專訪｜姜濤現想食就食不介意肥 趣談緣份：你有冇經歷過愛情吖？留唔住㗎嘛！
MIRROR成員陸續帶來個唱，當中姜濤的演唱會「KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025」就會於12月舉行。今年他曾歷墜海意外，但今次做訪問，卻非常輕鬆自在，又趣談看待粉絲去留：「你有冇經歷過愛情吖？留唔住㗎嘛，係你嘅就係你，唔係你做乜嘢都冇用！」雖然身型常被網民討論，但他如今非常豁達：「唔緊要！人生只有一次！真係好想食，食啦。可能我以後成為個好肥，但又做到吓嘢嘅artist，又得喎！」感覺煥然一新。
想重拾出道時的純粹，今年有意外亦視為好事
今次姜濤演唱會以「lava」作主題，上次則是「waves」，一火一水，正代表他最近的想法：「雖然呢個演唱會有重生嘅概念，但唔係拋棄一切去重生。呢個世界上唔只得一面，陰陽呢件事可以融入生活上好多事情。包括入呢行同埋我哋嘅人生，都係學習點樣平衡所有嘢，包括我嘅音樂點樣平衡自己嘅喜好同觀眾嘅喜惡、 市場同商業之間嘅關係、人哋嘅讚美同批評。」
為今次表演，他特別看回以前的自己，有一份純粹與忘我，是他想重拾的特質：「啱啱出道歌藝、技藝冇而家咁有經驗或者成熟，但嗰種眼神好純粹，以前好忘我，唔會顧慮太多嘢。而家無論個人定係MIRROR有時就諗多咗嘢，表演本身係咪應冇任何雜質呢？所以今次表演想回歸呢樣嘢。」
今年他曾經歷墜海意外，但他笑指：「而家睇返所有嘢都係件好好嘅事，即使當時覺得係壞事，全部都係我吸收到嘅養份。過去又好將來又好，都會用接受嘅心態去看待。」
決心想食就食，或成為肥但「做到嘢」藝人
姜濤笑指自己體質易肥易瘦，被問到食甚麼較容易肥？答案卻十分玄妙：「食咩易肥啲？唔好食太多負能量！真係！如果食太多負能量，人嘅管理就冇咁多精力。（食太多負能量要吐出來嗎？）唔使吐返出嚟，食咗就食咗，唔好理佢。有個前輩同我講，想做乜嘢當下就去做，當所有人都係NPC。」現時的他更對身型不介意：「唔緊要！人生只有一次！真係好想食，食啦。呢個係你個人嘅選擇，可能我以後成為個好肥，但又做到吓嘢嘅artist，又得喎！」
剛出道時的他十分「貪靚」，更極愛照鏡，但現在他卻完全改變：「表演嘅過程中頭髮亂咗真係冇乜緊要！我發覺一個好嘅表演者唔會介意所有呢啲嘢，一介意呢啲嘢嘅時候表演就唔純粹。以前頭髮亂咗可能：『唔得！要搵地方照下鏡先！』會唔自在，而家係由佢亂。」他更主動大爆：「而家你問下MIRROR入面，我係咪鍾意照鏡？而家某一個鍾意！阿Jer呀！」隨後哈哈大笑。
妙用愛情比喻粉絲去留
MIRROR及姜濤一直以來都處於評論的浪頂，就此他當然曾不適應，但如今看hater這回事，卻有所改變：「Hater都係個好嘅事情，因為世界上唔可以淨係有讚美嘅聲音，我哋做呢行其實對你好嘅人一定會話你，所以應該用個好嘅心態接受唔同嘅聲音，客觀地審視自己，呢個就係心態上嘅改變。 」
至於談到粉絲的去留，他更妙用愛情去比喻：「真係緣份！會鍾意你嘅就鍾意你，你唔強求反而會好啲，最終都係取決於你嘅作品吸唔吸引到人，而唔係做啲行為要佢哋留喺度，留係留唔住。你有冇經歷過愛情吖？留唔住㗎嘛，係你嘅就係你，唔係你就做咩都冇用！（你好有經驗？）唔單止愛情，友情都係、親情！係咪先？」
最近他亦在社交媒體大方請一位粉絲來看演唱會，他表示：「公司有同事搞咗，大家要明白緣份呢樣嘢。我打開個app就見到呢位粉絲，都係個緣份，單純想做呢件事。我做嗰陣預知咗會有唔同嘅聲音出現：『點解係佢呀？』但歸根於兩個字：緣份。冇話咩寵唔寵粉，自己年輕時都經歷過冇錢睇騷，幻想如果有咁嘅人請我去睇（就好）。如果幫助到佢嘅人生都係件好事，證實呢個世界上好多嘢都有可能。」他更直指最近以冥想幫助自己，讓心態大有進步，難怪變得更開朗。
採訪：何德
Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre
Lydia Yung @CHIC PRIVATE i salon
Stylist: PIPA Creative
Wardrobe : Burberry
Venue:天瀧會所
