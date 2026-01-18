專訪｜曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾：好似個翻唱歌手，唔係職業歌手

曾比特（Mike）出道憑〈我不如〉、〈我不是邱比特〉等歌曲深入民心，然而之後重心轉往內地發展，多唱翻唱歌。直至上年尾轉投新公司，到最近推出新廣東歌〈雪出個未來〉，終於正式回歸香港：「大家都擔心我嗰段時間會點，嗰刻會覺得少少辜負咗大家嘅期望。所以點解想出多啲歌，佢哋等咗咁耐，想畀返大家一個滿意嘅答覆。之前大家認識嘅曾比特就好似一個翻唱歌手，唔係一個職業歌手。」新一年，曾比特以大隻身形、新形象、新公司示人，並保證：「其實我一路想做返廣東歌，成兩年幾冇做，今年陸續有嚟喇，我一定要唱得比之前更好！」

曾比特回歸香港大展拳腳，並趁年頭推出全新廣東歌。

爆肌相印證「肥仔都是潛力股」

曾比特出道時是肥仔一名，直至兩個多月前一張爆肌照片，趁生日投下震撼彈，印證「肥仔都是潛力股」這句話：「多謝大家，都開心，大家認為我係潛力股！多個動力令我維持身型！」他坦言其實過程不算辛苦，更因此愛上了運動：「要戒甜嘢，我本身鍾意食冬甩同埋格仔餅、煎炸嘢，辛苦真係頭幾個月，同埋我晚餐食少好多嘢，又每日做gym，又唔算好地獄式嘅。習慣咗，又堅持，其實嗰啲垃圾食物都唔係好好食姐！」

一張爆肌相，印證「肥仔都是潛力股」。

上年年頭下定決心，除了想擺脫肥仔身型，更大推動力來自唱歌本身：「上年覺得自己真係肥喎，人哋都話你肥，想有返個好嘅形象。唱歌都需要過好嘅狀態，唔可以行兩步就氣喘，呢個係好大原因，唱歌都要因為健康而改變。」

減肥操肌，更大推動力來自唱歌本身。

未能多做廣東歌成遺憾

新作〈雪出個未來〉是曾比特久違了的廣東歌，曾比特：「新歌有新嘅風格、新嘅單位合作。首歌關於自己感受，講外間好多唔同聲音，好多人潑冷水。呢幾年我最大感受係，想做嘅嘢要堅持去做。前幾年有好多經歷，可能我會諗好多嘢，其實我一路想做返廣東歌，成兩年幾冇做，今年陸續有嚟喇，我一定要唱得比之前更好！」

良久未有出廣東歌，他決心要比之前唱得更好。

那之後會繼續留在香港嗎？他帶點委屈地說：「街上面都多人同我講，多啲留喺香港。其實我一路喺香港…嗚…會，一定會，算係彌補返之前嘅遺憾。（下首歌會是情歌嗎？）情歌點都需要嘅，但會唔會好似以前咁慘情類呢？嚟緊都會有唔同嘗試。（新公司）好處係溝通好雙向，好包容。」

欠新歌似翻唱歌手樂迷表達擔心

不單是廣東歌，幾年來曾比特連原唱作品都少：「大家認識嘅曾比特就好似一個翻唱歌手，唔係一個職業歌手。」他坦言連歌迷都為他擔心過：「我鼓勵歌迷唔好破費，改為寫信畀我，所以我成日收到好多信。佢哋都好擔心，會想我多啲唔同地方有show、可以見面，大家都擔心我嗰段時間會點，嗰刻會覺得少少辜負咗大家嘅期望。所以點解想出多啲歌，佢哋等咗咁耐，想畀返大家一個滿意嘅答覆。」

在內地闖出名堂，曾比特卻不敢以「成功」來形容自己。

在內地闖出名堂，獲得不少知名度，曾比特卻不敢以「成功」來形容自己的發展：「我覺得唔可以歸類為成功，同期歌手其實有更多發展更加好，歌曲數量都超越我好多。每個人際遇唔同，都有啲嘢要學習，一係就成功一係就成長，而呢幾年有令我成長。好有趣，包括我自己都冇諗到之後嘅發展會點，唯一做到嘅就係唱。當初有個機會我就跟住呢個機會去，但都係一個好好嘅體驗，無論正面定負面。」他更指內地有人稱呼他為「老師」，到如今都不敢擔當：「係咪『老師』呢？我都唔係好習慣，我都係叫返佢哋叫我個名就算。」

爆炸頭引致脫髮問題，等老闆批准去啟德開騷？

曾比特由出道起已經以爆炸頭示人，言談間他不經意呻：「堅持呢個爆炸頭好難打理㗎，又甩頭髮。」好奇問起為何要以這形象示人？「開始係我idea，本身希望可以爆炸頭到60歲，堅持咗兩三年之後，發現可能到30幾歲啲頭髮已經冇乜。每次出去做嘢都要辣、又要捲，係好傷，打理都麻煩。」幸好最近他跟公司、髮型師仔細研究後，有現在日式捲髮的改變。那會有一日完全剪短，告別曲髮嗎？「哇！有諗過㗎，慢慢嚟，睇慣咗而家呢種曲髮，再有少少改變先。而家都係攣毛，不過smooth咗！」

曾比特不再「爆炸頭」，有現在日式捲髮的改變，告別脫髮問題。

早前曾比特受訪，一口斷言有開演唱會計劃，對於從未在香港開騷的他而言，也是個最大目標：「已經提上日程！Show幾時都想開，冇喺香港開過。出多啲歌先，希望大家認識嘅曾比特唔係得翻唱，努力當中，但係邊度開就要問一問，打畀老闆先！」他亦不忘搞笑：「希望兩、三年內，可以有好啲嘅成績畀大家睇到，睇老闆畀唔畀開啟德啦……零售館，哈哈！」苦等多年，相信無論大場還是細場，樂迷都會樂於支持。

曾比特笑稱要去啟德（零售館）開騷。

