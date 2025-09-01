專訪｜從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一：玩到死嗰日｜Yahoo

從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一
【Yahoo新聞報道】搖搖運動員黃偉鑠（阿反）在愛民邨長大，童年像很多港人一樣，在屋邨玩具店買了搖搖玩。但不同的是，他堅持玩了28年。年輕時他參加過世界搖搖大賽，止步世界第十名。今年41歲的他再參加世界搖搖大賽，擊敗來自日本、意大利等地6位選手，奪得「40歲以上自由花式」冠軍。
今年8月捷克布拉格舉行世界搖搖大賽，是全球搖搖界最高水平賽事，吸引299位各國選手參賽。阿反說，去年首次挑戰「40歲以上自由花式」組別，因為緊張令失誤過多，最終屈居亞軍。今年再度參賽，他在備戰階段每日練習兩小時，直至體力耗盡。到比賽當日，他在台上為自己打氣：「我好靚仔、我超型、我超勁」。
「有廣東話喺世界賽出現，好high呀！」
在兩分鐘的限定時間內，阿反準備一連串搖搖招式，再配合香港歌手周國賢歌曲《Ｗelcome To My Town》音樂節拍，最終奪得88.8分，擊敗另外6個對手。他向記者解釋世界大賽的評分準則，有60分是技術分，評判計算每個招式及其難度評分；另外40分是表演分，考慮選手在執行、控制、招式多樣性、音樂運用和身體控制等8個項目。
阿反形容今次比賽用廣東歌是有點冒險，有可能因文化差異令評判不理解，「有廣東話喺世界賽出現，好high呀！但係可能評判點解隻歌咁奇怪？唔緊要，我開心就得㗎啦！」他指奪冠關鍵是失誤較少，但結尾一招失手留下遺憾，「我只係當下失誤最少做到freestyle，今次我表現係ok，但係我唔滿意囉。」
阿反小時候在愛民邨長大，13歲時在屋邨玩具店買了第一個搖搖。他憶述，媽媽是第一個教他玩搖搖的人，「阿媽話唔係咁玩架，我教你啦，佢教咗我一招勁力旋風（將搖搖向下拋出，使其在繩頭處持續旋轉）。」
沒有手機的日子 看漫畫鑽研招式
那個年代沒有手機、未流行上網，讀初中的阿反消遣就是看《CO-CO!》的漫畫，當時有搖搖主題漫畫《搖搖之星》，他與朋友鑽研漫畫中的搖搖招式。他說，那時有一些資深玩家巡迴各個屋邨玩具店和士多，以「搖搖大王」身份教小孩玩搖搖或舉辦小型比賽。
到2001年日本動畫《超速YOYO》引進香港，真正掀起香港搖搖熱潮，「個個帶返學校收埋玩，放學功課都未做落公園玩陣先。」那時56K上網逐漸普及，阿反用緩慢網速搜尋不同搖搖招式影片，又在網上討論區的前身、Outlook Express的Newsgroup（新聞組）找尋同好。
說起這些經歷，阿反大笑是很old school的事。但那些年用ICQ聊天，相約網友出來玩搖搖，都是津津樂道的回憶。阿反在中學畢業後讀設計學校，其後任職攝影助手，正職以外一直練習搖搖，儲起薪金自資出國參加搖搖大賽。
自家生產搖搖 日本銷量佔半
2010年阿反辭去工作，全職與朋友設計和製造搖搖，公司品牌C3yoyodesign的搖搖在油麻地「現時點」一間格仔舖有售，堅尼地城亦有一間小店有售入門級別的搖搖。不過，搖搖最主力是銷往世界各地，日本便佔總銷量一半。
阿反持續參加各類大賽，他謙稱搖搖天份不算高，但基本功夠紮實。他在2010年世界大賽5A組排名世界第十位，2012年他亦打破玩「勁力旋風」最長的世界紀錄，長達30分28秒。他更專門為自己設計一款搖搖，「個性能係幫我提升到準確度，令到一啲我之前玩唔到嘅招式更加容易命中」。他今次在40歲以上組別奪冠，他說其中一個原因是很多搖搖高手仍未到40歲，但相信未來該組別獲勝難度越來越高。
現時阿反開設Youtube帳號上載教學影片，又會巡迴不同地方推廣搖搖，「細個睇搖搖大王，而家變搖搖哥哥，去玩具反斗城、商場做小表演，同埋教啲小朋友玩。」阿反說，不經不覺已經玩搖搖28年，過了選手24、25歲最顛峰時期，試過因熱身不足扭傷左腳膝頭，現時每逢下大雨，舊患都會隱隱覺得不舒服。不過，他對搖搖的熱愛從未減退，更豪言：「到我死嗰日仲玩緊，總之識郁一日未死，一日都玩。」
