是 Vernice 對她的一個期望，「因為『炭治郎』好男仔，但我就想佢開朗啲，所以就叫炭治朗」。炭治朗進店時，帶著驚慌且好奇的眼神，左嗅右嗅。經過主人們帶領慢慢「融入家中」，更在洗頭的梳化椅攤坐「擺甫士」。

暫託「開盲盒」遇炭治朗

Vernice 和炭治朗相遇，是一場純粹的緣份遊戲。Vernice 從小在家中養育一貓一狗，從小她亦是由唐狗陪伴長大，「我特別鍾情於唐狗，因為我鍾意大狗，唐狗嘅奶味好香！佢哋好精靈、好乖」。Vernice 近年與 Ian 同居，早前碰上超強颱風「樺加沙」，社交媒體湧現不少有關暫託的貼文，令她萌生暫託狗狗的念頭，「因為呢個風真係好勁，我覺得如果我有能力，或者可以試吓幫吓？係一種結合嘅力量咁，然後我想參與其中」。

「雖然我無錢，我都想畀最好嘅嘢佢」

Vernice 經寵物義工友人穿針引線下，獲安排暫託一隻狗狗。當時颱風即將襲港，時間緊迫，Vernice 未能如一般暫託者般慢慢挑選對象，「打風嘅前一個鐘，我哋嗰時都唔知係養邊隻狗，純粹個車手送邊隻狗過嚟，我就要暫託佢，所以我全程都唔知佢係乜嘢色、男定女、幾大隻、會唔會咬人，我係完全唔知道」。Vernice 趕忙在狗狗到達前撲物資，購入寵物車、尿墊板、狗糧和狗繩等，笑言當時花費已逾 5,000 元，「我成日都話我係欠咗佢！我都唔知點解我會咁做，明明嗰陣係託養㗎咋喎。雖然我無錢，我都想畀最好嘅嘢佢，當畀佢度吓假」。

炭治朗就在這一切準備就緒之下，迎來新生。

「炭治朗」初入屋時的照片，當時她仍較膽小怕人。（相片由受訪者提供）

Vernice 笑言與「炭治朗」相處數小時已被她融化，決定收養。

一見「沉船」：由佢眼神見到愛

「其實頭兩、三個鐘，我已經知道我『出咗事』，沉晒！」炭治朗今年一歲多，從小就在狗場長大，Vernice 發現她入屋後全身都非常骯髒，不停搔癢，隨即替她洗澡，「其實幫陌生狗沖涼係有啲危險，因為可能會咬人，但我見佢好乖」。甫見面已建立起莫名的信任，就是命定的起點。

「後來我發現，我望住佢，佢舔我隻手之後望住我嘅眼神，好似係第一次有人抱佢，佢隻眼有種好似得到愛嘅眼神，然後我個心已經有個底，根本個風都未走，我就已經決定要養佢。」

「炭治朗」頭上頂著她最喜愛的毛公仔。

兩口子曾壓力爆煲 炭治朗舔乾眼淚

不過，下這個決定之前尚有一道難關：Ian 原來是怕狗之人，更是連碰都不敢碰的程度。Vernice 笑言，起初以「扮慘」來哄 Ian，「我話『哎呀啲狗打風喇，好慘』，問咗佢一句可唔可以（暫託），佢就話『好囉』，點知水吓水吓，佢自己又開始唔捨得，開始同佢（炭治朗）有感情，日日捉住隻狗喺度呵呀錫呀，佢到而家都話呢個（暫託）係我陰謀嚟！」

有此轉變並非一時三刻，Ian 亦曾有壓力爆煲的時期。寄養初期，他因要與炭治朗磨合，又擔心狗狗會傷害到 Vernice，兩口子一度相擁而哭、情緒崩潰，「但係佢講咗一句，見到我養咗炭治朗之後，我嘅生活健康咗、開心咗好多，最後佢話『你做咩我都支持你』」。炭治朗眼見這個光景，馬上撲前舔乾兩人的眼淚和額頭，「跟住我即刻抹乾眼淚，再氹返佢（炭治朗），我即刻就覺得唔可以咁喇，我哋而家要照顧你」。

Vernice 指，未婚夫 Ian 本是怕狗之人，但經磨合後非常疼惜「炭治朗」。

要形容 Vernice 以前的生活，就是「可以坐的話，不會企；可以瞓的話，不會坐」的女生，「我討厭做運動，唔曬太陽，無咩規律」。炭治朗的出現，不知不覺間調教她成為自律的人，由於每天早晚都要帶她落街散步，即使大汗淋漓，她仍心甘命抵，「我而家自動 6 點就會起身，唔使較鬧鐘，如果以前老公叫我（起身），我一定會躁底！」她以往情緒較易波動，「而家對人嘅耐性都好咗，脾氣要冷靜。如果唔係會影響埋佢（炭治朗）嘅情緒，而家有嘗試平靜自己嘅心態，所以我覺得有好轉咗好多。我覺得唔係我教佢好多嘢，而係佢陪住我做好多嘢，調教我」。

Vernice 指，養「炭治朗」後背負了重大責任，令她生活更有規律和健康。

養育方式如教小朋友：狗同人係一樣

所有關係必然會經過磨合期。Vernice 從小在家中只負責與狗狗暢玩，「主要教導同埋控制都係我媽媽做，所以如果你話真係第一次教狗，就係呢次」。以往母親將本性兇惡的狗狗訓練得非常溫馴，Vernice 卻想反其道而行，成為不一樣的「家長」，「我哋諗法係，狗同人一樣，我哋教佢嘅方式就好似教小朋友一樣」。

她希望讓炭治朗嘗試一切，「有時要有獎有罰，但唔係要佢抑壓個情緒，變到好馴。佢開心就由佢開心，但如果佢做錯嘢係應該要唔開心，要畀佢知有咩啱有咩唔啱，但唔係打佢、罰佢，可能係唔理佢半個鐘，佢就會知道原來做呢樣嘢就會無人理我」。

天災無情 港人有愛

在天災下遇上炭治朗，Vernice 形容過程體現香港人有愛的一面，「我去一啲寵物店，本身都準備閂門，但我話真係要（物資），佢會開返門畀我；去到打緊風期間，我話屋企無（寵物）沖涼液，有個義工揸車拎一支畀我，真係有好多好好嘅義工」。她回想，這次災難後有感港人再次集結起來，無論是動物救援、善後工作，甚或是對天文台的讚賞，「你唔覺得因為呢件事之後，大家對於成個社會氣氛有返少少信心咩？我覺得好似經過一啲風浪之後，大家再次團結，係一件好難得嘅事」。

Vernice 希望以教小朋友的方式對待「炭治朗」，容讓她感受一切。

籲狗場量力而為：無人手就唔好接咁多

不過，Vernice 提醒想暫託寵物的人必須反覆思量，勿因一時興起而參與，「我養完炭治朗之後，有人會DM（發訊息）話佢都想養，我都會叫佢諗清楚，養狗係一世嘅，你當佢係一個小朋友，其實係一個好大嘅責任，你諗清楚係OK，我會好支持你」。

不少需暫託的狗狗本身在狗場成長，Vernice 指，早前帶炭治朗做身體檢查時，才發現她沒有晶片、打針紀錄等，呼籲狗場必須為狗狗提供保障，「狗要好嘅生活，首先係佢嘅健康，係咪畀咗個 shelter（庇護所）就係一個好人？係，佢唔會淋風淋雨，但你畀人領養，連基本嘅資訊、健康、佢食嘅嘢有無敏感呢啲都唔關注，如果你人手做唔到嘅話，就唔好接咁多（狗）」。

「炭治朗」從小在狗場長大，Vernice 早前發現她沒有晶片、打針紀錄等，呼籲狗場必須為狗狗提供保障。

炭治朗會否成為髮型屋的「狗店長」？Vernice 指，目前會將想見她的客人集中在某些日子，確保當天的服務不會有染髮化學物質，才會帶她回店。一家三口的日子，長路漫漫，Vernice 只希望未來炭活朗健康，好好相伴，「畀佢一個好嘅生活，佢要嘅嘢好少，佢只係需要你，所以我覺得畀佢愛同基本健康要求係最緊要」。從風雨相遇，走向天清，正是愛之所在。