錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
專訪｜炎明熹Gigi曾忐忑不再做歌手 因粉絲苦等被打動：我唔想好似突然拋棄咗大家
炎明熹（Gigi）自離開TVB後深寂一段時間，到上年年尾終於復出，最近更宣布與大品牌音樂公司合作，又推出新歌〈風旅〉，MV不足一星期已破百萬點擊。炎明熹：「其實我係好感動大家會等待我，我記得我曾經講過一句話，我唔知可以陪大家幾耐，我亦唔知大家會陪我幾耐。」更坦言一度萌生去意不再做歌手：「都有諗過係咪仲繼續做呢件事情（歌手），但係我最尾都決定繼續做，因為我唔想好似突然拋棄咗大家。」雖然Gigi仍是奉行「順其自然」原則，但她答應將會繼續做音樂，報答一眾苦等良久的歌迷。
自認思想跳脫，經常爆金句
炎明熹新一年跟唱片公司Sony Music合作，推出新歌〈風旅〉，憑歌寄意展開新旅程。她笑言自己是要用歌曲表達自己的人，因為嘴巴經常跟不上腦袋：「我都嘗試訓練自己諗清楚先表達，可能個腦跳咗去第十樣，但個嘴跟唔到呢，就好想講咗第十樣先再返嚟講，係咁跳嚟跳去！」
Gigi不時在記者會上以趣怪方式回應，她笑指：「我覺得自己係有諗法嘅，但有時都會驚大家聽得好辛苦，可能我嘅語氣或者節奏，大家未必可以跟得到，所以我覺得應該要tune返好自己畀大家，而唔係大家跟我個節奏？我都唔知點形容。有時大家可以跟我嘅節奏，有時我跟返大家。」非常玄妙。
其實有粉絲早已發現，面對不懂回答的問題，Gigi會反問：「你估下？」來逃避：「吓！畀佢哋發現咗！唔得，唔可以咁樣，唔可以咁輕易被大家捉到我嘅思維！我有啲fans整咗個page，關於我講咗啲乜嘢，有啲咩金句。有時我唔記得自己講咗乜嘢，我都會撳入去睇，都幾搞笑！所以都係個好好嘅回憶，無錯。」
跳出TVB自組工作室「有少少算係衝動」
炎明熹自離開TVB後，有一段過度期比較沉寂，一直到宣布自組工作室，才漸漸回歸：「呢個決定有少少算係衝動，去令到我行咗呢步。其實我自己都有諗過好多，先作出呢個重大嘅決定。因為未必要喺20歲就成立自己嘅工作室，有諗過點解唔25歲、26歲，比而家更成熟嘅年紀先至開始自己工作室？但我覺得有啲嘢都可以盡早試下，睇下適唔適合自己。」她再度以帶點幽默的方式形容：「到最尾！嗯！終於試啦。我做出重大決定嘅時候，我未必好輕易反悔，我會諗清楚。任何嘢，兵來將擋水來土掩嘅做事方式！」
上年尾她參演了音樂劇《一束光——高錕的記憶》，除了令她音樂上有進步，更學會「放鬆睇手機」！「喺嗰段時間我學識咗望手機，但食飯嗰度都要進步，如果工作緊夾硬迫自己食，我會想嘔。當入返去後台我諗清楚自己下一場要做啲咩，我就可以攞手機出嚟碌，開始變得輕鬆，去到舞台再入返個狀態。」原來她一直以來都非常繃緊，工作時不懂得放鬆：「因為做十幾場，每日都繃緊嘅狀態、唔望手機，情況好似唔係咁理想 ，就逼自己分散下注意力。」
視「小天后」稱呼為認可，但認為「野口同學」更貼切
出道之初，Gigi已因強勁人氣與唱功被封為「小天后」，她表示：「其實我唔係咁在意稱呼呢樣嘢，我好開心大家嘅認可，天后，甚至係小天后，都係一種認可，我會好想繼續加油。好似得到一個獎項，無疑係一個好大嘅鼓勵。」對於不同的花名，她沒太在意，反而笑指自覺似「野口同學」：「大家點叫我都冇乜點理嘅，可能我太focus於唱歌上，表演點帶到畀大家，多過留意稱呼上嘅問題。我知道有咩稱呼嘅，火星女孩呀、小天后，或者野口同學！我都真係覺得我幾似，哈哈。」
曾考慮不再做歌手，終因粉絲留下：我好感動大家會等待我
Gigi坦言，未正式完約，又未有新動向的時候，思緒曾陷入混亂：「沉寂緊嗰段時間，一開頭有啲迷惘同忐忑，我就冇唔開心嘅，因為我唔知自己做啲乜，同埋冇乜目標：『而家喺度做緊啲咩？』嘅感覺。」但Gigi的粉絲並未有離她而去，每逢有任何消息或新聞，總有很多「小火苗」留言支持，Gigi感觸地指：「其實我係好感動大家會等待我！我記得我曾經講過一句話，我唔知可以陪大家幾耐，我亦唔知大家會陪我幾耐。天下無不散之筵席，一直有呢個諗法。前排我開咗個fans meeting嘅音樂會，重見返大家嘅感覺係好好。到最尾個時我咪喊嘅，都算係百感交集。一上到台啲旋律同埋歌詞，再加上最尾嗰part係有意思，成嚿嘢加埋一齊，就爆發咗係咁喊嘅事件，真係好感動。」
面對前途未明，Gigi更曾考慮不再做歌手：「沉寂緊嗰段期間，前段我咪話有少少迷惘同忐忑，都有諗過係咪仲繼續做呢件事情（歌手）。 但係我最尾都決定繼續做，因為我唔想好似突然拋棄咗大家，所以就算咩我都會畀大家一個交代嘅！」向大家派定心丸。
了解Gigi都知，她一直奉行「順其自然」原則，她表示接下來並沒有甚麼大計，只要遇上好音樂就會去做：「相信大家都知我係順其自然嘅人，我唔係想達到啲乜嘢嘅人，沿路有咩風景或者禮物，會自己發掘。」新歌〈風旅〉意指一個旅程，那Gigi接下來的，又將是甚麼旅程？「呢個即將會係個百感交集嘅旅程！相信大家會同我一齊經歷，亦相信會喺呢個旅行嘅手冊裏面好豐富。」
採訪：何德
Hair: Lupus Chui
Makeup: ManMan
Outfit: Marrknull, Harvey Nichols HK, Kinks Lab
Venue: The Mira Hong Kong
其他人也在看
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
王祖藍回應鍾嘉欣失視后否認內定 揭香港藝人難北上發展原因：佢可唔可以放低身段？
在內地綜藝節目及帶貨方面爆紅的王祖藍，近年事業作多方面發展，他日前接受資深傳媒人查小欣YouTube節目《紅查館》訪問，大談將發展飲食事業，又稱當年北上發展時，全靠「獎門人」曾志偉授予「錦囊」，銘記於心造就他在內地發展順遂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鄭希怡自爆同老公梁學儲拍拖前各自有「好多對手」老公靠唔出聲避免鬧交
鄭希怡Yumiko早年北上發展成功，更一度移居上海，直到前年先回流返港，同老公梁學儲(Andy)及女兒梁子柔（梁浸浸）搬入複式大屋。早排Yumiko更參演TVB合拍劇《風華背後》，同汪明荃及黃宗澤有唔少對手戲。Yahoo 娛樂圈 ・ 27 分鐘前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
陳家珮逆線駕駛引葉劉蔡素玉罵戰 葉劉：您是不是想小題大做或報一箭之仇？｜Ray Online
新民黨議員陳家珮逆線行車一事原來唔只喺社會引起風波，仲導致政圈內部出現火花，新民黨主席葉劉淑儀同民建聯前議員蔡素玉喺地區通訊群組公開駁火。根據政圈流傳嘅對話截圖，蔡素玉近日喺「香港東區各界協會」WhatApp群組轉發3段訊息，頭兩段係葉劉當年就前民政事務局局長徐英偉出席「洪門宴」嘅回應，話徐英偉身為高官應該以身作則，普通書面或者口頭譴責都唔足夠，覺得主動辭職係較體面嘅做法。至於蔡素玉另一則轉發訊息就係：「葉劉對高級官員如此嚴格要求，試問對其愛徒是否用同一把尺,用同一個標準嚴格要求主動辭職是『較體面做法』尤其是立法局(立法會)議員，更應該守法,以身作則, 比白更白。議員並非普通市民,應在市民面前樹立好榜樣,如果立法局(立法會)議員無法以身作則,How can you expect ordinary people to do the same?(如何要求普通市民遵守)」am730 ・ 19 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 17 小時前
55歲顏仟汶自爆曾被TVB、ATV棄用 爆廠仍不獲續約 為錢轉拍三級片
現年55歲的女星顏仟汶（Sophie）近年再現幕前，在TVB劇集《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》及未播出的《正義女神》飾演不同類型的媽媽，令其再受關注。顏仟汶在演藝人協會YouTube頻道受訪時剖白過去曾先後被兩大電視台棄用，長期做到爆廠仍不獲無綫續約，其後轉投亞視亦疑因拍性感照而被解約，因家庭巨變而為錢接拍三級片，一路走來她都沒後悔，直至近年演出終於受到讚賞，不禁說：「嗰種鼓舞係令到我覺得，我冇堅持錯嘅。」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
議員質疑公務員每年「跳Point」太寬鬆 楊何蓓茵：將強化評核機制
政府下月公布《財政預算案》，外界關注公務員薪酬。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(27日)在公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，薪酬趨勢調查委員會一直有開會，當局亦會視乎政府整體財政狀況作出平衡。AASTOCKS ・ 20 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？
日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。Yahoo財經 ・ 1 天前
歐洲警告「已失去網際網路」加速擺脫美國科技！川普制裁與科技霸權引反彈
在川普政府升高外交對抗與制裁手段下，歐洲對美國科技依賴風險高度警惕。比利時官員坦言歐洲已「失去網際網路」，歐盟與法國政府正加速推動數位主權，降低對美國科技與雲端服務的依賴。鉅亨網 ・ 2 小時前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚
影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
《哈利波特》人名全是「劇透」？拆解Snape、Lupin名字原意，原來羅琳一早寫好結局
潮流興復古，這次來看回2001年上映的經典作品《哈利波特》裡面的一些小趣聞。如果你以為《哈利波特》只是一個關於愛與勇氣的童話，那你就太小看羅琳了。這位「細節狂魔」在第一集的第一頁開始，就已經把所有人的命運暗暗埋在了名字裡。為什麼石內卜（Snape）總是顯得如此嚴苛？為什麼路平教授（Lupin）註定要在月圓之夜痛苦？拆解了這些名字的拉丁語與古德語原意，你才會驚覺：原來我們被「劇透」了足足二十年！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
前TVB兒童節目主持呂靜文升呢人母 晒囡囡萌樣享受親子時光
曾於TVB節目《#後生仔傾吓偈》、《Hands Up》擔任主持的呂靜文（Bonnie）近日不時分享囡囡的照片，令人感嘆「後生女」已榮升為人母。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前