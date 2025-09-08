專訪｜《毛家》記錄流浪動物驚險獲救 黃妍籲包容流浪狗 幼狗遭腐液淋傷獲導演領養｜Yahoo

本地紀錄片《毛家》導演區焯文及電影主題曲《無家》主唱黃妍。

【Yahoo新聞報道】本地救援組織「毛守救援」花四年追蹤40隻流浪動物的遭遇，拍成動保紀錄片《毛家》，去年入選亞洲電影節，不少觀眾說哭濕兩包紙市。等到 8 月底電影終正式上映，導演區焯文和主題曲演唱歌手黃妍近日攜同愛犬，馬不停蹄宣傳和謝票，分享拍攝的驚險情況，期望讓觀眾看見流浪動物的殘酷現實，以及義工不計回報的付出，感染更多人關心動物保護議題。

《毛家》電影海報，現正公映。（高先電影提供）

由劇情片到紀錄片 記錄殘酷真相

七年前，電影監製陳達仁發起及策劃香港首部動保電影《毛俠》，由區焯文執導，以本地動物保護組織「毛守救援」的真實個案改編成劇情片，收獲 98 萬票房。在好評之中，卻有義工說故事脫離真實救援情況，觸發區導拍攝紀錄片的念頭。三人團隊花四年時間跟隨「毛守救援」創辦人 Kent 和義工 Jinny 出動，在偏僻郊野、地盤捕捉流浪貓狗，追蹤 40 個案，再用半年時間將百多小時的真實紀錄分為 12 單元，精選製作成 102 分鐘紀錄片《毛家》，門票收入扣除成本後將全數捐予動物救援機構作慈善用途。

《毛家》劇照。（高先電影提供）

倉狗往往被視為工具，受傷仍不會獲醫治。（高先電影提供）

倉狗被用完即棄 自生自滅

「毛守係拯救一啲係最低層次嘅流浪動物，唔係價值最低，而係可以用完即棄嘅動物，包括一啲『倉狗』。」區導說不少貨倉和地盤都會養狗守門口，當大樓建成，工人撤走，狗兒就被留在原地。「如果隻狗受傷，佢又唔會攞幾萬蚊去醫，因為佢心目中嗰隻流浪動物係唔值錢，周圍都係狗，我咪再搵隻無受傷㗎囉。」被遺棄的動物自生自滅，多會缺糧、受傷、生病，稍為幸運的或被熱心市民發現，向毛守救援求助。

《毛家》劇照。（高先電影提供）

義工獨力奮戰六狗 攝影機被咬熄

不過，動物不知義工企圖，發惡掙扎。電影最驚險一幕發生在古洞，Kent 在圍捕期間一人戰六狗，區導邊拍邊幫，「嗰幾隻真係會噬你，係發癲嘅狀態，佢真係好大勇氣。我極其量喺籠外面嚇吓啲狗，等佢哋唔好跳出嚟。」其中一隻狗猛咬鏡頭，把攝影機咬熄一剎也收錄在電影。「Kent 哥口頭禪係『幫你嘛』，但係啲動物唔知你係幫，唔會畀回報你。」區導慨嘆逃脫之後，狗兒或覺得逃過一劫，但餘生可能繼續流浪。牠們拼死掙扎時，露出懼怕閃縮的眼神，也是劇情片無法被複製，「佢為咗生存同你死過，個狀態係劇情片永遠拍唔到。

區焯文指待救動物懼怕的目光是劇情片無法複製。（高先電影提供）

電影記錄流浪動物獲救後展開第二生命。（高先電影提供）

賭場幼犬遭潑腐液 區導收養

區導養的灰色貴婦狗「豆釘」也是毛守所救。當時未足一歲的牠在非法賭場遭人虐待，被淋潑腐蝕液體，頭頂和背部潰爛，最終雖被救回一命，惟受傷部位再不會長出毛髮。剛好區導希望領養小型犬，帶女兒探望小狗，「我同個女講唔好口輕輕，一領養就要一生一世」。半身結焦的小狗甫與他們見面，即挨向區導女兒，女兒亦以擁抱回報，打動區導決定領養，「個女同我講，佢無毛咋嘛，咪著衫囉」。他更帶豆釘一同受訪，冀讓更多人看到小動物不論外表都有其可愛之處。

「豆釘」小時候在非法賭場被淋腐蝕液體，部份位置再也長不出毛髮。

區焯文拍畢電影後與女兒領養豆釘，悉心照料。

電影在 8 月底上映後，區導努力跑戲院謝票，但沒有謝票的場次更令他難忘，「我聽有朋友講雖然無謝票，但有觀眾出完字幕仍然坐喺度沉澱，甚至有人起身拍掌，有其他觀眾和應。即係佢哋唔係拍畀謝票嘅人睇，係發自內心，咁我覺得呢部戲真係可以打動到大家」。

《毛家》劇照。（高先電影提供）

《毛家》劇照。（高先電影提供）

嘆香港動保雖有寸進仍未達標

紀錄片追蹤的 40 隻小動物，僅有 4 隻能「入屋」，毛守目前至少有 200 隻動物仍在尋家。區導指在《毛俠》和《毛家》中間六年，本地動物組織的教育工作不斷，保障動物的法例亦有寸進，但對比其他國家仍有很大改善空間。他記得有次隨毛守送重傷動物去獸醫處，診所內一位松鼠狗的飼主即時彈開，走出門口，「佢已經係鍾意動物㗎喇喎，都咁嫌棄，咁嘅畫面令人好痛心。《毛家》可能係小眾嘅電影，要靠大眾力量先可以推廣，呢部戲作用就喺呢度」。他又指電影可成觀眾認識動保議題的起點，期望拋磚引玉，啟發大家探索，「如果大家想了解，上網搵任何一個慈善團體或者毛守的網頁都大把素材畀你睇」。

如在沙漠難行 「唔向前行係不切實際」

近年拍攝 4.5 部社會議題電影的區導則提及《毛家》裡關於沙漠的概念，「你行到中間好想放棄，向前行當然唔知希望喺邊，但唔行或向後行亦不切實際，只有憑住你嘅倔強、唔甘心、唔輸得去繼續行。」他續指探究社會議題的電影資源不多，但必有同行者，「我身體力行感受到孟子講嘅『得道者多助』。如果你喺道之所在，好多人幫你......如果大家都唔做嘅話，無㗎喇呢個世界，永遠黑暗…… 都唔係，係一定會有人出嚟做嘢，呢個人就當作係自己。」

區焯文冀觀眾能夠將動保的信念傳開。

黃妍與她養了 7 年的芝娃娃 Moon。

黃妍唱出義工的倔強與無奈

電影主題曲《毛家》由糖兄作曲編曲，方浩權填詞，以義工角度出發，寫道「堅忍裡練成盼望、沉淪浮沙總有你冒險拉起我」。主唱黃妍獲邀演唱時一口答應，在錄音前先看電影，被義工的的拼勁感動，「佢哋好硬頸但好無力，亦都好貪心，想救得一隻得一隻，絕對係好高尚嘅工作」。本身也養小狗 Moon 的她說《毛家》的畫面叫她難以想像，例如義工因為常接觸動物排洩物而須定期服杜蟲藥，還有動物被領養後竟遭「退貨」。其中亦有狗兒被蒼蠅蟲蠶食耳朵和眼珠，令她心痛，「我無見過咁樣狀態嘅一隻狗，佢好需要被保護、被拯救，但係佢無能力，甚至有義工過嚟幫佢，佢對人嘅戒心已經強到覺得所有人都會傷害佢。」

黃妍表示雖然早知流浪動物苦況，但《毛家》的畫面仍叫她難以想像。

區導表示知道黃妍對動物愛心滿滿，因此特意邀請對方獻聲。

紀錄片亦叫她反思自己還能做甚麼，「我見到街坊開住𨋢門畀狗仔入，已經覺得佢係超級大好人，但原來有更多需要被拯救嘅動物，我哋嘅愛可以再行遠好多」。黃妍認為電影有教化作用，感官體驗讓觀眾更深入理解議題，將來或對流浪動物更包容。她的歌迷近日包場看戲，有家長帶小朋友入場，她相信電影的信念能夠在下一代心裡成長。「好坦白講，我個人能力係無辦法令咁多人有動保意識，所以呢套戲我覺得係好勁。」一部電影或一首歌不能改變世界，但黃妍說，即使世界不完美，仍可堅信人性，「每當有挑戰，你會發現好多人都想幫忙，因為人性就係想將世界變成更有愛、更宜居嘅地方。」