精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
專訪｜佘詩曼自爆因許紹雄離開更珍惜身邊人 拍戲談戀愛已當拍拖 談「義氣」形象：朋友對我嚟講重要過一切！
佘詩曼兩年前因《新聞女王》迎來事業新高峰，最近播出的《新聞女王2》同樣大熱，讓她成為流量密碼：「可能我好彩呀，得到好多好好嘅角色，我亦都畀心機去研究點樣演，被人覺得真係有個Man姐、釘姐，黐咗落我個名度，幫我加持。」佘詩曼重情義形象深入民心，原來有原因：「佢哋真係睇住我大，一齊捱夜無數個晚上建立返嚟嘅友情。朋友對我嚟講係重要過一切！包括屋企人，因為（當年）屋企人都唔喺身邊，最緊要係同事，所以唔會忘記㗎喎！」更笑指自己在戲中談戀愛已足夠：「仲好！唔使有手尾跟！」她亦因為契爺許紹雄的離開，更希望傳達珍惜身邊人的訊息，訪問時間是於火災前，但表達愛、支持的訊息，此時絕對更為重要。
《新聞女王》迎事業高峰，觀眾愛戴成「流量密碼」
兩年前《新聞女王》，讓佘詩曼更受觀眾喜愛，到今天《新聞女王2》，人氣仍有增無減，佘詩曼：「都係一個高峰，係好開心嘅一年，冇諗過個迴響咁大。四個女仔都有唔同性格，亦都為咗佢哋嘅目標去衝，會鼓勵到好多人，同得到女仔嘅共鳴，呢樣最開心，可以畀到啲鼓勵人，同時又有陰暗面，好立體嘅一個職場女性。最開心唔係得我呢個角色多人鍾意，係Cathy、劉艷、張家妍又多人鍾意，呢個先係最大嘅成功。」
佘詩曼笑指，其實當初收到劇本，已有預感劇集會得！「最初監製畀七集劇本我睇，咦？已經想追喎！咁已經係成功嘅一大半。Man姐係好好玩、好刺激嘅角色。佢咁強，但唔係冇血冇肉㗎喎，自己都好鍾意，我諗觀眾都會OK！」
最近在大小廣告都見到其蹤影，就連「佘詩曼」三個字都成了流量密碼，佘詩曼卻謙稱：「多謝！可能我好彩呀，得到好多好好嘅角色。我亦都畀心機去研究點樣演，被人覺得真係有個Man姐、釘姐。可能因為佢哋睇得好投入，好深入民心，黐咗落我個名度，幫我加持。Man姐固然係個好深刻嘅角色，但譬如《使徒行者》、《延禧攻略》、《金枝慾孽》都有多角色好出彩，好lucky可以遇到咁多好嘅角色。」
拍《公主嫁到》冇得瞓，《酒是故鄉醇》真正開竅
佘詩曼指現時拍劇有較多時間準備角色，對比起當年差天共地：「都係意志力㗎，幾攰都要拍，幾攰都要嘔晒堆對白出嚟㗎喇！好似《公主嫁到》嗰陣仲要古裝又rap又剩，成段對白鬧完呢個鬧嗰個，成晚我喺度solo，我記得我記咗好耐呀！朝頭早又出外景，前一晚又收廠尾，嗰時真係冇乜點瞓覺！」
佘詩曼是1997年香港小姐季軍，自此開啟演員之路，但她並非一下子就會演戲：「入行嗰陣拍《雪山飛狐》、《生命有TAKE2》，我覺得我真係唔掂呀，我唔識演戲，又加上被人話啦！後尾遇到君好（《十月初五的月光》），佢係啱啱畢業嘅學生，又好開心，係本色演出，嗰下先覺得原來演戲咁正。係個角色啱唔啱你演，同埋第三套又冇咁驚。」
沒正式受過演戲訓練，她坦言都是邊做邊學，一直等到2001年的《酒是故鄉醇》，才真正開竅：「後來去到《酒是故鄉醇》，係我唯一一次自己爭取嘅角色。因為係實境拍，真真正正同村民一齊生活，感受山、水、泥土，原來演戲係要真實感，嗰下真係叮咗一聲。」再加上很多前輩分享幫助，才漸漸領略到何謂演戲，越做越好。
宴請舊同事不忘當年情，視對方比家人更重要
早前一張佘詩曼宴請舊同事的照片被廣傳，數十位台前幕後同僚聚舊，網民都大讚阿佘重情義，她又如何看外間這個形容？「可能因為我入行嘅時候我媽咪喺夏威夷，我自己一個人喺香港，咁夜開工收工，我係冇生活、冇家人喺身邊，係佢哋（同事）照顧我㗎！有咩又預埋我，有嘢食又買埋畀我，煲湯又畀我飲。呢啲點滴其實係記得㗎嘛，同埋佢哋真係睇住我大，一齊捱夜無數個晚上，建立返嚟嘅友情。」所以在她心目中，朋友是最重要的人：「朋友對我嚟講係重要過一切！包括屋企人，因為屋企人都唔喺身邊，最緊要係同事。所以唔會忘記㗎喎，點樣重情義……咁friend嚟㗎嘛！有機會都好想大家一齊聚。」
那正是這些同事，陪她度過最寂寞的時刻嗎？她卻立即道：「其實冇時間寂寞㗎！痴線咩！日日淨係諗可以快啲返去落妝沖涼，咁樣喎！仲寂寞？你知唔知我以前點樣叉電呀？我係揸車返工，一到紅燈我就拉咗handbrake，跟住就瞓，係靠啲人呠醒我，先知綠燈就開車。仲寂寞？唔係掛？有時間都記劇本啦！」所以TVB又叫「木人巷」，確有原因。
主動與年輕演員分享演戲想法：我都想你演得好
不止一次聽過，《新聞女王》中有經驗較淺的演員提起佘詩曼的名字，她即說笑道：「唔係講是非丫嘛？哈哈。你會見到佢哋好渴求去做好啲，我就主動同佢哋講，如果咁樣係咪好啲呢？大家傾囉，我會希望將我學到嘅嘢，有機會就share畀佢哋。因為我都係咁樣出嚟㗎嘛，我係冇經驗地出道，我希望透過建議，令佢哋縮短迷惘期或者撞板嘅事，我都想你演得好。作為演員好明白，演到場好戲，返屋企都陰陰嘴笑，見到場唔好嘅戲就會：『點解今日咁㗎？』好唔開心。都想大家收工係開心返屋企。」
她記得在《新聞女王2》，有一場見到蔣祖曼演戲時被打亂，掙扎一番後，阿佘還是決定要主動講出口：「我記得有場戲，現場有啲嘢打亂咗佢嘅思維，我feel到。到換衫佢準備走，我諗緊好唔好講呢？都係衝出去叫住佢：『我知道你被人打亂咗，你冇問題嘅，你唔好唔開心』 我知道佢一定會自責，我希望佢唔好帶住懷疑自己嘅心態，去演下一場戲。」
契爺離開後更珍惜眼前人，借拍戲體驗戀愛：仲好！唔使有手尾跟！
佘詩曼重情，亦認為這一環非常重要：「如果你個人冇情，我唔覺得會演到好深入同touching嘅角色。」那愛情呢？「愛情，有就enjoy囉，冇都唔緊要，愛情唔係我最重要嘅板塊。同埋我喺戲入面有我嘅愛情線，我都要好投入件事。我會唔會鍾意佢真人？梗係唔會啦！但嗰兩三個月我都同Ivan bb有sparkling嘅嘢出現，我同阿傑又有，咁其實都係拍緊拖！仲好！唔使有手尾跟！剎科喇！拍完拖，拜拜！」正因為拍戲的戀愛感都足夠滿足，所以現實中並不渴求：「我拍咗咁多套戲，唔好話拍拖，經歷父女、同事、伴侶、姊妹呀，我都經歷好多好多，都已經夠曬feel㗎喇。」
10月尾，佘詩曼經歷契爺許紹雄離開，鏡頭前都曾忍不住落淚。幾日之後她為媽媽慶生，特別寫道：「好好擁抱身邊愛你嘅人」，這也是她最真實的感受：「當然係老豆嘅離開啦，好想分享個感受，趁眼前身邊嘅人、愛你嘅人仲係身邊，不妨大膽去show你嘅love畀佢或者畀佢一個hug。其實每個人都好需要，工作壓力咁大，人大咗好多嘢唔鍾意講出口，覺得好肉麻好老土，其實唔係，發生事嘅時候好想有個hug。
有需要嘅時候咪show畀對方睇，你有幾重視佢，其實對方都好開心，同埋係真㗎嘛！
所以show your love！」但願大家都要表達愛，在此刻彼此擁抱。
採訪：何德
服飾：Isabel Marant、APM Monaco
埸地：香港麗晶酒店
其他人也在看
金賽綸家人再公開「交往證據」 反擊被金秀賢指控捏造
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於2015年，即女方未成年時開始交往6年，令他形象跌至谷底，金秀賢多次澄清是在女方於2019年夏天成年後才開始拍拖1年多，他其後向金賽綸家人及爆料頻道提出索償訴訟。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
郭珮文冇工開坦承須動用積蓄 博到盡以新造型北上拍劇
郭珮文（Juliana）2023年以一頭金髮造型參選香港小姐競選，加上擁有驕人上圍，令人留下深刻印象，獲封「最強body」。雖然五強止步，但亦獲簽約TVB，隨即加入《法證先鋒6 倖存者的救贖》劇組及參與扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》等拍攝工作，當時佢嘅得寵程度更勝同屆港姐冠軍莊子璇。不過，郭珮文今年工作停步，坦承近期都冇劇集拍攝，收入受到影響，已經開始要動用積蓄。而近日，郭珮文終於有新工作，參與內地劇《為何她們愛上我》拍攝，正式回歸演員身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨
張柏芝於2006年與謝霆鋒拍攝電視劇《詠春》撻著，並於其後公布婚訊。張柏芝婚後先後誕下大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），不過2011年離婚收場。張柏芝於2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但其生父身份一直成謎，Marcus嘅長相也被保密，更傳出Marcus係混血兒，爸爸係英籍型男工程師，直至2020年張柏芝於IG以短片公開Marcus嘅清晰正面長相，但始終未有透露Marcus爸爸嘅身份。上個月，張柏芝就喺主題樂園為Marcus舉行7歲生日Party。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
新聞女王² ｜ 蔡潔客串演年輕版夏文汐 一分鐘客串戲單靠眼神小動作演繹霸氣
昨晚焦點除了Man姐與Madam Yuen的連番「高智能唇槍舌劍」、以及Madam Yuen會否拉埋Man姐「回歸」SNK外，飾演Madam Yuen年青版的蔡潔成了極大驚喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
灣仔八旬婦捱旅遊巴撞 捲車底送院不治 司機涉危駕被捕｜Yahoo
灣仔發生一宗奪命車禍，一名 86 歲婦人被一輛旅遊巴撞到，並捲入車底。她嚴重受傷，昏迷送院搶救惜不治。該名旅遊巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜政界料投票率未必達 3 成 陳克勤拍告急片：民建聯選情非常嚴峻｜Yahoo
大埔宏福苑五級火上周三（11 月 26 日）發生後社會全力救災，甚至有討論指立法會選舉應該延期，直至行政長官李家超周二（2 日）宣布選舉將於周日（12 月 7 日）如期舉行。《明報》政情專欄「聞風筆動」今日引述不同黨派政界的消息人士指，評估投票率「不樂觀」，能否保住上屆 3 成投票率亦成疑問。專欄並引述尋求連任的議員直言，周日投票已變成「走程序」。至於建制派第一大黨民建聯昨日（4 日）就發布影片「告急」，主席陳克勤在片中批評有人「以災亂港」，抹黑民建聯，選情「非常嚴峻」，呼籲選民投票支持。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜專家指火場 500 度將損壞混凝土及鋼筋 大廈結構影響視乎受損樓層｜Yahoo
大埔宏福苑五級火發生至今已經一個多星期，房屋局獨立審查組最快會在下星期聯同結構工程專家及房署專業人員，抽取樓宇混凝土芯樣本作詳細結構分析。香港工程師學會結構分部前主席陳世昌今早（5 日）在電台節目表示，火場溫度如果達到 500 度，混凝土及鋼筋就會開始損壞，部份混凝土會剝落甚至有裂縫；如果達到 1,000 度，鋼筋甚至會疲勞和軟化。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
浸大民主牆大字報悼念宏福苑死者 遭水馬圍封 校方接管並通知學生會停運 限周六下午前撤出會室｜Yahoo
香港浸會大學俗稱「民主牆」的學生會告示板本周貼上哀悼宏福苑死者及伸張公義等大字報，卻遭水馬圍封。學生會昨晚（4日） 接獲校方通知，決定學生會無限期停運，將接管告示板等會方管理的設施，並要求幹事明日（6日）下午 5 時前撤出會室。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
玉木宏結婚7年再做老竇 老婆木南晴夏秘誕第2胎
【on.cc東網專訊】憑劇集《交響情人夢》的「千秋學長」一角走紅亞洲的45歲日本男星玉木宏，私生活一向低調。他於2018年與40歲女星老婆木南晴夏結婚後，已育有一名小朋友的他，今日(5日)宣布再做老竇，獲對方誕下第2胎。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
男子葵涌廣場與警爭執 被控擾亂秩序、襲警 2026年1月答辯
巴基斯坦籍男子今年 8 月在葵涌廣場與警員爭執，被控在公眾地方擾亂秩序、襲警兩罪，案件周五（5 日）在西九龍裁判法院再提堂。他由烏都語傳譯協助。控方準備好答辯，辯方則申請押後到 2026 年 1 月 21 日才答辯，獲主任裁判官蘇文隆接納。男子以原有條件保釋。法庭線 ・ 42 分鐘前
吳佩慈罕見露面！為20年閨蜜老公助選 「47歲臉蛋無瑕疵」凍齡狀態驚豔網友
47歲女星吳佩慈淡出演藝圈多年，移居香港後專心照顧4名孩子，平時極少公開露面，就連大S過世時，她也低調陪伴家屬，沒有在鏡頭前出現。近日她難得拍攝短片，為香港議員候選人楊哲安助選，再度引發外界關注，而背後原因是一段長達20年的深厚友情。姊妹淘 ・ 1 天前
不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象
全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
傳華納兄弟探索(WBD.US)就出售業務與Netflix(NFLX.US)展開獨家談判
《彭博》引述消息人士報道，華納兄弟探索(WBD.US)已與Netflix(NFLX.US)展開獨家談判，擬將影視工作室以及HBO Max串流服務出售予Netflix。AASTOCKS ・ 3 小時前
難怪韓國女生都這麼瘦！揭秘8個「減脂冷知識」：吃飯不喝水、睡覺關小夜燈，細節決定身材
韓女私藏！8個減脂冷知識：飲食「乾濕分離」法，吃飯不喝水韓國女生吃飯時很少邊吃邊喝湯或水。她們奉行「乾濕分離」原則，認為邊吃飯邊喝大量液體會稀釋胃酸，影響消化速度，導致血糖波動較大，容易囤積脂肪。建議飯前或飯後一小時再喝水。韓女私藏！8個減脂冷知識：「下午2...styletc ・ 2 小時前
孫藝真IG曬健身實況！43歲背肌雕成女戰士等級 蜜桃臀曲線完美到不科學
而除了背部，大批粉絲也被她完美的「蜜桃臀」驚呆。從照片中可以看到她長期訓練累積的臀腿曲線結實飽滿，完全展現產後媽媽最夢寐以求的肌肉狀態。網友忍不住大讚：「背肌狠、臀部更狠」、「玄彬真的娶到寶」。...styletc ・ 1 天前
Jellycat公仔最平低至$190！聖誕芝士火鍋、熱熔芝士公仔上架／人氣棉花糖鎖匙扣都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最新有聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$190！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有聖誕芝士火鍋、熱熔芝士等，還有人氣棉花糖鎖匙扣都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 7 小時前