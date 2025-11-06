低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
專訪｜方力申偶像年代要收收埋埋 現大方分享太太懷孕趣事 最後竟被師奶狂鬧？
方力申即將在澳門開騷，原來對上一次搞個人音樂會，已是17年前。他不單預告會跳舞，下年更打算開香港站，重拾歌手身份。講起身份，今年他就多了個「丈夫」與「爸爸」身份：「以前好收收埋埋，而家咩都可以講，有時講咗仲好啲添，大家覺得你（結婚後）成熟咗、去咗另一個階段，年代真係唔同咗。」更表示最近因分享BB性別造成誤會，而遭街坊、師奶狂鬧，令他哭笑不得！
17年來首個演唱會，輕鬆應付弱項跳舞
方力申近來正舉行巡唱，而下站就會在澳門舉行，原來對上一次開騷，已經是17年前！「呢個澳門係第六站，其實我已經有17年冇做過自己嘅音樂會。18年前我廿幾歲，嗰陣仲係好運動員心態，我自己唔夠叻就唔好出嚟喇。自己啲歌唔夠多元化，K歌為主，自己跳舞又唔叻，所以做唔到自己一個嘅音樂會。」但今次既然獲邀，就儘管一試，他笑說：「其實自己覺得唔掂唔緊要嘅，最緊要人哋覺得你掂！人哋畀機會你要把握佢，唔識咪去學囉。」
他更預告，下年打算開香港站：「都期望明年喺香港會做，返香港梗係要出新歌啦！所有歌手都係咁，返香港特別醒神，香港人要求高，個個都翹住手睇騷，真係㗎！可能會做個內容全新嘅音樂會。」至於面對弱項跳舞，他都一樣會表演：「今次會多咗一part快歌，將我僅餘嘅快歌都拎出嚟，跳下舞。（如何準備？）我加多咗dancers！哈哈！我自己都會跳嘅，而家都進步到有半首歌會跳㗎喇！」
見證太多「台上唱歌台下劈酒」，因歌迷鼓勵重拾歌手熱情
方力申多年未有表演，坦言都唱到「滑晒啞」，但因為得到一位歌迷的鼓勵，決心要重拾歌手熱情：「有個歌迷同我分享返佢睇完之後喊，因為見到我真真正正喺個台上面唱歌，而唔係做緊一個婚宴，又或者上面唱緊歌，下面劈緊酒。我本身唔明，人哋畀錢我都係娛樂觀眾，無論叫我喺婚宴唱〈好心好報〉、定握手自拍我都ok，但原來有歌迷鍾意真正唱歌嘅我。呢個意見鼓勵到我真正要唱好啲歌，因為唱咗20年都會滑啞，首歌應該要喊住唱，我都笑住唱，所以流行曲要攞返個共鳴，希望都唱返錄音嗰時個感受，佢聽嗰陣都有返佢以前聽嗰陣嘅感受。」
偶像年代曾被狗仔隊危追，現可放心拿太太趣事講笑
方力申於千禧年代以偶像形像入行，當年不單是戀情，連一切事都要收收埋埋：「以前好收收埋埋，而家咩都可以講，有時講咗仲好啲添，大家覺得你（結婚後）成熟咗、去咗另一個階段，年代真係唔同咗。」那以前跟如今的最大分別在哪？「最大分別梗係冇狗仔隊啦，爭好遠！嗰個壓力大好多！我試過被車追，追到我都叫我司機冷靜啲，由佢追。而家就成為咗網上言論，如果你好在乎，都成為一種考驗。」
今年他正式成為丈夫，又快將做爸爸，他都很樂於分享另一半葉萱的趣事，怎料最終竟鬧成笑話！「每次音樂會我都會分享我結婚嘅嘢，上次仲揭曉性別同啲fans分享。點知公布完之後傳媒就標題黨，話我唔滿意生女，搞到我喺街度被啲阿姐鬧咗一個禮拜！『生女有咩唔好呀？做咩唔鍾意生女呀？』我話：『我冇話唔鍾意生女，係太太呃咗我全日話係仔，點知生女，我唔係唔鍾意女呀！』解釋咗一個禮拜，而家我會同觀眾分享我嘅生活、我太太，甚至將來個女嘅生活，用嚟開玩笑、當話題！」
大談保養三大秘訣：身型、眼袋、頭髮
方力申現在已是大前輩，他又介意碰上歌迷或後輩話「我細細個就睇你」嗎？「從來都冇介意過，如果佢咁同我講，我會話：『係咩？你個樣仲老過我，大家差唔多大姐！』哈哈！」他現在重新操水，幾個月前更奪得先進世錦賽金牌，體魄與樣子與當年都分別不大。被問到保養秘訣，他指：「年紀大男仔覺得會老嘅，就係肥、眼袋同頭髮，肥就一定要減，保養好呢啲就得㗎喇，有啲男藝人越成熟越有型。（頭髮呢？）食芝麻！同埋而家可以植髮㗎嘛，有錢就做到㗎喇！戴帽幾個月，（頭髮）返晒嚟！ 」非常風趣，果然已經到了任何事都可以分享的年代。
採訪：何德
Make up: Yen Lai
Hair: Kin Tam@ ILCoplo
Outfit: @markfastasia
