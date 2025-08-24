專訪｜廣東歌掀夜場新熱潮 跨世代追捧 本地DJ組合節拍星期五：潮流一直在循環｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】在復古風潮席捲全球的當下，香港的夜生活也悄然發生轉變——西洋電子音樂不再壟斷夜場，廣東歌重新成為舞池焦點。由 INK、波盛、鄒攝組成的本地 DJ 組合「節拍星期五」，自 2023 年起舉辦以廣東話流行曲remix 為主的 Canton disco night，重新演繹一首首經典金曲，喚醒跨世代觀眾的集體回憶與文化認同。從「首首歌都識唱」的親切感，到 Kpop 混搭的驚喜演出，他們打破夜場音樂的既有框架，讓觀眾大呼「真係好正」。

本地DJ組合「節拍星期五」成員波盛、INK、鄒攝（左起）。

香港的夜場悄悄捲起一陣廣東歌熱潮

本月中一場 Canton disco night ，吳君如亦有驚喜現身，顯得相當投入

「搵啲嘢玩吓」播舊歌 高峰一晚走三場

節拍星期五三位成員的背景各異：INK 是 beatboxer 出身，與古巨基在《年年有今日》中合作後入行投身音樂製作；波盛和鄒攝是電台 DJ，前者笑言從小就不喜歡聽歌，直至後來因工作關係才「被迫聽咗好多」；後者的電台節目則圍繞電影為主，似乎與音樂無太大關聯。直至 2020 年，INK 受 Serrini 邀請將其作品重製成 remix 版本，找來了波盛和鄒攝幫忙，成為了組合的雛形。

他們模擬電台 phone in 的形式串連 Serrini 的作品，INK、鄒攝、波盛分別負責混音、撰寫劇本，以及錄製旁白。

組成節拍星期五後，組合的大小事務都由三人「一腳踢」。台上，INK和波盛負責打碟；台下，他們亦各自兼任組合的平面設計，以及行政工作和演出的運作。鄒攝則處理對外事務，如與場地單位的對接，以及所有與文字創作有關的事宜。

現時，節拍星期五每週末都受邀到不同單位表演，高峰時甚至一晚連走三場演出，連容祖兒、AK@MIRROR、193@ERROR 等藝人明星都曾被發現現身不同 Canton Disco 活動，連影后吳君如有驚喜現身，與同場年輕人一起忘我投入在音樂中，可見Canton disco night有多受歡迎。INK坦言，本地的DJ普遍都會打西洋歌曲，當節拍星期五開始嘗試「玩」舊廣東歌時，單純是想「搵啲嘢玩吓」，全然沒有預計到市場及觀眾的反應會這麼好，「無人會諗到係咁，真係計都計唔到」。

酒吧 Atomosphere 兩次邀請節拍星期五演出，負責人 Kerry 表示欣賞節拍星期五「原汁原味」的音樂風格，而且活動反應熱烈

節拍星期五有見本地DJ普遍會打西洋歌曲，想「搵啲嘢玩吓」遂嘗試「玩」舊廣東歌

觀眾不乏20出頭面孔

市場反應外，另一件令節拍星期五始料不及的，是入場觀眾的年齡層之廣。INK 指，當初他們預計Canton disco night的目標客群都是40至50歲以上的觀眾，但沒想到自從 2023 年第一次正式表演後，逐漸發現「嚟嘅人越來越細個」，當中不少是 20 出頭的面孔。縱然這些年輕觀眾對經典金曲不乏認識，但亦促使了節拍星期五擴大曲庫，不再只專注於 80 年代舊歌，開始將 90 年代到當前的流行曲都一一加入曲庫。INK 指，這是為了提升觀眾的投入感，「雖然佢哋（年輕觀眾）都會聽 80 年代嘅歌，但你無理由成晚都播梅艷芳、張國榮㗎嘛」。

然而，扭轉一個地方長久以來建立的生態並非易事，當其他DJ普遍打西洋流行曲為主，節拍星期五想要反其道而行打廣東歌，就用了一定時間讓觀眾適應。INK坦言，起初有觀眾會對廣東歌在夜場響起感到抗拒，「有次個觀眾走埋黎點歌，但係係點咗首英文歌，但嗰晚明明講明係廣東歌派對」。此外，波盛認為廣東歌本身的音樂風格亦為他們的演出增添了難度，比起外國的電子音樂，廣東歌中純音樂的留白較少，歌詞部分較多，以致DJ在歌曲間轉接有一定限制。

節拍星期五表示，入場觀眾的年齡層之廣是始料不及

發現入場的不乏年輕觀眾，節拍星期五擴大曲庫，加入 90 年代到當前的流行曲

結合Kpop和廣東歌 不按常理出牌

在克服這些困難的同時，節拍星期五亦嘗試通過不同手法來提升演出的樂趣。記者曾三次參加Canton disco night活動，發現他們會因應現場觀眾調整當晚歌單，例如當觀眾年紀較輕，就會出現更多近期的熱門流行曲，如洪嘉豪的《黑玻璃》和湯令山的《用背脊唱情歌》；當觀眾平均年齡較大時，就會有更多懷舊金曲，如Beyond的《我是憤怒》和王菲《夢中人》。

INK解釋，演出的歌單並非預先編排，而是現場即席決定，而觀眾的年齡就是其中一個考慮因素。他們相信，通過選擇觀眾較熟悉的音樂有助提升參與感和投入度。波盛補充，他們選曲時亦會考慮到「演唱會效應」，「例如前排林峯搞完演唱會嗰時，他們會想再聽返林峯嘅歌」。

頂著廣東歌派對的頭銜，觀眾入場時普遍期待會聽到各大歌手的經典名曲，但節拍星期五偏偏不按常理出牌，偶爾放出一首「Don Don Donki」來一個反高潮。此外，INK更以Kpop和廣東歌製作新的mash up（混搭），將郭富城的《唱這歌》混BLACKPINK的《JUMP》，或是陳奕迅的《重口味》配上ROSÉ的《APT.》，新奇的組合每每都為觀眾帶來巨大的驚喜，引來全場的尖叫、歡呼。

有些歌特別受觀眾歡迎，就要優先考慮每次都加入歌單，例如Cookies的《心急人上》。

節拍星期五嘗試通過不同手法來提升演出的樂趣，例如混搭歌單等

潮流興復古 在廣東歌中尋找身分認同

節拍星期五乘著近年流行復古之風，將廣東歌帶入夜場，令舊有Canton disco night變得「新潮」。INK則認為懷舊並非新鮮事，「唔同時期嘅人都會追求返一啲20年前嘅嘢，例如 80 年代嘅人又會扮返 60 年代，個 trend（潮流）一直走緊，但咁樣嘅 loop（循環）一直存在」。鄒攝續指，對沒有經歷過「舊時」的人來說，當他們重新探索舊有事物時，同樣帶來新奇體驗，「因為其實 80 年代嘅嘢對 00 後黎講係新㗎嘛」。

在香港的時代背景下，近年的社會氣候進一步催化了這股熱流，成為 Canton disco night 廣受追捧的原因之一。INK 認為，近年大大小小的社會事件令香港人開始尋求身分認同、重視本土獨有文化，「大家都想去搵一啲屬於香港嘅嘢」。波盛補充，「當大家諗乜嘢代表香港嘅時候，其中一樣最直接嘅就係廣東話，而廣東歌正正就係表達廣東話嘅方式之一」。因此，他認為廣東歌能夠為香港人帶來獨一無二的親切感，而這是 Kpop 等其他音樂所不能媲美。加上以 20 年為一週期來計算，當觀眾聽到 20 年前的音樂時，容易被勾起兒時或成長階段的回憶，引起共鳴。

Canton disco night 觀眾十分投入，甚至會主動提出點歌

觀眾 Ivy 曾在機緣巧合下聽過一次節拍星期五的表演，勾起年約五十的她年輕時「落 D（Disco）」的回憶，「佢哋全晚玩廣東歌好正，依家香港都已經無曬廣東話 Disco」，故特地再次帶朋友來參加Canton Disco Night。

觀眾 Ivy 表示，「好開心酒吧有返中文Disco歌，可以全晚跳中文歌」。

盼改變本地音樂生態 在蘭桂坊打最新廣東歌

問及節拍星期五的未來目標，成員不約而同希望增加與主流歌手的合作，改變本地音樂生態，「拉近歌手同DJ嘅距離」。波盛指，外國的歌手會邀請DJ合作，在夜店播放其新歌作宣傳，或是為歌曲製作新的remix，但香港的歌手和DJ關係較其他地方切割，「講起DJ只會諗到電台DJ」。鄒攝補充，比起其他國家，香港的夜生活缺少了廣東歌的組成部分，「你去蘭桂芳淨係會聽到Kpop同英文歌，得凌晨搭的士嘅時候會聽到電台播返廣東歌」。

波盛希望令觀眾知道「原來廣東歌都可以咁玩」。

節拍星期五希望增加與主流歌手的合作，改變本地音樂生態，令廣東歌真正成為本地夜生活一部分

文／Mani