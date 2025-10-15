港大揭數百宗懷疑假學歷入讀申請
專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑 挑戰60日跑3000公里：為不能跑的人而跑｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】越野跑手周駱德（Jo Lodder）將於今天（15日）由北京萬里長城出發，挑戰用 60 日跑 3000 公里回到香港，冀以創舉為本港殘疾人士籌得 700 萬港元善款，並在旅途中舉辦活動，提高社會對弱勢社群的關注。這個首位連續跑畢香港五徑的前騎師在《Yahoo 新聞》專訪剖白，曾與死亡擦身而過，相信上天留住他的生命有重要目的。
「未曾連續 60 日跑 60 公里」
上星期五，Jo 和團隊成員已搭上前往北京的列車，為「中華千里行」慈善跑做好準備。他在起行前接受《Yahoo 新聞》專訪時指，跑 60 公里對他輕而易舉，「但我未試過連續 60 日每日跑 60 公里」。作為越野跑手，Jo 說跑平地反而是挑戰，而且路途遙遠，沒法預先試跑，路上會遇到甚麼仍是未知之數。他的 3000 公里旅程將由 20 人團隊支援，佛教筏可紀念中學體育老師范榮臻亦會帶 9 名學生同行參與，讓學生挑戰自我，增廣見聞。Jo 亦期望團隊的創舉能引發漣漪效應，鼓勵更多人透過跑步幫助殘疾人士，形容為「為不能跑的人而跑」。
英國墮馬 重創脊椎退役
生於英國中部的律師及騎師世家，Jo 自小擅長騎馬，高中畢業後在英國成為全職馬術障礙賽騎師，獲獎無數，也遍體鱗傷。「我斷過腳、鎖骨、手臂、手指…… 左邊膝頭這裡，被馬匹踢了一腳，花了 18 個月才能再次走路。」直到 1997 年一次墮馬，他的脊椎嚴重受傷被禁賽，被迫退役。「我從診所走出來，站在停車場想，我還可以做甚麼？我很早離開學校，除了騎馬，沒有其他技能。」
朋友代上陣身亡 「為何我仍活着」
他往蘇格蘭散心途中更收到另一惡耗。原先由他策騎的馬匹，改由另一位騎師 Richard Davis 頂上，馬兒在賽時倒下並踩過騎師，Richard 送院途中傷重不治。「原本死的可能是我。」Jo 憶起這段往事時仍然哀痛，結結巴巴地說：「那是一種倖存者內疚…… 策騎的應該是我，不是我朋友。直到最近，我才意識到這件事對我影響甚深。」
他 20 年前成立 Action Asia Foundation，積極參與慈善活動， 2009 年聽說朋友要往香港旅遊，「我當時想，我也從未踏足香港，兩星期後我便來到這裡，然後從未離開」，自此定居香港。4 年前疫情期間，他再次檢視人生，思索未來，「為甚麼我還活着？原因可能是我要再做些甚麼，我需要幫助其他人」。
香港第一人 5 日內跑畢五徑
Jo 形容自己決定了甚麼便會一往直前，他戒酒、運動、吃素，並開始以跑步作為幫助殘疾人士的籌款方式，包括參與毅行者，又發起 Run For Freedom 募集跑者籌得超過 88 萬善款，為殘疾人士購買電動輪椅、提供進修和工作機會。他在 2023 年更用 5 日跑畢合共 400 公里、爬升總高度達 20000 米的「香港五徑」，成為香港第一人，再為殘疾人士籌得逾 45 萬港元。
盼再籌 700 萬元改善殘疾人生活
「我比較喜歡挑戰，我喜歡為了挑戰逐步提升自己」。Jo 決定作更高難度挑戰，由北京跑回香港籌款，「當然有人做過類似的事，但不是那麼多人做過，我們不知道有甚麼可能性」。是次挑戰以籌得 700 萬港元為目標，善款將協助連結殘疾人士組織、增加輪椅人士接觸社會的機會，以及改善他們的生活，包括協助香港殘疾人奧委會發展殘疾人士運動，安排殘奧運動員擔任導師、提供康復與職業訓練、舉辦心理韌性工作坊，以及創造更多參與運動、健康與自然的機會。
