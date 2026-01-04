羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
專訪｜何廣沛曾敲監製房門搲撈 努力追演藝夢 與未婚妻一凹一凸分享甜蜜戀事放閃
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》今晚舉行，每年的戰況都非常激烈，花旦小生們的表現都成為觀眾茶餘飯後的熱話。37歲的何廣沛（Matthew）今年憑台慶劇《新聞女王2》的潘志傲（Ivan）提名最佳男配角，將與姜大衞、羅子溢、徐榮、鄧智堅、吳業坤等一較高下。去年於《金式森林》和《新聞女王2》均有亮眼表現的何廣沛接受《Yahoo娛樂圈》專訪，分享入行約14年的演藝經歷，求婚成功的他亦透露與未婚妻Sarah的甜蜜戀事，大放閃光彈！
看好自己也看好鄧智堅
《金式森林》的方學禮和《新聞女王2》的潘志傲讓觀眾看見何廣沛的不同面向，不過最終他未能同時憑方學禮及潘志傲入圍最佳男配角，並坦言自己有為此感到不開心，「感受很複雜，開心就是能入圍最後十強，但不開心的是只剩一個角色可以走到最尾，會反思另一個角色是否做得不夠好。兩個角色都很喜歡，床寶陪了我三年，有一定感情基礎。《金式森林》的角色是我第一次飾演反派角色，所以『手掌又係肉，手背又係肉』。」他對自己有信心，「始終因為這個獎項含金量很高，競爭對手由八十歲至十多歲都可以競逐，比主角獎項的競爭更為激烈，所以任何人都可以有這張入場劵，要鬥並不容易。」他看好自己的同時也看好鄧智堅，「飛爺曾說過今年一定要捲土重來，他是一個很大的競爭對手。鄧志堅比大數年卻飾演一位六十多歲的新聞總監，很享受在現場觀看飛爺的拍攝，那種反差很大，不容易做到。」
回顧追演藝夢之旅
2012年，何廣沛報讀了無綫電視第26期藝員訓練班，為期半年的訓練班生活就是每天朝十晚五在電視城上課。他非常自律，從沒試過一次遲到，「我逼自己每天提早半小時至九個『字』（四十五分鐘）回到公司吃早餐，再慢慢到課室上課。」其後便開展他的銀色旅程。
入行初期，何廣沛的父母表示不會盲目支持自己的兒子，因此他需要自行承擔追夢的風險，「父母有很清晰的頭腦，未去到絕對反對，但不會在經濟上支持我。入得這行就要靠自己，就要財政獨立，自給自足。」他感謝父母，「他們並非不讓我去追夢，但告訴我這個世界就是由自己去創造，他們對我由細到大的供書教學就到這刻為止，這條路由自己選擇，就自己去走。」
不少演員都經歷過沒工開的日子，何廣沛也試過約九個月沒劇拍，自認屬於進取型的他直言：「我沒有坐以待斃，去了『搲撈』。我真的上去監製房門口敲門。成不成功是一回事，但我很主動地去『搲撈』。當然我沒有買禮物去氹取別人，純粹想讓監製認識我這位演員，跟監製聊天，讓他們知道我有不同的性格，拉近彼此之間的關係。」他指出：「其實從事這行一定要進取、主動，比我進取的人大有人在。若然不令夠進取去令自己『存在』的話，很難令別人去想得起你。」隨着年代轉變，他認為現今多了很多自媒體、社交平台等可以增加演員的曝光率。
作為公眾人物，難免需要面對負面新聞或緋聞，以前的何廣沛會非常在意，「身邊的人會感覺到你『烏雲密佈』，整個人都『沉』了下去，曾經會看電話看到半夜也不睡覺。現在也會看到負評，但已經處於淡然，看畢後會快速地消化了。」如今已練成了抗體的他忠告大家：「慣了，而且也明白沒甚麼可以改變得到，激氣也沒意思，很多事都是很小事，與其去為此著緊，不如好好地生活。」
「未見鍾情」的真愛
何廣沛將IG內的求婚帖文置頂了，帖文中寫上「相信一見鍾情的浪漫嗎？而你卻讓我領悟到『未見鍾情』的存在」，他解釋：「很多人都解讀錯了，首先我要澄清，很多人都誤以為我未婚妻很有錢，又指我『食軟飯』有人說因為她有錢所以我未見鍾情，是不存在這件事。『未見鍾情』的意思純粹是指一張相，當日我有位朋友將她介紹給我認識，恰巧這位朋友正跟她吃飯，拍了一張合照並發送給我，當我看到這張相片便已經對這位女士很有好奇心，所以『未見鍾情』就是憑一張相片，我真的未見過她，沒辦法用『一見鍾情』。」
到底何廣沛是怎樣追求未婚妻Sarah？他謂：「用最傳統的做法——細心、毅力，追女仔是沒有捷徑的，需要去付出，讓她感受到你的真誠、愛意，真的要去追。」至於求婚則很簡單，他透露：「始終未婚妻是圈外人，又不是一個很高調的人，感受到她不會喜歡『大鑼大鼓』那種，所以求婚就是自己私底下一個普通的求婚，沒有任何花巧成份，純粹最真摯的一個求婚儀式。沒有巨型的裝飾，也沒有任何人見證，只得狗狗在場見證。」
一凹一凸的人生伴侶
對何廣沛來說，Sarah的魅力來自於她甚麼也會說以及擁有很強的分析能力，「她經常接觸很多人，看人看得很準確，她有時也會當我背後的軍師，為我分析很多事。演員突比較隨心，而她則是一個比較理性的人且做事很有條理，那就一凹一凸去互補長短。」那麼他是怎樣吸引到Sarah呢？他自爆：「她曾說過是被我的歌聲所融化，而且我為人較為簡單、直接、單純，我很討厭複雜的事，是行動派。我們同居了數年，很多家務大家都會自發性去做，夾得很好。」
談到二人最甜蜜的事，他覺得：「很開心能找到一位可以與我一起看球賽的未婚妻，很難得有一個女生是喜歡看球賽，而大家支持的球隊也是同一隊，這很難的。以往只能與爸爸或朋友一起看，又或是自己一個看，現時變了每星期都與他一起看，是很Sweet的，很少有啊！」他認為找一位人生伴侶一定有共同的嗜好、興趣。與Sarah拍拖數年，他覺得信任、溝通對維繫一段關係來說是很重要，「當你缺乏溝通，信任便隨之失掉。當你甚麼也不說的時候，你就會猜忌，失去了信任就很難去維繫，就會疑神疑鬼。」
新人經營新品牌
新一年來臨，何廣沛希望自己與Sarah共同創辦的寵物品牌能夠在寵物展成功推廣，「始終一個新品牌第一年便膽粗粗進軍這個全港最大的展覽，籌備功夫很多，很怕做不完，希望能夠站穩在這個市場。」從商亦不代表放棄演藝夢，他當然亦希望能繼續拍劇，「現在拍劇的機會少了，希望可以成功開工。」除了發展事業外，他亦不忘與Sarah一起籌備婚禮。「暫時目標是希望2026年可以成功舉辦婚禮，會選擇傳統的做法，在香港舉行。場地已篩選得八八九九，尚有部分選項未能落實，希望可以盡快落實，始終都會怕到最後被人搶了場場。」至於今年的《萬千星輝頒獎典禮》，他表示志在參與，「參與了這個遊戲約十年，都明白遊戲規則，不止是自己做得好，做得好的人大有人在，獲獎是需要集合所有天時、地利、人和，除了自己做好外，也要角色討好、劇集好，觀眾喜歡你等，所以並不容易。」
記者：梁樂欣
