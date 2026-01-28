專訪｜炎明熹Gigi曾忐忑不再做歌手 因粉絲苦等被打動：我唔想好似突然拋棄咗大家

炎明熹（Gigi）自離開TVB後深寂一段時間，到上年年尾終於復出，最近更宣布與大品牌音樂公司合作，又推出新歌〈風旅〉，MV不足一星期已破百萬點擊。炎明熹：「其實我係好感動大家會等待我，我記得我曾經講過一句話，我唔知可以陪大家幾耐，我亦唔知大家會陪我幾耐。」更坦言一度萌生去意不再做歌手：「都有諗過係咪仲繼續做呢件事情（歌手），但係我最尾都決定繼續做，因為我唔想好似突然拋棄咗大家。」雖然Gigi仍是奉行「順其自然」原則，但她答應將會繼續做音樂，報答一眾苦等良久的歌迷。

炎明熹重新出發，新歌〈風旅〉MV不足一星期已破百萬點擊。

自認思想跳脫，經常爆金句

炎明熹新一年跟唱片公司Sony Music合作，推出新歌〈風旅〉，憑歌寄意展開新旅程。她笑言自己是要用歌曲表達自己的人，因為嘴巴經常跟不上腦袋：「我都嘗試訓練自己諗清楚先表達，可能個腦跳咗去第十樣，但個嘴跟唔到呢，就好想講咗第十樣先再返嚟講，係咁跳嚟跳去！」

她笑指自己嘴巴經常跟不上腦袋。

Gigi不時在記者會上以趣怪方式回應，她笑指：「我覺得自己係有諗法嘅，但有時都會驚大家聽得好辛苦，可能我嘅語氣或者節奏，大家未必可以跟得到，所以我覺得應該要tune返好自己畀大家，而唔係大家跟我個節奏？我都唔知點形容。有時大家可以跟我嘅節奏，有時我跟返大家。」非常玄妙。

Gigi說話玄妙，不少「金句」都已被粉絲記下。

其實有粉絲早已發現，面對不懂回答的問題，Gigi會反問：「你估下？」來逃避：「吓！畀佢哋發現咗！唔得，唔可以咁樣，唔可以咁輕易被大家捉到我嘅思維！我有啲fans整咗個page，關於我講咗啲乜嘢，有啲咩金句。有時我唔記得自己講咗乜嘢，我都會撳入去睇，都幾搞笑！所以都係個好好嘅回憶，無錯。」

跳出TVB自組工作室「有少少算係衝動」

炎明熹自離開TVB後，有一段過度期比較沉寂，一直到宣布自組工作室，才漸漸回歸：「呢個決定有少少算係衝動，去令到我行咗呢步。其實我自己都有諗過好多，先作出呢個重大嘅決定。因為未必要喺20歲就成立自己嘅工作室，有諗過點解唔25歲、26歲，比而家更成熟嘅年紀先至開始自己工作室？但我覺得有啲嘢都可以盡早試下，睇下適唔適合自己。」她再度以帶點幽默的方式形容：「到最尾！嗯！終於試啦。我做出重大決定嘅時候，我未必好輕易反悔，我會諗清楚。任何嘢，兵來將擋水來土掩嘅做事方式！」

她承認跳出TVB自組工作室「有少少算係衝動」。

上年尾她參演了音樂劇《一束光——高錕的記憶》，除了令她音樂上有進步，更學會「放鬆睇手機」！「喺嗰段時間我學識咗望手機，但食飯嗰度都要進步，如果工作緊夾硬迫自己食，我會想嘔。當入返去後台我諗清楚自己下一場要做啲咩，我就可以攞手機出嚟碌，開始變得輕鬆，去到舞台再入返個狀態。」原來她一直以來都非常繃緊，工作時不懂得放鬆：「因為做十幾場，每日都繃緊嘅狀態、唔望手機，情況好似唔係咁理想 ，就逼自己分散下注意力。」

上年尾她參演音樂劇，讓她學到放鬆自己。

視「小天后」稱呼為認可，但認為「野口同學」更貼切

出道之初，Gigi已因強勁人氣與唱功被封為「小天后」，她表示：「其實我唔係咁在意稱呼呢樣嘢，我好開心大家嘅認可，天后，甚至係小天后，都係一種認可，我會好想繼續加油。好似得到一個獎項，無疑係一個好大嘅鼓勵。」對於不同的花名，她沒太在意，反而笑指自覺似「野口同學」：「大家點叫我都冇乜點理嘅，可能我太focus於唱歌上，表演點帶到畀大家，多過留意稱呼上嘅問題。我知道有咩稱呼嘅，火星女孩呀、小天后，或者野口同學！我都真係覺得我幾似，哈哈。」

對於其他人為她起的稱呼，她都不太介意。

曾考慮不再做歌手，終因粉絲留下：我好感動大家會等待我

Gigi坦言，未正式完約，又未有新動向的時候，思緒曾陷入混亂：「沉寂緊嗰段時間，一開頭有啲迷惘同忐忑，我就冇唔開心嘅，因為我唔知自己做啲乜，同埋冇乜目標：『而家喺度做緊啲咩？』嘅感覺。」但Gigi的粉絲並未有離她而去，每逢有任何消息或新聞，總有很多「小火苗」留言支持，Gigi感觸地指：「其實我係好感動大家會等待我！我記得我曾經講過一句話，我唔知可以陪大家幾耐，我亦唔知大家會陪我幾耐。天下無不散之筵席，一直有呢個諗法。前排我開咗個fans meeting嘅音樂會，重見返大家嘅感覺係好好。到最尾個時我咪喊嘅，都算係百感交集。一上到台啲旋律同埋歌詞，再加上最尾嗰part係有意思，成嚿嘢加埋一齊，就爆發咗係咁喊嘅事件，真係好感動。」

Gigi上年開了個音樂會，小火苗的支持讓她非常感動。

面對前途未明，Gigi更曾考慮不再做歌手：「沉寂緊嗰段期間，前段我咪話有少少迷惘同忐忑，都有諗過係咪仲繼續做呢件事情（歌手）。 但係我最尾都決定繼續做，因為我唔想好似突然拋棄咗大家，所以就算咩我都會畀大家一個交代嘅！」向大家派定心丸。

雖然曾考慮不再做歌手，但最終都因為粉絲而留下。

了解Gigi都知，她一直奉行「順其自然」原則，她表示接下來並沒有甚麼大計，只要遇上好音樂就會去做：「相信大家都知我係順其自然嘅人，我唔係想達到啲乜嘢嘅人，沿路有咩風景或者禮物，會自己發掘。」新歌〈風旅〉意指一個旅程，那Gigi接下來的，又將是甚麼旅程？「呢個即將會係個百感交集嘅旅程！相信大家會同我一齊經歷，亦相信會喺呢個旅行嘅手冊裏面好豐富。」

接下來將會是個百感交集的旅程。

