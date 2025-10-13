專訪．花蓮洪災︱港人赴台做「鏟子超人」清理災區：香港人可能把口衰啲 內在係善良︱Yahoo

淤泥湧入民居堵住門口，每間房屋都要10多名義工鏟泥，才能完成初步清理。（受訪者提供）

【Yahoo新聞報道】花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月底溢流，大水沖進鄰近鄉鎮，導致最少18人死亡、6人失蹤、156人受傷。災後大批台灣人自發趕到現場清理淤泥，被坊間形容為「鏟子超人」。90後任職咖啡師的香港人阿豪亦請假，兩度飛到台灣協助災區清理和善後工作。他形容，重災區的畫面觸目驚心，見到「人咁高嘅泥同一堆殘骸」。據他了解，至少有10多名港人赴台協助，「香港人都可能係把口衰啲，內在都係善良嘅。」



9月23日受超強颱風「樺加沙」的豪雨影響，台灣花蓮縣馬太鞍溪上游一座巨型堰塞湖發生溢流，大量土石混雜洪水傾瀉而下，衝擊下游光復鄉、鳳林鎮等地，泥石流湧入樓房並淹死多人。阿豪說，災後見到台灣人自發救災，萌生出一分力的念頭。

受6歲女孩獲救故事觸動 請假赴台

最觸動他是一個6歲女孩被拯救的故事，有救難人員切開一間鐵皮屋頂後，發現一位小女孩在屋頂橫樑與堆積物間，原來是女孩的乾姑姑、乾姑丈將她舉至高處，兩老最終葬身泥流。阿豪忍不住哽咽，「兩位老人家用自己生命去拯救小朋友，真係好偉大，呢個係最令我好想過去幫手嘅原因。」

堰塞湖溢流產生土石流，湧入下游部份的鄉村，造成逾百人傷亡。 （受訪者提供）



阿豪在9月30日訂了機票，並向上司請假，「佢一開始驚訝，以為我去玩。唔係呀，我係去做義工，佢都以為我講笑，直到我show畀佢睇我機票買咗。」上司表示理解並叮囑他小心行事，有熟客知道阿豪計劃赴台做義工後，更封了數百元利是踐行。



10月3日早上，阿豪飛往台北，下午轉乘台鐵到花蓮市區。翌日早上再乘火車到達災區光復鄉。起初他在車站廣場的物資站協助派發物資，把亂成一團的雨鞋整理成一對對尺寸一致，再分發給義工，然後再搭乘當地義工駕駛的機車，趕到需要清理淤泥的現場。



災後大批台灣民眾搭乘火車趕到災區，協助居民清理淤泥、雜物善後，被坊間形容是「鏟子超人」。 （受訪者提供）





災區民宅內空間有限，只能用人手鏟走淤泥，需要大量人力。 （受訪者提供）

「會有個心理準備，會唔會挖到遺體？」

他說當時已經是災後一星期，畫面仍很震撼，靠近車站的地區，淤泥高度輕則及小腿，高則至腰部，而在外圍地方，淤泥甚至達2至3米高，「你會見到啲泥高過你，啲屋爛晒，周圍都係殘骸，你又會有個心理準備，會唔會挖到遺體？」



阿豪在當地會合一男一女港人義工後，在一位50多歲的台灣男義工帶領下，協助災民清理家中淤泥和雜物。他說，即使有10多位義工同步作業，一日最多只能清理2至3間民宅，若遇到淤泥未乾透，要鏟走泥漿就更困難。



阿豪說，10多位義工協力，每日清理到2至3間屋已經是很有效率。（受訪者提供）



鏟泥手掌起血泡：成個人散咗

當地悶焗環境和炎熱天氣，加速義工體力消耗，阿豪坦言留在災區兩日清淤泥，是全年最高強度的活動，鏟泥鏟到隻手掌起血泡，「基本上鏟到隻手抬唔起，隻腳係浮，條腰好痛好痠好痺，成個人好似散咗。」



阿豪在花蓮鏟了兩日泥，「基本上鏟到隻手抬唔起，隻腳係浮，條腰好痛好痠好痺，成個人好似散咗。」（受訪者提供）



阿豪鏟了兩日泥後，10月5日晚準備從花蓮返回台北，準備翌日返港。他說，在災區精神繃緊，不會有時間思考，回程時忍不住想起很多畫面，亦自覺付出有限，「唔係幫到好多，短短兩、三日所做嘢好有限，純粹想畀佢哋知道並不孤單，其他地方嘅人願意去支援。」

台灣民眾知道阿豪是香港過來的義工，除了表示驚訝，亦十分熱情，有民宿主人特意招待他過夜，「民宿一聽到香港人，留低（過夜），唔駛咁奔波，佢哋會用佢哋能力範圍內嘢向你多謝。」

阿豪（左二戴口罩）估計過去一段時間最少有10多位港人赴台做義工，相片是他與香港、台灣義工的合照。（受訪者提供）

二度返台救災：做得未夠多

據阿豪所知，這段時間最少有10多名港人趕赴台灣支援。他說，近年台、港網民在社交媒體偶有口角，但當有需要時，仍會互相支援，「香港人都可能係把口衰啲，內在都係善良嘅。」



他說，香港生活節奏急速，明白很多港人照顧自己後，已經沒有心力理會身邊發生的事。但他希望自己可以發揮獅子山精神，守望相助，重視人與人之間的連結。



返港後，阿豪仍在Threads留意災區情況，上周六(11日)與另一位香港男生再搭飛機到台灣支援，「一嚟心掛掛，二嚟覺得自己做得未夠多，今次會直接去災區留足4日。」

阿豪返港後仍記掛台灣，上周六決定再搭飛機赴台，計劃留在花蓮四日協助清理。 （受訪者提供）

食宿交通自費：無著數㗎

他在社交媒體分享做義工的行程，有貼文獲逾萬人讚好。阿豪說，可以選擇寂寂無聞地奉獻，亦可以發文得到其他人打氣支持，但並非博取任何利益。他赴台做義工，除了向僱主請大假，亦是自費3000多元港幣訂機票、酒店。



阿豪說，只要不是斂財，不是一身乾淨影相「打卡」沾光，不認為分享做義工經歷有問題，「無著數架，有人讚你，有人同你講加油、多謝，純粹都係情緒價值.....災難有日會完，有日落幕，你可以喺呢件事上真係得多幾多利益？」



他指，災區要完全恢復需要一至兩個月時間，現時近車站市中心區域基本上已經清理得七七八八，尚餘一些比較嚴重位置要清理。阿豪說，現階段仍有義工陸續到當地協助善後，有意的港人可自行考慮，但再過兩個星期就不建議再前往當地，因為太多人湧入，對當地居民交通、生活亦會造成負擔。

