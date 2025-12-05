專訪｜佘詩曼因許紹雄離開更珍惜身邊人 拍戲談戀愛已當拍拖 談「義氣」形象：朋友對我嚟講重要過一切！

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
佘詩曼兩年前因《新聞女王》迎來事業新高峰，最近播出的《新聞女王2》同樣大熱，讓她成為流量密碼：「可能我好彩呀，得到好多好好嘅角色，我亦都畀心機去研究點樣演，被人覺得真係有個Man姐、釘姐，黐咗落我個名度，幫我加持。」佘詩曼重情義形象深入民心，原來有原因：「佢哋真係睇住我大，一齊捱夜無數個晚上建立返嚟嘅友情。朋友對我嚟講係重要過一切！包括屋企人，因為（當年）屋企人都唔喺身邊，最緊要係同事，所以唔會忘記㗎喎！」更笑指自己在戲中談戀愛已足夠：「仲好！唔使有手尾跟！」她亦因為契爺許紹雄的離開，更希望傳達珍惜身邊人的訊息，訪問時間是於火災前，但表達愛、支持的訊息，此時絕對更為重要。
《新聞女王》迎事業高峰，觀眾愛戴成「流量密碼」
兩年前《新聞女王》，讓佘詩曼更受觀眾喜愛，到今天《新聞女王2》，人氣仍有增無減，佘詩曼：「都係一個高峰，係好開心嘅一年，冇諗過個迴響咁大。四個女仔都有唔同性格，亦都為咗佢哋嘅目標去衝，會鼓勵到好多人，同得到女仔嘅共鳴，呢樣最開心，可以畀到啲鼓勵人，同時又有陰暗面，好立體嘅一個職場女性。最開心唔係得我呢個角色多人鍾意，係Cathy、劉艷、張家妍又多人鍾意，呢個先係最大嘅成功。」
佘詩曼笑指，其實當初收到劇本，已有預感劇集會得！「最初監製畀七集劇本我睇，咦？已經想追喎！咁已經係成功嘅一大半。Man姐係好好玩、好刺激嘅角色。佢咁強，但唔係冇血冇肉㗎喎，自己都好鍾意，我諗觀眾都會OK！」
最近在大小廣告都見到其蹤影，就連「佘詩曼」三個字都成了流量密碼，佘詩曼卻謙稱：「多謝！可能我好彩呀，得到好多好好嘅角色。我亦都畀心機去研究點樣演，被人覺得真係有個Man姐、釘姐。可能因為佢哋睇得好投入，好深入民心，黐咗落我個名度，幫我加持。Man姐固然係個好深刻嘅角色，但譬如《使徒行者》、《延禧攻略》、《金枝慾孽》都有多角色好出彩，好lucky可以遇到咁多好嘅角色。」
拍《公主嫁到》冇得瞓，《酒是故鄉醇》真正開竅
佘詩曼指現時拍劇有較多時間準備角色，對比起當年差天共地：「都係意志力㗎，幾攰都要拍，幾攰都要嘔晒堆對白出嚟㗎喇！好似《公主嫁到》嗰陣仲要古裝又rap又剩，成段對白鬧完呢個鬧嗰個，成晚我喺度solo，我記得我記咗好耐呀！朝頭早又出外景，前一晚又收廠尾，嗰時真係冇乜點瞓覺！」
佘詩曼是1997年香港小姐季軍，自此開啟演員之路，但她並非一下子就會演戲：「入行嗰陣拍《雪山飛狐》、《生命有TAKE2》，我覺得我真係唔掂呀，我唔識演戲，又加上被人話啦！後尾遇到君好（《十月初五的月光》），佢係啱啱畢業嘅學生，又好開心，係本色演出，嗰下先覺得原來演戲咁正。係個角色啱唔啱你演，同埋第三套又冇咁驚。」
沒正式受過演戲訓練，她坦言都是邊做邊學，一直等到2001年的《酒是故鄉醇》，才真正開竅：「後來去到《酒是故鄉醇》，係我唯一一次自己爭取嘅角色。因為係實境拍，真真正正同村民一齊生活，感受山、水、泥土，原來演戲係要真實感，嗰下真係叮咗一聲。」再加上很多前輩分享幫助，才漸漸領略到何謂演戲，越做越好。
宴請舊同事不忘當年情，視對方比家人更重要
早前一張佘詩曼宴請舊同事的照片被廣傳，數十位台前幕後同僚聚舊，網民都大讚阿佘重情義，她又如何看外間這個形容？「可能因為我入行嘅時候我媽咪喺夏威夷，我自己一個人喺香港，咁夜開工收工，我係冇生活、冇家人喺身邊，係佢哋（同事）照顧我㗎！有咩又預埋我，有嘢食又買埋畀我，煲湯又畀我飲。呢啲點滴其實係記得㗎嘛，同埋佢哋真係睇住我大，一齊捱夜無數個晚上，建立返嚟嘅友情。」所以在她心目中，朋友是最重要的人：「朋友對我嚟講係重要過一切！包括屋企人，因為屋企人都唔喺身邊，最緊要係同事。所以唔會忘記㗎喎，點樣重情義……咁friend嚟㗎嘛！有機會都好想大家一齊聚。」
那正是這些同事，陪她度過最寂寞的時刻嗎？她卻立即道：「其實冇時間寂寞㗎！痴線咩！日日淨係諗可以快啲返去落妝沖涼，咁樣喎！仲寂寞？你知唔知我以前點樣叉電呀？我係揸車返工，一到紅燈我就拉咗handbrake，跟住就瞓，係靠啲人呠醒我，先知綠燈就開車。仲寂寞？唔係掛？有時間都記劇本啦！」所以TVB又叫「木人巷」，確有原因。
主動與年輕演員分享演戲想法：我都想你演得好
不止一次聽過，《新聞女王》中有經驗較淺的演員提起佘詩曼的名字，她即說笑道：「唔係講是非丫嘛？哈哈。你會見到佢哋好渴求去做好啲，我就主動同佢哋講，如果咁樣係咪好啲呢？大家傾囉，我會希望將我學到嘅嘢，有機會就share畀佢哋。因為我都係咁樣出嚟㗎嘛，我係冇經驗地出道，我希望透過建議，令佢哋縮短迷惘期或者撞板嘅事，我都想你演得好。作為演員好明白，演到場好戲，返屋企都陰陰嘴笑，見到場唔好嘅戲就會：『點解今日咁㗎？』好唔開心。都想大家收工係開心返屋企。」
她記得在《新聞女王2》，有一場見到蔣祖曼演戲時被打亂，掙扎一番後，阿佘還是決定要主動講出口：「我記得有場戲，現場有啲嘢打亂咗佢嘅思維，我feel到。到換衫佢準備走，我諗緊好唔好講呢？都係衝出去叫住佢：『我知道你被人打亂咗，你冇問題嘅，你唔好唔開心』 我知道佢一定會自責，我希望佢唔好帶住懷疑自己嘅心態，去演下一場戲。」
契爺離開後更珍惜眼前人，借拍戲體驗戀愛：仲好！唔使有手尾跟！
佘詩曼重情，亦認為這一環非常重要：「如果你個人冇情，我唔覺得會演到好深入同touching嘅角色。」那愛情呢？「愛情，有就enjoy囉，冇都唔緊要，愛情唔係我最重要嘅板塊。同埋我喺戲入面有我嘅愛情線，我都要好投入件事。我會唔會鍾意佢真人？梗係唔會啦！但嗰兩三個月我都同Ivan bb有sparkling嘅嘢出現，我同阿傑又有，咁其實都係拍緊拖！仲好！唔使有手尾跟！剎科喇！拍完拖，拜拜！」正因為拍戲的戀愛感都足夠滿足，所以現實中並不渴求：「我拍咗咁多套戲，唔好話拍拖，經歷父女、同事、伴侶、姊妹呀，我都經歷好多好多，都已經夠曬feel㗎喇。」
10月尾，佘詩曼經歷契爺許紹雄離開，鏡頭前都曾忍不住落淚。幾日之後她為媽媽慶生，特別寫道：「好好擁抱身邊愛你嘅人」，這也是她最真實的感受：「當然係老豆嘅離開啦，好想分享個感受，趁眼前身邊嘅人、愛你嘅人仲係身邊，不妨大膽去show你嘅love畀佢或者畀佢一個hug。其實每個人都好需要，工作壓力咁大，人大咗好多嘢唔鍾意講出口，覺得好肉麻好老土，其實唔係，發生事嘅時候好想有個hug。
有需要嘅時候咪show畀對方睇，你有幾重視佢，其實對方都好開心，同埋係真㗎嘛！
所以show your love！」但願大家都要表達愛，在此刻彼此擁抱。
採訪：何德
服飾：Isabel Marant、APM Monaco
埸地：香港麗晶酒店
