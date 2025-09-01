專訪｜搖搖運動員的卑微心願 阿反冀奪獎助訂場搞比賽 協會5度申民政場地被拒｜Yahoo

新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
【Yahoo新聞報道】搖搖運動員黃偉鑠（阿反）在搖搖世界大賽在40歲以上組別奪冠。這位「世一」的心願很卑微，希望奪冠讓更多港人認識搖搖，下屆本地搖搖比賽可順利訂場，培養新一代選手。在香港玩搖搖，選手出外比賽大多靠自資，在本地訂場搞比賽也處處碰壁。阿反慨嘆：「早兩個月搞搖搖比賽，搵場地超級困難......」
年輕選手麥當勞兼職 自資比賽奪亞洲冠軍
阿反指，本地搖搖選手欲到海外參賽，大多靠自資，很少有資助。他記得2005年有一位香港年輕選手，在麥當勞兼職工作存錢，然後自資參加新加坡的搖搖比賽奪得亞洲冠軍，但已經用盡積蓄，無法再參加同年的世界搖搖大賽，「大家都睇好佢（奪世界冠軍），可惜冇錢去。」這件事令阿反很難受，「點解我哋出國比賽咁難？」因此他和拍擋在創業之初，亦決定資助有天賦的年輕選手出國參賽，2012年資助的15歲選手龎思彥就贏得歐洲搖搖大賽冠軍。
阿反續指，近年疫情大家困在家中，不少人重拾玩搖搖興趣，疫後取消限聚令後首次聚會，多達80至90位搖搖愛好者出席。不過在港訂場搞比賽並非易事，阿反解釋，現時借場的選擇不多，雖然可以借學校作為比賽場地，但他希望有開放的場地讓公眾觀賽。他說有穩定的比賽場地，才能吸引和培育本地選手。
據了解，主辦比賽的香港花式搖搖協會曾經五次申請民政事務處轄下社區中心場地，都未能訂場。根據社區中心設施訂場守則，若同一時段有超過一個租用設施的申請，民政事務處會根據優先次序批出場地。
批場政府部門最優先 區外團體排第尾
最優先是民政事務處和其他政府部門；第二優先是公營機構、當區區議員辦事處和關愛隊等；第三優先是區議會撥款舉辦活動的申請機構。第四優先是區內的資助福利機構、註冊學校或教育機構、慈善團體和註冊團體；排最尾則是區外的機構和團體。
香港花式搖搖協會屬於第四類，有協會中人慨嘆：「基本上每季3個月，得24個星期六、日，而星期六、日又一定係搶手嘅，所以我哋係爭唔到。」租用商場的費用則太高，租金連佈置估計要六位數，協會實難以負擔，最終上屆比賽最終只能選擇在私人場地舉行。
協會今個月27日舉辦「2025全港青少年搖搖大賽」，在25/26學年就讀本地全日制學校的學生均可參加比賽，截止日期是9月10日，報名費100元；賽事亦歡迎公眾入場觀看，每位收費50元。
IMG_6614.jpeg
香港花式搖搖協會今個月27日舉辦「2025全港青少年搖搖大賽」，就讀本地全日制學校學生均可參加。 相片：香港花式搖搖協會
