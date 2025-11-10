HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
專訪｜容祖兒稱自己演戲業餘 慘「被唱歌耽誤」配音事業 入行26年從未想過退休
容祖兒（Joey）最近與黃子華再度合作，為動畫《優獸大都會2》配音，原來不知不覺，與上一集已事隔9年。在「子華神」面前，她更笑稱自己演戲「業餘」：「無論子華在很遠古時代的《男親女愛》 、舞台劇、棟篤笑，到近年的《破·地獄》，他每次將那個角色人物的精髓、融會貫通消化得好好，真的很專業。我們這些業餘的，每次連如何呼吸、語氣，都很想細心咀嚼。」今年亦是容祖兒入行26周年，她就如此看待事業的下一個26年：「我的朋友都說：『你應該有過度活躍症，你不能休息、你不會退休，完全沒有這個字在腦袋裏。』可以跟不同的人合作，是我不想離開、不想退休、不想休息的主要原因！」看來容祖兒仍會陪伴歌迷很長的一段時間！
演戲「業餘」要向黃子華偷師
對上一次為《優獸大都會》配音，原來已經是9年前，重拾警察茱迪這個角色，她仍然覺得自己與這隻小兔子十分相似：「我覺得這個角色茱迪跟我自己的性格很相似，很神奇地我拍過一套電影叫《神經俠侶》，那時做警察都是充滿熱血，正義感很重、很有使命，要令這個世界更美好，又是滿腔熱誠的角色，我覺得今次是個延續。」問到她覺得自己哪時候最像兔子？她笑說：「我精靈的時候都好精靈，尤其睡得夠的時候！哈哈！」
容祖兒與黃子華再度合作，她表示最可惜是配音工作是分開錄音，因此又未能向子華神偷師：「其實分開配音學不到東西！你明白嗎？去到製成品才知道子華是這樣配，所以我們兩個會有不同的節奏、氣場。我自己很喜歡子華的演繹，有他的演繹加上我的演繹，這套動畫的兩個角色就好突出。」
近年黃子華的作品勁破票房，容祖兒就笑指演戲方面自己是「業餘」，對方的方算專業：「無論子華在很遠古時代的《男親女愛》 、舞台劇、棟篤笑，到近年的《破·地獄》，他每次將那個角色人物的精髓、融會貫通消化得好好，真的很專業。我們這些業餘的，每次連如何呼吸、語氣，都很想細心咀嚼，感受到他如何咀嚼這件事。
兒時逼細佬一起配音，自稱「被唱歌耽誤」配音員
容祖兒貴為天后級歌手，但她卻表示自己反而喜歡配音：「配音是一件很有趣的事，我覺得好正。很多時候我要唱的歌都是愛情，但我覺得我終有一天會出兒歌集，因為我對這個範疇很有興趣，講起整個人都精神了，又可以跟小朋友有交流。」
她又回憶起，小時候曾逼細佬一起配音，更自稱是「被唱歌耽誤」的配音員！「回想起來，小時候逼我弟弟拿著一本四格漫畫《老夫子》，要他拿著咪：『你就配大番薯，我就配老夫子』大家就讀對白，錄在錄音帶，我本身對配音有很濃厚的興趣，不過是被唱歌耽誤了！哈哈！」有幸她成為歌手後，就有配音的機會，總算能實現夢想：「自己回想是有這樣的緣份，每一次想到自己已經入行26年，有這樣的年資，我有機會接觸更夢寐以求的工作。但一定要先做好自己的工作，才有機會接觸其他工作。」
入行不知不覺26年，回想當年對事業零期望
容祖兒剛過了入行26周年，她也覺得難以置信：「真是覺得有點長，26年是怎樣去到的呢？但當你想到第二個26年都來了，就覺得沒甚麼。你喜歡那份工作 ，對那份工作有熱誠，天天都是第一天。」1999年她正式出道，當年的畫面她仍記得：「入何時我沒有抱著任何期望，沒有任何畫面。其實我應該未讀完書，是中途退學加入娛樂圈，之後接觸到很多新奇有趣，沒幻想過、想都不敢想的畫面，一步步地走過來。所以你問我那時有甚麼抱負？只是希望唱到的歌大家會喜歡。」
雖然笑說自己「被唱歌耽誤」，但時至今日其實她都很喜歡唱歌，初心都沒有變：「能有多少次入錄音室的機會，都會很開心。第一次表演，以前在高山劇場，慢慢去到紅館，慢慢去到更大的舞台，就會覺得原來我的工作可以得到這麼多人認同，我的音樂、我的歌可以帶給大家力量。希望自己更加做好，做好一點就可以再給人更多力量。」
有「過度活躍症」不會退休
容祖兒坦言自己已過了拼搏階段，但身邊朋友都認為，容祖兒是不會退休的：「我的朋友都說：『你應該有過度活躍症，你不能休息、你不會退休，完全沒有這個字在腦袋裏。』人生有很多不同階段，工作由以前佔人生90%，到長大後就慢慢減，因為拼搏是有個時段，生活上都要漸漸加給自己，體力上都要有足夠休息，才能面對新的工作。」但她都為歌迷們派定心丸：「我會繼續工作的！亦很享受我的工作。 很期待有不同形式的工作給我嘗試。能跟不同的人合作，是我不想離開、不想退休、不想休息的主要原因。」保證會繼續與大家同在！
採訪：何德
Make up: Angel Mok
Hair stylist: Angus Leung@Artify lab
