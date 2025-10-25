專訪｜梁祝繼承者十年最終章 談各種分離 林奕華嘆社會功利保守：越嚟越無空間｜Yahoo

舞台劇導演林奕華接受《Yahoo 新聞》專訪。

【Yahoo 新聞報道】音樂劇《梁祝的繼承者們》11年前面世，當時導演林奕華沒想到，能在之後 5 年走遍兩岸演出 60 場，也沒料到會有二部曲《A.I.時代與梁祝的繼承者們》及將於下月上演的第三部《有一天我和祝英台去美術館》。作為系列最終章，林奕華以美術館比喻人生，重新演繹十八相送。他說「美術館係充滿ideas」，在越趨保守的文化裡，他用分離的故事講可能性，「梁山伯代表現成價值觀，祝英台要令佢再自由啲，創作者同觀眾都有咁樣嘅關係」。

《有一天我和祝英台去美術館》以美術館喻人生，將於下月在葵青劇院上演。（非常林奕華提供圖片）

每當困擾 找有水的地方

《有一天我和祝英台去美術館》原是十年前《梁祝的繼承者們》中一句對白。作為系列最終章，劇名裡面不見梁山伯，取而代之的是「我」，供各位對號入座，在音樂劇歌聲中各自探問。林奕華花約兩星期便寫起 20 首新歌歌詞，他接受《Yahoo 新聞》專訪時透露，每當有困擾就去找有水的地方，「望住水，你好多嘢都可能得到靈感，因為佢從來唔會係一潭死水，佢會反光，反射好多嘢畀我哋睇，你做人最好都可以 reflective（會反思）」。

《梁祝的繼承者們》演出照。（非常林奕華提供圖片）

二部曲《A.I.時代與梁祝的繼承者們》去年公演。（非常林奕華提供圖片）

名氣是自由的相反

第二個創作心得是永不說不。林奕華自言是獨立創作人，不受大劇團制度所困，相對有空間創作。「唔好嘅地方係咩呢？就係你永遠可能都要接受你嘅資源淨係得咁多。我哋唔係最差，但如果我要做到更被認可嘅作品，簡單講係主流，應該去唔到嗰度。」現年66歲的他常說自己年紀大，正因為歷練，明白世事不可強求，「如果你想要自由，你千萬要明白，名氣會係自由嘅相反」。

過份追求功能性 扼殺可能性

在長年創作中持續實驗，他善用擁有的少少空間，嘗試告訴大家，有些事雖然困難但不代表無可能。「自由係你鍾意諗乜嘢就諗乜嘢，然後可以付諸行動，幫你製造更多可能性。」不過，他受訪時有一點補充：「雖然我依家咁講，但其實係越嚟越無呢個空間。」表演藝術需要觀眾，林說香港文化不開放，社會追求功能性，藝術的價值以利益判斷。「唔係講點樣進入幫助一個人嘅心靈，反而係講幾多錢？出唔出名？有時候一件藝術品同一個『包包』係無分別。」當自由的相反是名氣，而名氣又跟話語權劃上等號，「慢慢市場決定咗只有呢啲戲先可以做，只有最受歡迎嘅先可以有資源同觀眾」。

林奕華認為當社會文化越來越保守，會令新人越難創作和探索可能。

十年體會「所有嘢都可以忽然失去」

無形標準答案抹煞其他可能，林奕華始終認為創作的出發點應該是「有無趣？」，以功能界定所有事物的意義僅是為了方便，「我哋存在並唔係要為別人製造方便」。另一個角度是人害怕失敗，但林奕華反而在這十年更懂得無常的意義。由最初在《梁祝的繼承者們》裡安排角色忽然死亡，到疫情時各種猝不及防，虛構故事成為現實，林奕華要問我們如何處理失去的經歷。「呢個時代嘅人因為怕失去，成日搵一個方式最安全地擁有，有咩事我先唔會血本無歸，付出少啲再少啲⋯⋯有時會令你同想得到嘅嘢越嚟越遠。」

林奕華以祝英台比喻創作者。

學祝英台在制度中活出生命

藝術作為一面反射現實的鏡子，假如將成敗套落現代戀愛觀，在一起是成功，分手即是失敗。林奕華說《有一天我和祝英台去美術館》講的正是各種分離，用重複唱出的歌營造二次機會的體驗和可能性。「我成日覺得祝英台最特別嘅地方，係佢點樣喺傳統制度同父權觀念裡面活出生命，梁山伯代表現成價值觀，祝英台要令佢再自由啲。創作者同觀眾都有咁樣嘅關係。」當社會尋求不敗的標準答案，林奕華說答案應該往內尋，「藝術係幫助每一個人去問自己問題，所有藝術的存在價值同意義係令一個人識得了解自己」。

《有一天我和祝英台去美術館》由六位《梁祝的繼承者們〉原班演員擔崗主演。（非常林奕華提供照片）

